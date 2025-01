Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 15 gennaio 2025: in Serie A va in scena l’ultimo recupero di Supercoppa Italiana, prosegue il turno infrasettimanale di Premier League e giù il sipario su quello di Bundesliga

Ancora recuperi e turni infrasettimanali in evidenza quest’oggi mercoledì 15 gennaio. Dopo le due gare di ieri, si giocherà infatti un altro match di Serie A, un recupero valido per la 19esima giornata, turno andato in scena due weekend fa in formato ridotto a causa degli impegni di Supercoppa Italiana. Attenzione però anche al calcio europeo, visto che si scenderà in campo in Premier League e in Bundesliga, così come in coppa nazionale e, nello specifico, in Coupe de France e in Copa del Rey.

I nerazzurri per insidiare la prima posizione del Napoli, i felsinei per avvicinare sensibilmente il sesto posto

Si parte anche oggi dalla Serie A e dall’ultimo recupero di Supercoppa in agenda, ovvero dalla sfida delle 20.45 di San Siro tra Inter e Bologna. Vincere per scavalcare l’Atalanta al secondo posto e per insidiare il Napoli capolista. In attesa dell’altra gara da recuperare contro la Fiorentina, è questo l’obiettivo primario dei nerazzurri dopo aver battuto il Venezia nel week end ed aver approfittato del mezzo passo falso della Dea contro l’Udinese. Una vittoria di misura fondamentale per prepararsi al meglio ad una serie frenetica di incontri ravvicinati, che vedrà i meneghini in campo per sei partite nell’arco di 18 giorni.

Un vero e proprio tour de force, così come quello a cui sarà sottoposto il Bologna, reduce invece dal pari contro la Roma. Tre punti gettati al vento a causa di un calcio di rigore conquistato in pieno recupero dai giallorossi, che ha di fatto impedito l’aggancio in classifica alla sesta piazza della Fiorentina, la prima utile a fine anno per la qualificazione in Europa League. Oltre al danno però anche la beffa.

Non solo il risultato negativo, mister Italiano dovrà fare i conti pure con l’assenza di Lucumí, squalificato in seguito al giallo costato il rigore contro i capitolini: per rilevarne il posto è ballottaggio aperto tra Casale e Erlic. In attacco dovrebbe invece rivedersi dal primo minuto Castro al posto di Dallinga. Conferme sulla trequarti per Ferguson e Orsolini. Infermeria semipiena anche per il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: sia Calhanoglu che Mkhitaryan saranno out e fiducia quindi di nuovo all’accoppiata Asllani-Zielinski. In avanti Thuram dovrebbe infine ritrovare una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez.

Sempre restando in tema di calcio italiano, occhio pure ai tornei minori, dal momento che nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, si disputerà in contemporanea un turno, il 22esimo, valido per i Girone A, B, C e I di Serie D.

La panoramica europea con Arsenal-Tottenham in primo piano

Dedichiamoci in conclusione di rubrica al calcio europeo e ai turni infrasettimanali che saranno ancora di scena in Premier League e in Bundesliga. Aspettando gli ultimi due posticipi di domani, in prima divisione inglese, tra le 20.30 e le 21, si giocheranno altre quattro partite valide per la 21esima giornata. Oltre a Everton-Aston Villa, Leicester-Crystal Palace e a Newcastle-Wolverhampton, i riflettori saranno tutti puntati sul derby di Londra più sentito, ovvero quello tra Arsenal e Tottenham, due squadre alle prese con momenti di forma diametralmente opposti.

Gli Spurs sembrano infatti sempre più rassegnati a non disputare le coppe nella prossima stagione a causa dell’ormai consolidata posizione di centro classifica, mentre i Gunners proveranno ad ottenere l’intera posta per tenere il passo del Liverpool capolista. Discorso diverso poi per quanto riguarda il massimo campionato tedesco, dove il turno numero 17 terminerà tra le 18.30 e le 20.30 con le ultime cinque gare rimaste in palinsesto: Bochum-St.Pauli, Bayern Monaco-Hoffenheim, Werder Brema-Heidenheim. Stoccarda-RB Lipsia e Union Berlino-Augusta.

Spazio per concludere pure alle coppe nazionali. In Spagna gli ottavi di finale di Copa del Rey procederanno spediti con altre quattro gare in evidenza tra le 19.30 e le 21.30 che, tra le altre, vedranno protagoniste alcune squadre di Liga come Barcellona, Betis, Atletico Madrid e Getafe, così come ruberanno la scena i 16esimi di finale di Coupe de France.

SERIE A

20:45

PREMIER LEAGUE

21:00

Arsenal-Tottenham

Programma delle partite del 15 gennaio 2025

ALBANIA ALBANIA COPPA

Egnatia – Kastrioti 13:00

Skenderbeu – Vora 13:00

Din. Tirana – Erzeni 13:30

Partizani – Apolonia Fier 17:00

Teuta – AF Elbasani 17:00

Vllaznia – Besa 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab – Al Riyadh 16:05

Damac – Al-Ettifaq 16:30

Al Kholood – Al Ahli SC 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Sydney FC 07:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Club Brugge – Genk 20:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Liberia – Alajuelense 03:00

AD Santos – San Carlos 23:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Pyramids – Ghazl El Mahallah 15:00

Al Ahly – El Gounah 18:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Bourgoin Jallieu – Lione 18:00

Brest – Nantes 18:30

Cannes – Lorient 18:30

Quevilly Rouen – Angers 18:30

Stade Briochin – Annecy 18:30

Thaon – Strasburgo 18:30

Tolosa – Laval 18:30

Troyes – Rennes 18:30

Espaly – PSG 21:00

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – St. Pauli 18:30

Bayern – Hoffenheim 20:30

Brema – Heidenheim 20:30

Stoccarda – RB Lipsia 20:30

Union Berlino – Augusta 20:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Chapelton – Portmore 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Portsmouth 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Aston Villa 20:30

Leicester – Crystal Palace 20:30

Newcastle – Wolves 20:30

Arsenal – Tottenham 21:00

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Lazio D – Juventus D 18:00

Napoli D – Roma D 20:45

ITALIA SERIE A

Inter – Bologna 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Cairese 14:30

Borgaro – Vogherese 14:30

Derthona FbC – Chieri 14:30

Fossano – Albenga 14:30

Lavagnese – Chisola 14:30

Oltrepo – NovaRomentin 14:30

Saluzzo – Gozzano 14:30

Sanremese – Imperia 14:30

Vado – Bra 14:30

Citta di Varese – Ligorna 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Folgore Caratese 14:30

Breno – Varesina 14:30

Castellanzese – Crema 14:30

Magenta – Ospitaletto 14:30

Pro Palazzolo – Desenzano 14:30

Sangiuliano City – Sant’Angelo 14:30

Sondrio – Pro Sesto 14:30

USD Casatese – Club Milano 14:30

Vigasio – Ciliverghe Mazzano 14:30

Fanfulla – Chievo 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Dolomiti Bellunesi 14:30

Bassano – Chions 14:30

Brusaporto – Calvi Noale 14:30

Cjarlins Muzane – Villa Valle 14:30

Este – Ciserano-Bergamo 14:30

Luparense – Brian Lignano 14:30

Mestre – Campodarsego 14:30

Portogruaro – Montecchio Maggiore 14:30

Real Calepina – Treviso 14:30

Lavis – Caravaggio 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Grosseto – Seravezza Pozzi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Castrumfavara – Reggina 14:30

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Spagna U19 – Italia U19 13:00

Italia U18 – Spagna U18 14:30

Cile U20 – Argentina U20 22:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Rangers – Aberdeen 21:00

SPAGNA COPA DEL REY

Almeria – Leganes 19:30

Pontevedra – Getafe 19:30

Barcellona – Betis 21:00

Elche – Atl. Madrid 21:30