Elenco delle partite previste per oggi, martedì 2 gennaio 2024: si gioca l’ottavo di finale Milan-Cagliari, in campo anche in Liga e Premier League

Si torna a giocare nel campionato italiano con la Coppa Italia. Martedì 2 gennaio alle ore 21 in campo Milan e Cagliari per l’ottavo di finale. La vincente se la vedrà con quella di Atalanta-Sassuolo in programma il 3 di gennaio.

Indice



La squadra di Pioli ha chiuso il 2023 a San Siro dove ha superato di misura il Sassuolo mentre i sardi hanno impattato 0-0 in casa con l’Empoli fallendo un rigore con Viola. Un partita che dovrebbe dare molto alle due compagini di inserire alcuni elementi della panchina. Ranieri non avrà a disposizione Dossena, Prati e Pavoletti rimasti a casa per proseguire il loro lavoro personalizzato.

Si gioca anche in Premier League dove per la 20esima giornata troviamo alle ore 20.30 West Ham e Brighton. Interessante la situazione della squadra di casa alla luce dei tre successi consecutivi conquistati. Sono 6 i punti di distacco da Tottenham e 5 sia dal City che dall’Arsenal terzi. Non avrà tuttavia vita facile visto gli ospiti inseguono di appena tre punti e sono reduci dal poker interno con il Tottenham a rilanciare le proprie ambizioni.

Nella Liga si torna in campo per la 19esima giornata. Non sono previsti big match tra gli anticipi proposti con il solo Real Sociedad tra le squadre più in alto in classifica impegnate. Alle ore 19.15 ospita l’Alaves a secco di successi da 4 turni e con 3 ko consecutivi. Alle 17 si parte invece da Getafe-Vallecano che si giocherà a campo neutro mentre alle ore 21.30 troviamo Valencia-Villarreal.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 2 gennaio 2024

ALGERIA LIGUE 1

Setif – Belouizdad 17:00

USM Alger – Oran 20:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Pharco – Al Ahly Posticipata

Pyramids – Smouha Posticipata

Ceramica Cleopatra – Zamalek Posticipata

Future FC – El Gounah Posticipata

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

West Ham – Brighton 20:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – Netanya 18:00

Hapoel Hadera – H. Beer Sheva 19:00

ITALIA COPPA ITALIA

Milan – Cagliari 21:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Indonesia – Libia 13:30

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

CE Forca E Luz (Bra) – Sao Paulo Crystal (Bra) 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee FC – St. Johnstone 16:00

Hibernian – Motherwell 16:00

Livingston – Hearts 16:00

Rangers – Kilmarnock 16:00

Ross County – Aberdeen 16:00

St. Mirren – Celtic 18:00

SPAGNA LALIGA

Getafe – Vallecano 17:00

Real Sociedad – Alaves 19:15

Valencia – Villarreal 21:30