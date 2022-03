Elenco delle partite previste per oggi lunedì 21 marzo 2022: spazio al posticipo di Lega Pro, si gioca anche in Liga 2, Eerste Division e Viareggio Cup

Lunedì 21 marzo si apre una nuova settimana sportiva con lo sguardo già agli impegni delle nazionali. In Italia ci siamo congedati dalle 30esima giornata di Serie A con il successo della Juventus in casa con la Salernitana con il tris della Roma nel derby con la Lazio e con il colpo esterno dell’Atalanta a Bologna. Nel programma odierno c’è solo il posticipo delle ore 21 tra Cesena e Reggiana per la Lega Pro Girone B. La terza contro la seconda della classe per una sfida che probabilmente meriterebbe ben altri palcoscenici. Obbligo di far punti per entrambe le squadre con i bianconeri che nonostante il passo falso dell’Entella e il pari del Pescara mantengono un esiguo vantaggio per conservare l’importante posizione in vista dei playoff. Dall’altra parte gli ospiti hanno la capolista Modena a +6 e sanno che non possono più permettersi di perdere treni se non vogliono rinunciare definitivamente a una corsa alla promozione diretta. Nel resto d’Europa sono già tutti completati i turni dei principali campionati, ricordiamo soltanto in Spagna per la Liga 2 il posticipo delle ore 21 tra Tenerife e Almeria con le due squadre lanciatissime verso le promozione separate da 4 lunghezze. I padroni di casa hanno colto un successo esterno a Gijon per spettare le due sconfitte consecutive mentre gli ospiti erano stati fermati sul 3-3 in casa dal Lugo. Nella Eerste divisie olandese in campo invece alle ore 20 Den Haag – Telstar con i padroni a caccia di punti per un miglior piazzamento playoff promozione. Prima di passare a vedere link utili e programma dettagliato ricordiamo che il calcio sud americano è già in campo con i campionati in Cile, Colombia, Messico e Venezuela in particolare mentre per il calcio giovanile approfittiamo per fare un breve punto della Viareggio Cup. In programma alle ore 15 ben sei incontri per la terza giornata della fase a gironi. Complessivamente sono sei e ciascuno è composto di 4 squadre dove passano le prime due e le migliori due terze. Tra oggi e domani si chiuderà pertanto questa fase e si scopriranno le squadre che approderanno alla fase finale a partire degli ottavi di finale. Nel gruppo 1 guidano Bologna e Sassuolo a 4 punti mentre nel 2 a punteggio pieno sia Milan che Carrarese. Nel 3 è il Genoa con il Pontedera a guidare mentre nel 4 Inter ed Empoli. Infine troviamo molto equilibrio nel 5 con AFTA a 4 e Pisa con la Fiorentina a 4 nel 6 guida l’Atalanta a punteggio pieno davati alla Serie D team.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

LEGA PRO

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 21 MARZO 2022

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Defensa y Justicia – Arsenal Sarandi 23:15

AUSTRALIA E OCEANIA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Papua Nuova Guinea – Nuova Caledonia 15:00

Nuova Zelanda – Figi 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Guabira – Royal Pari 01:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – A. Italiano 00:30

Antofagasta – U. Calera 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pereira – Junior 00:10

Jaguares de Cordoba – U. Magdalena 21:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Santos DG – Sporting San Jose 00:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Emelec – Delfin 01:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Comunicaciones – Coban Imperial 00:00

INDONESIA LIGA 1

Persija Jakarta – PSM Makassar 10:00

Madura United – Bali United 14:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Hapoel Hadera – Hapoel Jerusalem 19:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Cesena – Reggiana 21:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Club America – Toluca 00:00

Atlas – Guadalajara 02:00

Mazatlan FC – Leon 04:00

Tijuana – Juarez 04:06

MONDO VIAREGGIO CUP

APIA Tigers U19 – Sassuolo U19 15:00

Bologna U19 – Don Torcuato U19 15:00

Genoa U19 – Pontedera U19 15:00

Milan U19 – Carrarese U19 15:00

Spal U19 – UYSS New York U19 15:00

Westchester U19 – Parma U19 15:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Den Haag – Telstar 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Olimpia Asuncion – Ameliano 00:15

Tacuary – Nacional Asuncion 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Binacional – U. de Deportes 00:00

Cajamarca – Huancayo 21:30

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Mioveni – Chindia Targoviste 19:30

SERBIA SUPER LIGA

Radnik – Partizan 17:00

SPAGNA LALIGA2

Tenerife – Almeria 21:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Boston River – Defensor Sp. 23:00

USA MLS

Los Angeles FC – Vancouver Whitecaps 03:00