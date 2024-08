Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 22 agosto 2024: I Viola sfidano la Puskas Academy per l’andata dei play off della terza competizione continentale, in evidenza anche l’Europa League

In attesa della ripresa nel week end dei top cinque campionati europei, non sono molte le sfide in programma quest’oggi giovedì 22 agosto. Nonostante ciò, ne vengono comunque in rilievo alcune di un certo spessore e valide per l’Europa e la Conference League: per entrambe si esaurisce la tornata di sfide per l’andata dei play off di qualificazione. E protagonista sarà anche un’italiana, la Fiorentina, impegnata anch’essa nel primo atto che vale l’accesso alla fase a gironi della terza competizione continentale per importanza.

La nostra analisi prende inizio anche questa volta per ordine d’importanza dalle gare valide per la nuova stagione di Europa League. Messi in ghiaccio, in vista della prossima settimana, i risultati maturati nelle gare di Champions, segnaliamo che anche per questa manifestazione si chiude l’andata dei play off di qualificazione. Prima di procedere con la disamina ricordiamo che, oltre alla Coppa Campioni, anche l’Europa e la Conference League cambieranno format a partire da settembre e saranno tutte nuove: le squadre qualificate non dovranno più affrontare i classici gironi, ma un unico torneo a 36 squadre, a precedere la fase ad eliminazione diretta. In evidenza dalle 19 alle 21.30, dicevamo, ci sono i seguenti dodici match: Maccabi Tel Aviv-TSC, LASK-FCSB, Molde-Elfsborg, Viktoria Plzen-Hearts, RFS-APOEL, PAOK Salonicco-Shamrock Rovers, Ludogorets-Petrocub, Dinamo Minsk-Anderlecht, Jagellonia-Ajax, Ferencvàros-Borac Banja Luka, Sporting Braga-SK Rapid, ma soprattutto Lugano-Besiktas.

Curiosamente si tratta del secondo confronto in pochissimo tempo tra una squadra di Istanbul e gli svizzeri, visto che questi ultimi si presentano all’appuntamento odierno del tabellone di Europa League, dopo essere stati declassati dalla Champions per mano del Fenerbahce di Mourinho qualche settimana fa. Discorso diverso per le Aquile Nere, in corsa nella kermesse direttamente da questo turno e galvanizzate dalla larga vittoria in Supercoppa contro il Galatasaray. Successo ottenuto anche grazie ad una doppietta dell’ex Lazio Ciro Immobile. Non coinvolta al momento dunque nessuna formazione italiana, visto l’accesso diretto e garantito alla competizione in virtù dell’alto coefficiente del Ranking UEFA. Inizialmente non saranno inoltre previste sfide tra squadre della stessa nazione

Sipario sul ritorno del terzo turno di qualificazione anche in Conference League, il terzo trofeo continentale per importanza. 22 addirittura in questo caso gli incontri in agenda dalle 18 alle 21. Tra i principali incontri spiccano Chelsea-Servette, ma principalmente quello delle 20 del Franchi tra la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino e gli ungheresi della Puskas Academy. Riparte la missione Conference per i Viola, finalisti delle ultime due edizioni e sconfitti in entrambe le occasioni ad un passo dal trionfo da West Ham e Olympiakos. I toscani ci riproveranno ancora una volta e lo faranno dopo il pari in campionato contro il neopromosso Parma. Un risultato che ha leggermente deluso viste le aspettative iniziali alla luce del grande mercato che finora ha portato colpi del calibro di Colpani, Gudmundsson e De Gea. Sulla carta non sembra esserci storia per questo doppio confronto, ma guai a sottovalutare gli avversari.

Il team della Puskas Academy si è infatti guadagnato questo doppio confronto playoff, eliminando nell’ordine Dnipro-1 (a tavolino) e Ararat, mentre ancora meglio si è comportata nella massima divisione magiara, vincendo finora quattro partite su quattro. Per quanto riguarda la formazione della Fiorentina, Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto in quel del Tardini. Il terzetto difensivo sarà formato da Martinez Quarta, Pongracic e Biraghi a protezione di Terracciano. Dodo e Parisi presidieranno le corsie laterali, mentre Mandragora e Amrabat sono attualmente favoriti per partire dal 1’ a centrocampo. Al Flaco Colpani e Sottil, poi, il compito di assistere l’unica punta Kean.

Coda della nostra rassegna dedicata come sempre alle partite ufficiali per squadre nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata, oltre che in diversi campionati panamericani, si gioca negli Stati Uniti, in Venezuela, in Perù, in Brasile, ma soprattutto in Argentina, dove alle 00.00 ed alle 22 italiane sono di scena Central Cordoba-Newell’s Old Boys e Barracas Central-Gimnasia La Plata, gare valevoli per la gli ottavi di coppa nazionale.

QUALIFICAZIONE CONFERENCE LEAGUE

20.00

Fiorentina-Puskas Academy

Programma delle partite del 22 agosto 2024

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Taawon – Al Feiha 18:10

Al Nassr FC – Al-Raed 20:00

Al Wehda – Al Riyadh 20:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Central CordobaQualificato – Newells Old Boys 00:00

Barracas Central – Gimnasia L.P. 22:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Nacional Potosi – Royal Pari 01:00

COSTARICA COPA COSTA RICA

Escorpiones – Santa Ana 04:00

Puntarenas FC – Quepos Cambute 04:00

EUROPA CONFERENCE LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Legia (Pol) – Drita (Kos) 18:00

Mlada Boleslav (Cze) – Paks (Hun) 18:00

Pyunik (Arm) – Celje (Slo) 18:00

FK Panevezys (Ltu) – TNS (Wal) 18:30

Brann (Nor) – FC Astana (Kaz) 19:00

Djurgarden (Swe) – Maribor (Slo) 19:00

FC Copenhagen (Den) – Kilmarnock (Sco) 19:00

Hacken (Swe) – Heidenheim (Ger) 19:00

Omonia (Cyp) – Zira (Aze) 19:00

CFR Cluj (Rou) – Paphos (Cyp) 19:30

Fiorentina (Ita) – Puskas Academy (Hun) 20:00

Kryvbas (Ukr) – Betis (Esp) 20:00

Rijeka (Cro) – O. Ljubljana (Slo) 20:00

Vikingur Reykjavik (Ice) – UE Santa Coloma (And) 20:00

Partizan (Srb) – Gent (Bel) 20:15

Wisla (Pol) – Cercle Brugge (Bel) 20:30

Klaksvik (Fai) – HJK (Fin) 20:45

St. Patricks (Irl) – Basaksehir (Tur) 20:45

Chelsea (Eng) – Servette (Sui) 21:00

Lens (Fra) – Panathinaikos (Gre) 21:00

Lincoln (Gib) – Larne (Nir) 21:00

St. Gallen (Sui) – Trabzonspor (Tur) 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – QUALIFICAZIONE

LASK (Aut) – FCSB (Rou) 19:00

Molde (Nor) – Elfsborg (Swe) 19:00

Plzen (Cze) – Hearts (Sco) 19:00

RFS (Lat) – APOEL (Cyp) 19:00

PAOK (Gre) – Shamrock Rovers (Irl) 19:30

Ludogorets (Bul) – Petrocub (Mda) 20:00

M. Tel Aviv (Isr) – TSC (Srb) 20:00

Lugano (Sui) – Besiktas (Tur) 20:30

Din. Minsk (Blr) – Anderlecht (Bel) 20:45

Jagiellonia (Pol) – Ajax (Ned) 20:45

Ferencvaros (Hun) – Borac Banja Luka (Bih) 21:00

Braga (Por) – SK Rapid (Aut) 21:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak – Nassaji Mazandaran 18:00

Gol Gohar – Esteghlal Khuzestan 18:00

Tractor-Sazi – Persepolis 18:15

Foolad – Mes Rafsanjan 19:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP

Independiente – Port Layola 00:00

Guanacasteca – Managua FC 02:00

Marathon – Luis Angel Firpo 04:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP WOMEN

Club America D – Vancouver D 03:00

NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP – PLAY OFF

Columbus Crew – Philadelphia Union 01:30

Los Angeles FC – Colorado Rapids 04:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Melgar – Sporting Cristal 02:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – REGIONS PATH

Dynamo Vologda – Tekstilshtik 15:30

Khimik – Broke Boys 18:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

The Strongest (Bol) – Penarol (Uru) 00:00

Palmeiras (Bra) – Botafogo RJ (Bra) 02:30

River Plate (Arg) – Talleres Cordoba (Arg) 02:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Fortaleza (Bra)Qualificato – Rosario (Arg) 00:00

Ind. Medellin (Col) – Palestino (Chi) 02:30

Lanus (Arg) – LDU Quito (Ecu) 02:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Tampa Bay – Detroit 01:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor – Termez Surkhon 16:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA

Dep. Tachira – Caracas2 00:00

Portuguesa – Angostura 02:45

Estudiantes M. – Monagas 22:45