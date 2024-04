Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 24 aprile 2024: riflettori puntati sulla seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia e spazio a quattro recuperi del massimo campionato inglese

Ci addentriamo sempre più in una settimana ricca di impegni calcistici di un certo livello. Coppa Italia in primo piano anche quest’oggi mercoledì 24 aprile: dopo Juventus-Lazio di ieri sera, è in programma la seconda delle due semifinali di ritorno. Non solo. Di scena anche alcuni recuperi di Premier League, gare valide per la 29esima giornata del massimo campionato inglese e rinviate un mese fa per permettere lo svolgimento dei quarti di finale di FA Cup nel weekend.

Indice

La nostra analisi inizia come di consueto dall’Italia. Alle ore 21 Atalanta e Fiorentina si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo nel secondo atto dell’altra semifinale di Coppa Italia 2023/24. La vincitrice incrocerà nella finalissima del 15 maggio la Juventus, reduce dall’affermazione sulla Lazio nell’altra semifinale in agenda. Nerazzurri e Viola si giocano una fetta importante di stagione, considerati i percorsi in coppa di entrambe le formazioni, attualmente nella top 4 anche di Europa League e Conference. I gigliati, in particolare, sembrano aver ritrovato in generale una continuità di risultati dopo un periodo fatto più di bassi che di alti. I toscani, forti di due risultati su tre contro gli orobici per portare a casa la qualificazione grazie al successo per 1-0 del Franchi, hanno battuto per 2-0 anche la Salernitana nell’ultima uscita di campionato, rilanciandosi in classifica per un piazzamento europeo e ritrovando, al contempo, una vittoria che in Serie A mancava dal mese di febbraio. Momento da incorniciare, dall’altro lato, anche per la Dea, capace prima di compiere una clamorosa impresa in Europa League, raggiungendo le semifinali ai danni del Liverpool, e poi di strappare tre importantissimi punti sul campo del Monza. Un risultato che permette ai bergamaschi di restare nella scia del quinto posto, l’ultimo utile per prendere parte alla prossima edizione della Champions League (la Roma è distante appena una lunghezza). Il tecnico dei nerazzurri Gasperini è pronto a rilanciare Djimisiti al centro della difesa dopo il turno di riposo concesso in campionato. Hateboer prende il posto dell’infortunato Holm, mentre in avanti Scamacca è in vantaggio su Lookman e Touré. Pochi dubbi, invece, per il mister dei toscani Italiano. Archiviato il turn over di Salerno, Belotti guiderà come al solito l’attacco, con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé a suo supporto.

Restiamo nel nostro Paese, ma scendiamo di categoria. In Serie D si gioca Bolzano-Portogruaro, match valido per la 31esima di quarta divisione e rinviato domenica scorsa al 34′, sul punteggio di 2-0 in favore degli ospiti, a causa di un infortunio all’arbitro Rompianesi di Modena. Si ripartirà dunque dal minuto in questione.

Spostiamoci in Turchia. In serata è di scena anche qui la coppa nazionale, con la semifinale di andata tra Trabzonspor e Karagümrük in palinsesto alle 19.30.

Procediamo ora con l’approfondimento sulle partite dei top cinque campionati europei. In Inghilterra e in Premier League si giocano ben quattro recuperi della 29esima giornata, disputata originariamente a metà marzo e caratterizzata dai numerosi rinvii dettati dalla contemporaneità della FA Cup. Alle 20.45 in campo Wolverhampton-Bournemouth, mentre in simultanea, alle ore 21, spazio a Crystal Palace-Newcastle, Manchester United-Sheffield United e al derby del Merseyside Everton-Liverpool. Una sfida molto importante soprattutto per le ambizioni di titolo dei Reds che, battuto nell’ultimo turno il Fulham in trasferta per 1-3, hanno riagganciato l’Arsenal al comando della classifica a quota 74. Tutto ciò in attesa del match del Manchester City di domani. Cinque, invece, i punti di margine dei Toffees sulla zona rossa della graduatoria, nonostante un’evidente penalizzazione di 8 punti per le violazioni del Fair Play Finanziario.

Anche in Francia e in Ligue 1 sono di scena tre recuperi della 29esima giornata, giocatasi in parte per per consentire di preparare al meglio le partite di ritorno delle coppe europee. Alle 19 il Paris Saint Germain, sulle ali dell’entusiasmo per via della semifinale conquistata in Champions League e ad un passo dall’essere incoronato campione di Francia, fa visita al Lorient per chiudere la pratica Ligue 1 nel più breve tempo possibile. Alle 21 poi spazio a Olympique Marsiglia-Nizza e Monaco-Lilla.

In Eredivisie riflettori puntati sulla 31esima del massimo campionato olandese. Solo due gli incontri in programma: Twente-Almere City alle 18.45 e Ajax-Excelsior alle 21.

Passiamo al continente americano. Segnaliamo, per concludere la rassegna, che nella notte è di scena un ricco palinsesto di partite in Sud America. Si gioca in Argentina, Brasile, oltre che in Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Si riparte con la giornata numero tre delle fasi a gironi di ambedue le massime rassegne continentali per club.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA

21.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 24 aprile 2024

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Yokohama M. (Jpn) – Ulsan HD (Kor) 12:00

ASIA AFC CUP – PLAY OFF

Central Coast Mariners (Aus) – Abdish-Ata (Kgz) 11:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

A. Klagenfurt – Salzburg 18:30

Hartberg – LASK 18:30

SK Rapid – Sturm Graz 20:30

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anderlecht – Cercle Brugge 20:30

Club Brugge – Genk 20:30

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Tigres – Cucuta 02:40

Real Cartagena – Huila 22:30

Jaguares de Cordoba – Llaneros 23:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Grecia – Guanacasteca Posticipata

EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gaish – Enppi 16:00

Arab Contractors – Zamalek Posticipata

Pyramids – National Bank Egypt 19:00

FRANCIA LIGUE 1

Lorient – PSG 19:00

Marsiglia – Nizza 21:00

Monaco – Lilla 21:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lamia – PAOK 16:00

Aris – Olympiakos 18:30

AEK – Panathinaikos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA – PLAY OFFS

Comunicaciones – Coban Imperial 04:00

Deportivo Achuapa – Deportivo Mixco 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry – Hull 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Wolves – Bournemouth 20:45

Crystal Palace – Newcastle 21:00

Everton – Liverpool 21:00

Manchester Utd – Sheffield Utd 21:00

ITALIA COPPA ITALIA

Atalanta – Fiorentina 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Bolzano – Portogruaro 0-2 (Da finire)

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Dziugas Telsiai 17:00

Transinvest – Hegelmann 17:00

Kauno Zalgiris – Banga 18:00

Zalgiris – Dainava Alytus 19:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Matagalpa – Managua FC 23:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Club America – Pachuca 04:15

OLANDA EREDIVISIE

Twente – Almere City 18:45

Ajax – Excelsior 21:00

REPUBBLICA CECA MOL CUP

Plzen – Zlin 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

U. Cluj – Poli Iasi 15:45

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta – Rapid Bucarest 18:00

Sepsi Sf. Gheorghe – FCSB 20:45

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Din. Mosca 15:00

Pari NN – Lok. Mosca 17:15

Krasnodar – Baltika 19:30

Zenit – Kazan 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Folgore – Fiorentino 20:45

Juvenes/Dogana – Domagnano 20:45

SERBIA COPPA DI SERBIA

Radnicki 1923 – Vojvodina 16:00

Stella Rossa – Partizan 19:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Caracas (Ven) – Rosario (Arg) 00:00

Estudiantes (Arg) – Gremio (Bra) 00:00

Atletico-MG (Bra) – Penarol (Uru) 02:00

Liverpool M. (Uru) – San Lorenzo (Arg) 02:00

Colo Colo (Chi) – A. Lima (Per) 02:30

Junior (Col) – LDU Quito (Ecu) 04:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

U. Calera (Chi) – Cruzeiro (Bra) 00:00

Deportivo Garcilaso (Per) – Cuiaba (Bra) 02:00

Sportivo Trinidense (Par) – Nacional Potosi (Bol) 02:00

Argentinos Jrs (Arg) – Corinthians (Bra) 02:30

Alianza (Col) – U. Catolica (Ecu) 04:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Värnamo 19:00

Brommapojkarna – Sirius 19:00

Göteborg – Hacken 19:00

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Trabzonspor – Karagumruk 19:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rampla Juniors – Defensor Sp. 20:00