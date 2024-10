Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 24 ottobre 2024: terza giornata di Europa League con i giallorossi a caccia di riscatto e i biancocelesti alla ricerca di continuità, protagonista anche la Viola in Conference League

Archiviata la due giorni di Champions League, sotto ora con l’Europa e la Conference League. Sono davvero tanti gli impegni calcistici in programma quest’oggi giovedì 24 ottobre e validi per la terza giornata della nuova fase a gruppo unico della seconda e terza manifestazione continentale per prestigio. A rappresentare il nostro Paese ci penseranno Lazio, Roma e Fiorentina, ma non mancheranno neanche gli incontri di spessore oltreoceano: dopo quella di ieri, in Sud America andranno infatti in scena le altre due semifinali di andata di Copa Libertadores e di Copa Sudamericana.

La nostra analisi prende dunque inizio per ordine d’importanza dalle gare valide per la terza giornata della nuova stagione di Europa League. Manifestazione che assieme alla Coppa Campioni e alla Conference League ha cambiato format ed è stata del tutto rivoluzionata. Messi da parte i classici gironi, si affronterà un unico torneo a 36 squadre, a precedere la fase ad eliminazione diretta. Le prime otto classificate accederanno agli ottavi. A queste si aggiungeranno le qualificate dai playoff, a cui parteciperanno le piazzate dal nono al 24esimo posto.

Voglia di riscatto per i giallorossi in Europa League

E delle formazioni del nostro Paese scenderà in campo innanzitutto la Roma, che alle 18.45 riceverà all’Olimpico gli ucraini della Dinamo Kiev. Il match sarà diretto dal fischietto olandese Serdar Gözübüyük. Una partenza inferiore alle aspettative che rischia seriamente di compromettere la propria avventura europea. Serve decisamente una scossa alla Roma, ancora a caccia del primo successo nel torneo dopo il pari per 1-1 contro l’Athletic Bilbao e la successiva sconfitta per 1-0 contro l’Elfsborg.

Un risultato clamoroso, quello maturato in Scandinavia, che ha fatto decisamente rumore nella Capitale, vista la differenza di qualità tra le due formazioni. E se a ciò si aggiunge anche un andamento deficitario in campionato, che vede i giallorossi attualmente piazzati al decimo posto e reduci dal k.o interno con l’Inter, si capisce tutto il momento di difficoltà vissuto dalla compagine di Jutic. Peggio, però, è riuscita a fare fin qui nel torneo la Dinamo Kiev con due sconfitte incassate in altrettante partite. Prima la pesante disfatta interna del debutto per 3-0 per mano Lazio in occasione, quindi il successivo 0-2 rifilato dall’Hoffenheim in terra tedesca. Per entrambe, insomma, si tratta di una sfida da non sbagliare assolutamente.

Per questo motivo il tecnico dei giallorossi Juric potrebbe optare per un lieve turnover. In difesa si scalda Hummels, pronto al suo esordio con la nuova maglia. A destra Abdulhamid in vantaggio su Celik. Occhio anche a Soulé e Baldanzi che potrebbero mandare in panchina Dybala e Pellegrini. In attacco, inamovibile Dovbyk. Pochi dubbi anche per gli ospiti, con mister Shovkovskyi che dovrebbe disporsi col suo classico 4-3-3. A centrocampo i tre dovrebbero essere Shaparenko, Brazhko e Mykhailenko. In attacco via libera al tridente composto da Voloshyn, il centravanti Vanat e Kabaiev.

Gara chiave per la Lazio con gli olandesi del Twente

In serata poi i riflettori saranno tutti puntati sulla Lazio, impegnata in trasferta in Olanda alle 21 al De Grolsch Veste di Enschede contro i padroni di casa del Twente. Un incontro molto importante per le ambizioni di passaggio del turno dei capitolini, che sarà arbitrato dal montenegrino Nikola Dabanović. Volano infatti a punteggio pieno nel raggruppamento le Aquile, forti del primo posto in classifica grazie ai successi ottenuti contro Dinamo Kiev e Nizza (0-3 e 4-1). La sensazione che si avverte in casa biancoceleste sembra però quella della rivalsa: c’è infatti da vendicare la débâcle di misura con tante polemiche in campionato contro la Juventus.

Un risultato che ha di fatto interrotto un filotto positivo di tre successi consecutivi (inclusa anche la coppa), nonostante una buona prova dei laziali, in inferiorità numerica per quasi tutta la gara. Guai tuttavia a sottovalutare la formazione olandese, che ha fin qui dimostrato di saper fermare eccome squadre di calibro superiore. Si vedano a tal proposito i due pareggi inanellati negli scorsi turni con Manchester United e Fenerbahce. Attenzione dunque alle possibili sorprese.

Capitolo formazioni. Gli unici assenti certi in casa Lazio saranno l’olandese Noslin, a cui è stata comunicata la decisione della UEFA di una squalifica di ben 3 giornate, e Lazzari, ai box causa infortunio. Per il resto mister Baroni starebbe pensando a diversi avvicendamenti. In porta è testa a testa tra Provedel e Mandas. In difesa, sulle fasce, Marusic viaggia verso la conferma, mentre Pellegrini prenderà il posto di Nuno Tavares. In mediana Guendouzi, ancora non al meglio, riposerà: si prepara Vecino per affiancare Rovella. Per quanto riguarda la trequarti, invece, spazio a Tchaouna a destra, Dele-Bashiru al centro e Pedro a sinistra. Qualche cambiamento lo opererà anche mister Oosting dall’altra parte. Al momento l’unica assenza confermata sarà quella del centrocampista marocchino Taha, mentre gli unici certi del posto da titolare sembrerebbero Sem Steijn e l’ex Samp e Atalanta Lammers, attaccante che si è già sbloccato in Europa.

Passando gli altri match in palinsesto, in conto addirittura 14, dalle 18.45 alle 21.00 troveremo in successione Ferencvàros-Nizza, Eintracht Francoforte-RFS, Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad, Midtjylland-Royale Union SG, PAOK Salonicco-Viktoria Plzen, Qarabag-Ajax, Anderlecht-Ludogorets, Athletic Bilbao-Slavia Praga, Porto-Hoffenheim, Fenerbahce-Manchester United, Lione Besiktas, Malmö-Olympiakos, Rangers-FCSB e Tottenham-AZ Alkmaar.

Viola in Conference con tanta fiducia

A rubare la scena in giornata però, come anticipato, sarà anche la seconda giornata Conference League con incontri in agenda, ben 18. Prosegue, ovviamente, il cammino della Fiorentina, che si appresta a far visita alle 18.45 agli svizzeri del St. Gallen. L’incontro sarà affidato al fischietto israeliano Yigal Frid. Sembra finalmente aver trovato una quadra la formazione di Palladino, una di quelle più in forma, al momento, del campionato italiano e della UEFA Conference League, kermesse in cui ha iniziato la sua esperienza con una vittoria ai danni dei gallesi del TNS.

Davvero grande l’iniezione di fiducia ricevuta dai Viola, viste le recenti prestazioni convincenti che hanno fruttato in Serie A due importantissime vittorie contro Milan e Lecce, quest’ultima arrivata addirittura per 6-0. Dall’altro lato, cercano invece riscatto gli elvetici, protagonisti di un buon avvio di stagione prima di una netta flessione nell’ultimo periodo, complice anche qualche infortunio di troppo. In ogni caso i toscani, da buoni veterani della kermesse, sanno bene quanto il fattore casa possa influire sulla prestazione e per questo non vorranno compiere l’errore di prendere il match sottogamba.

Qualche cambio di formazione, considerati i tanti impegni ravvicinati, ci sarà però per forza di cose. Potrebbero rientrare tra i titolari il capitano Biraghi, il terzino Kayode ed anche Terracciano, che si è visto ormai scavalcare tra i pali da De Gea. In attacco, poi, con le assenze certe degli infortunati Gudmundsson e Kean, si preparano a partire dal 1’ sia Kouamé che Beltrán. Sponda biancoverde, il tecnico Maassen dovrebbe cambiare qualcosa per tentare di rimediare alle recenti difficoltà. Gli unici due certi di una maglia dal 1’ sono infatti Csoboth e Geubbels, i quali proveranno a insidiare la difesa gigliata e a far dimenticare il debutto europeo e il brutto scivolone (2 a 6) rimediato sul campo del Cercle Brugge.

Semifinali in Copa Libertadores e Sudamericana

Focus conclusivo della nostra rassegna dedicato come sempre alle partite ufficiali per squadre nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata, oltre che in diversi campionati panamericani, si gioca in MLS, in Canada, in Messico, in Argentina, in Brasile, ma soprattutto in Copa Sudamericana e in Copa Libertadores. Procede spedita l’andata delle semifinali delle due massime manifestazioni continentali per club. In agenda troviamo altri due incontri rispettivamente alle 00.00 e alle 02.30 italiane: Cruzeiro-Lanùs per la prima e Botafogo-Peñarol per la seconda.

