Elenco delle partite previste per oggi, domenica 25 agosto 2024: riflettori puntati su quattro match di Serie A, termina la seconda giornata di B e spazio ai principali campionati europei

E’ ancora full immersion. Siamo alla conclusione del terzo weekend estivo che ripropone un palinsesto calcistico, come al solito, densissimo di impegni sia in Italia che nel resto d’Europa. In primo piano quest’oggi domenica 25 agosto c’è la Serie A, la Serie B e i campionati minori del nostro Paese, oltre ad interessanti sfide negli altri tornei continentali. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Partiamo dunque con la nostra analisi dalla massima serie italiana, dove è di scena un programma di ben 4 partite, valide per il secondo turno. Tutto ciò in attesa dei due posticipi di domani volti a completare il quadro nella giornata di domani. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto i due match delle 18.30: Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta. Esordio al Franchi per la nuova Viola di Raffaele Palladino che si presenta a questo appuntamento dopo una settimana non proprio facile. Deludenti, viste le aspettative iniziali e i colpi giunti dal mercato, sono stati infatti i pareggi raccolti rispettivamente alla prima di campionato col Parma e in Conference League con la Puskas Academy. Due risultati che fanno comprendere come i toscani siano ancora in fase di rodaggio. Ne potrebbe dunque approfittare il Venezia del neo tecnico Di Francesco, che però dovrà mettersi alle spalle la sconfitta incassata al debutto dell’Olimpico per mano della Lazio. I tre punti non sono di certo arrivati, ma i lagunari hanno dato la sensazione di essere una squadra pronta a lottare contro qualsiasi avversario. Per quanto riguarda le formazioni, sponda Viola tornerà in porta Terracciano, dopo l’esordio di De Gea in Europa. In mediana si rivedrà Amrabat dal primo minuto insieme a Mandragora, con Dodô e Biraghi sulle corsie esterne, mentre davanti sarà Moise Kean il terminale offensivo. Dall’altro lato, Di Francesco deve fare a meno degli infortunati Bjarkason, Busio e Jajalo, ma riabbraccia finalmente il bomber finlandese Pohjanpalo. Pesa poi anche l’assenza dell’altro statunitense Tessmann, fuori rosa per incomprensioni relative al calciomercato.

Proseguendo con l’altra gara citata, ci sarà un altro test di livello per il Toro del nuovo mister Vanoli, questa volta tra le mura amiche, messa alle spalle l’ottima prova di San Siro con allegato pareggio contro il Milan. Di fronte un altro avversario di caratura, la Dea di Gasperini, capace di dilagare letteralmente una settimana fa sul campo del Lecce, trascinata da due dei suoi nuovi acquisti. Un 4-0 finale griffato dalle doppiette di Brescianini e Retegui che rende pienamente l’idea di forza della compagine bergamasca, allo stato una delle formazioni più in forma del torneo. Lato Atalanta, Musso è favorito su Carnesecchi per difendere la porta. In difesa pronto Hien al centro del reparto con Godfrey e Djimsiti ad agire da braccetti, vista l’assenza di Kolasinac. Sulla trequarti c’è Pasalic che parte favorito sul nuovo acquisto Samardzic. Cambi di formazione anche per Vanoli che, con Bellanova approdato proprio all’Atalanta, affiderà le corsie laterali a Lazaro e al nuovo acquisto Sosa. In difesa Vojvoda, Coco e Masina a schermare la porta di Milinkovic-Savic. Sanabria parte favorito su Adams per affiancare Zapata in attacco.

Gli ultimi due match di giornata si giocheranno infine in serata, ambedue alle 20.45: Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Obiettivo riscatto al Maradona per gli azzurri di Conte dopo l’enorme delusione dell’esordio. Uno 0-3 in favore del Verona in quel del Bentegodi che non ha lasciato margini di interpretazione, rendendo ancor più incandescente la situazione in casa partenopea. La mancanza di un terminale offensivo non può che farsi sentire, così come latitano le possibilità alternative che nel gioco di Conte sono piuttosto basilari. C’è dunque bisogno di una netta inversione di tendenza, considerato che l’avversario di questa seconda giornata non è dei più abbordabili. Assolutamente da non sottovalutare è infatti il Bologna di Vincenzo Italiano (autentica bestia nera degli azzurri), che pur pareggiando in casa contro l’Udinese nella gara inaugurale, ha già mostrato di aver ripreso subito in mano il suo gioco anche con i rossoblu. In attesa dell’arrivo di Lukaku e di risolvere il caso Osimhen, Conte affiderà l’attacco a Simeone sostenuto sulla trequarti da Politano e Kvaratskhelia, con Buongiorno in recupero che va verso una maglia dal 1’. Sponda rossoblu, è invece Castro avanti a Dallinga nelle gerarchie per guidare l’attacco felsineo. Ballottaggio tra Miranda e Lykogiannis sulla fascia.

Secondo match che mette invece a confronto due compagini capaci all’esordio né di segnare né di subire gol. Sembrerebbe però non esserci partita tra Roma ed Empoli in quel dell’Olimpico, nonostante il deludente pareggio al debutto in campionato con il Cagliari e i malumori suscitati nell’ambiente dal caso poi rientrato di Paulo Dybala. Positiva invece la prima prestazione ufficiale dell’Empoli di D’Aversa (ancora in tribuna causa squalifica), a quota uno in classifica grazie al buon pareggio contro il Monza. La missione salvezza resta sempre la priorità assoluta della squadra toscana. Buone notizie dall’infermeria per l’allenatore dei giallorossi De Rossi: Paredes è recuperato e scenderà in campo dal primo minuto, mentre è ballottaggio apertissimo tra Cristante e Le Fée in mezzo al campo. In avanti sicuri del posto sono solo i nuovi arrivi Soulé e Dovbyk. Dalla sua D’Aversa si appresta a riconfermare l’undici sceso in campo al Castellani con Walukiewicz, Ismajili e Viti in difesa. In attacco l’unica punta sarà Colombo. Fazzini ed Esposito a suo sostegno.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. Si chiude il turno numero due della 93esima edizione della Serie B, con sole due gare in agenda e in contemporanea alle 20.30. Riflettori puntati sul Catanzaro di mister Fabio Caserta: dopo aver imposto il pari al Sassuolo una settimana fa, le Aquile proveranno a regalare la prima gioia ai propri tifosi contro la neopromossa Juve Stabia di Pagliuca, reduce invece dalla sorprendente vittoria esterna di Bari. Mantova-Cosenza, poi, a chiudere il tutto.

Andando più giù di categoria, in attesa dei restanti posticipi previsti per domani, prosegue anche la prima giornata della nuova stagione di Serie C, la 66esima edizione della terza serie del calcio italiano. Dieci le gare in programma, tutte in palinsesto tra le 18 e le 20.45. Per il Girone A largo a Lecco-Union Clodiense, Pro Patria-Renate, Virtus Verona Lumezzane e L.R. Vicenza-Giana Erminio. Tre quindi le sfide valide per il Gruppo B: Gubbio-Sestri Levante, Arezzo-Campobasso e Virtus Entella-Milan U23. Capitolo conclusivo sul Girone C dove anche qui si disputano tre incontri: AZ Picerno-Avellino, Messina-Potenza e Turris-Monopoli.

Si gioca inoltre nel campionato Primavera 1 con Lazio-Inter in programma alle ore 11 e Bologna-Genoa alle 16.30.

Terminate le gare da prendere in analisi nei campionati minori italiani, passiamo ora alla disamina delle partite dei principali tornei continentali. Partiamo dalla Premier League. Solo tre i match volti a completare la seconda giornata del massimo campionato inglese dopo la tornata di sfide di scena ieri. Alle 15 spazio a Bournemouth-Newcastle, alle 18 a Wolverhampton-Chelsea e alle 17.30 infine a Liverpool-Brentford.

Parentesi Germania e Bundesliga, dove invece toccherà innanzitutto al Bayern Monaco affrontare alle 15. in trasferta il Wolfsburg in una delle due partite conclusive del turno numero uno del massimo campionato tedesco. L’altra è St.Pauli-Heidenheim, il cui fischio d’inizio è fissato per le 17.30.

Sguardo ora alla Liga. Aspettando gli ultimi posticipi previsti per domani, largo ad altri quattro match nella massima divisione spagnola e validi anche qui per il secondo turno: dalle 17 alle 21 troviamo in ordine cronologico Real Madrid-Valladolid, Leganes-Las Palmas, Alavès-Betis e Atletico Madrid-Girona, il “sunday night” nonché sfida di cartello di giornata.

Salto ora in Francia e in Ligue 1. Cinque le gare volte a chiudere dalle 15 alle 20.45 la seconda giornata della nuova annata: Lens-Brest, Nantes-Auxerre, Nizza-Tolosa, Strasburgo-Rennes e Olympique Marsiglia-Reims.

Capitolo Eredivisie. Anche in questo caso si esaurisce il turno numero tre del massimo campionato olandese con quattro incontri in agenda alle 12.15 alle 16.45: Groningen-AZ Alkmaar, Heracles-Willem II, G.A. Eagles-Waalwijk e il derby Sparta Rotterdam-Feyenoord.

Parte della nostra rassegna in cui come sempre trattiamo di partite per squadre di club nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata in evidenza c’è la consueta ricca agenda di partite: si scende in campo in MLS, in Canada, in Messico, in Brasile, ma soprattutto in Argentina, dove dalle 00.30 alle 22 italiane sono di scena Tigre-Uniòn Santa Fe, Lanùs-Godoy Cruz, San Lorenzo-Talleres Cordoba, Racing Club-Independiente, gare anche queste valevoli per il turno numero dodici di Primera Divisiòn.

Programma delle partite del 25 agosto 2024

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – QUALIFICAZIONE

Gor Mahia (Ken) – EL Merriekh Bentiu (Ssu) 14:00

Al-Hilal Omdurman (Sud) – Al Ahly Benghazi (Lby) 15:00

Coton FC (Ben) – AS Douanes (Bfa) 15:00

Ferroviario Beira (Moz) – Mbabane Swallows (Esw) 15:00

Maniema (Drc) – Ngezi Platinum (Zim) 16:30

Samartex (Gha) – Victoria United (Cmr) 17:00

Djoliba (Mli) – Red Star Bangui (Caf) 18:00

Kara (Tog) – Dep. Mongomo (Gnq) 18:00

Monastir (Tun) – AS Psi (Cha) 18:00

San Pedro (Ivo) – Bo Rangers (Sie) 18:00

Nouadhibou (Mrt) – Milo FC (Gui) 19:00

Belouizdad (Alg) – Leopard (Con) 21:00

FAR Rabat (Mar) – Remo Stars (Nga) 22:00

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – QUALIFICAZIONE

Ethiopia Bunna (Eth) – Police FC (Ken) 14:00

Coastal Union (Tan) – Bravos do Maquis (Ang) 15:00

Police (Rwa) – Constantine (Alg) 15:00

Fovu Baham (Cmr) – Paynesville (Lbr) 16:00

Orapa United (Bot) – Foresters FC (Sey) 16:00

CD Lunda Sul (Ang) – Elgeco Plus (Mad) 16:30

15 de Agosto (Gnq) – Otoho d’Oyo (Con) 17:00

ASFAN (Nig) – ASC Kara (Tog) 17:00

Jaraaf (Sen) – East End Lions (Sie) 19:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Egnatia – Laci 17:00

Partizani – Skenderbeu 20:00

Vllaznia – Tirana 20:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Tigre – Union Santa Fe 00:30

Lanus – Godoy Cruz 19:30

San Lorenzo – Talleres Cordoba 19:30

Racing Club – Independiente 22:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar – Pyunik 16:00

BKMA – Noah 18:00

AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Newcastle Jets – Macarthur FC 07:00

South Melbourne – Olympic FC 09:30

AUSTRIA BUNDESLIGA

Austria Vienna – LASK 17:00

BW Linz – SK Rapid 17:00

Wolfsberger – Grazer 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sabah Baku – Sumqayit 16:15

Zira – Shamakhi 18:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Dender – Club Brugge 13:30

St. Truiden – Royale Union SG 16:00

St. Liege – Beerschot VA 18:30

Charleroi – Kortrijk 19:15

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Neman – Dnepr Mogilev 16:30

BATE – Zhodino 19:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Independiente – SA Bulo Bulo 02:00

The Strongest – Royal Pari 21:00

Universitario de Vinto – Bolivar 23:30

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Fluminense 02:00

Bahia – Botafogo RJ 21:00

Criciuma – Gremio 21:00

Fortaleza – Corinthians 21:00

Sao Paulo – Vitoria 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Slavia Sofia 18:00

Beroe – Ludogorets 20:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Valour – Vancouver FC 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Palestino – Cobresal 18:30

Everton – Colo Colo 21:00

U. Catolica – Huachipato 23:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Alianza – Chico 00:15

Tolima – Junior 02:30

Atl. Nacional – Dep. Cali Posticipata

Santa Fe – Pereira Posticipata

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Guanacasteca – AD Santos Posticipata

San Carlos – Alajuelense 03:00

Saprissa – Cartagines 04:00

Liberia – Zeledon 23:00

Puntarenas FC – Santa Ana 23:00

CROAZIA HNL

Istra 1961 – Hajduk Split 18:15

Osijek – Rijeka 20:45

DANIMARCA SUPERLIGA

Vejle – Silkeborg 14:00

Nordsjaelland – FC Copenhagen 16:00

Brondby – Randers 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Nomme Utd – Tallinna Kalev 16:00

Levadia – Kalju 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

HJK – Inter Turku 15:00

KuPS – Mariehamn 15:00

Lahti – VPS 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Lens – Brest 15:00

Nantes – Auxerre 17:00

Nizza – Tolosa 17:00

Strasburgo – Rennes 17:00

Marsiglia – Reims 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Darmstadt – Norimberga 13:30

Magdeburg – Schalke 13:30

Ulm – Dusseldorf 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Wolfsburg – Bayern 15:30

St. Pauli – Heidenheim 17:30

GERMANIA SUPER CUP WOMEN

Bayern D – Wolfsburg D 18:15

GIAPPONE J1 LEAGUE

Verdy – Kashima 11:00

Hiroshima – Kashiwa 11:30

Albirex Niigata – Machida 12:00

Iwata – Sapporo 12:00

Kobe – Sagan Tosu 12:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. – Volos 18:00

PAOK – Panetolikos 19:30

Panathinaikos – Levadiakos 20:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – APERTURA

Olancho – Motagua 01:15

Genesis – Real Sociedad 03:30

Victoria – UPNFM 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea – Cardiff 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Bournemouth – Newcastle 15:00

Wolves – Chelsea 15:00

Liverpool – Brentford 17:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Galway 20:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Klaksvik – Streymur 16:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

B. Jerusalem – Ashdod 19:15

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Lumezzane D – Orobica D 17:00

Vis Mediterranea D – Pavia D 17:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Lazio U20 – Inter U20 11:00

Bologna U20 – Genoa U20 16:30

ITALIA SERIE A

Fiorentina – Venezia 18:30

Torino – Atalanta 18:30

Napoli – Bologna 20:45

Roma – Empoli 20:45

ITALIA SERIE B

Catanzaro – Juve Stabia 20:30

Mantova – Cosenza 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Lecco – Union Clodiense 18:00

Pro Patria – Renate 18:00

Virtus Verona – Lumezzane 18:00

L.R. Vicenza – Giana Erminio 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Sestri Levante 18:00

Arezzo – Campobasso 20:45

Entella – Milan U23 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Picerno – Avellino 18:00

ACR Messina – Potenza 20:45

Turris – Monopoli 20:45

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Kairat Almaty – Tobol 15:00

Ordabasy – Aktobe 17:00

LETTONIA 1. LIGA

Tukums 2000 2 – FK Smiltene 14:00

LETTONIA VIRSLIGA

Metta – Auda 15:00

Riga FC – RFS 19:00

LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus – FK Panevezys 15:00

Suduva – Zalgiris 17:25

MALTA PREMIER LEAGUE

Hibernians – Gzira 18:00

Sliema – Balzan 20:15

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Necaxa – Juarez 01:00

Atlas – U.N.A.M. 03:00

Leon – Santos Laguna 03:00

Tigres – Guadalajara 03:00

Club America – Puebla 05:05

Toluca – Atl. San Luis 20:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat – Petrovac 17:00

Bokelj – Sutjeska 20:00

Jezero – Jedinstvo 20:00

Mornar – Buducnost 20:00

Otrant – Decic 20:45

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Rancho Santana – Matagalpa 00:00

Esteli – Ocotal 02:00

UNAN-Managua – Managua FC 04:00

Sport Sebaco – Jalapa 23:00

NORD E CENTRO AMERICA LEAGUES CUP – PLAY OFF

Philadelphia Union – Colorado Rapids 22:30

NORVEGIA ELITESERIEN

Lilleström – Tromsø 14:30

Haugesund – Fredrikstad 17:00

Molde – HamKam 17:00

Sandefjord – Kristiansund 17:00

Viking – Strömsgodset 17:00

Odd – Rosenborg 19:15

OLANDA EREDIVISIE

Groningen – Alkmaar 12:15

Heracles – Willem II 14:30

Sparta Rotterdam – Feyenoord 14:30

G.A. Eagles – Waalwijk 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Tacuary – Cerro Porteno 01:00

Olimpia Asuncion – Ameliano 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

U. de Deportes – Cesar Vallejo 03:30

Sporting Cristal – Cajamarca 18:00

AD Tarma – Huancayo 20:15

Comerciantes Unidos – Deportivo Garcilaso 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Katowice – Jagiellonia 14:45

Lech – Pogon Szczecin 17:30

Slask – Legia 20:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Nacional 16:30

Estoril – Gil Vicente 19:00

AVS – Guimaraes 21:30

Braga – Moreirense 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ostrava – Liberec 14:30

Dukla Praga – Ceske Budejovice 17:00

Mlada Boleslav – Slavia Praga Posticipata

Plzen – Sigma Olomouc Posticipata

ROMANIA LIGA 1

CFR Cluj – Botosani 18:00

FC Hermannstadt – FCSB 21:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara – Pari NN 14:00

Din. Mosca – Krasnodar 16:30

Lok. Mosca – FK Rostov 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

St. Mirren – Celtic 13:00

Aberdeen – Kilmarnock 16:00

Motherwell – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA

OFK Belgrado – Radnicki 1923 19:00

Sp. Subotica – Partizan Posticipata

Vojvodina – Napredak 19:30

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Banska Bystrica – Slovan Bratislava 18:00

Ruzomberok – Michalovce 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – O. Ljubljana 17:30

Celje – Primorje 20:15

SPAGNA LALIGA

Real Madrid – Valladolid 17:00

Leganes – Las Palmas 19:00

Alaves – Betis 19:15

Atl. Madrid – Girona 21:30

SPAGNA LALIGA2

Albacete – Elche 19:00

Castellon – R. Oviedo 21:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Gimcheon Sangmu – Daejeon 12:00

Gwangju – Ulsan HD 12:00

Suwon FC – Jeju 12:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg – Göteborg 14:00

Sirius – Djurgarden 14:00

AIK Stockholm – Brommapojkarna 16:30

Hacken – Värnamo 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Yverdon 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Adana Demirspor 18:15

Samsunspor – Basaksehir Posticipata

Antalyaspor – Hatayspor 20:45

Rizespor – Fenerbahce 20:45

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Polissya Zhytomyr – Obolon 12:00

Rukh Lviv – Zorya 14:30

Kryvbas – Inhulets 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Nyiregyhaza – Fehervar FC 17:45

USA MLS

Minnesota – Seattle Sounders 00:45

CF Montreal – New England Revolution 01:30

Charlotte – New York Red Bulls 01:30

DC United – FC Dallas 01:30

Inter Miami – Cincinnati 01:30

New York City – Chicago Fire 01:30

Houston Dynamo – Toronto FC 02:30

Nashville SC – Austin FC 02:30

Sporting Kansas City – Orlando City 02:30

Real Salt Lake – San Jose Earthquakes 03:30

Los Angeles Galaxy – Atlanta Utd 04:30

Portland Timbers – St. Louis City 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Detroit – FC Tulsa 01:00

Hartford Athletic – Louisville City 01:00

Birmingham – Pittsburgh 01:30

Charleston – Orange County SC 01:30

Loudoun – Rhode Island 01:30

Tampa Bay – Miami FC 01:30

Colorado Springs – New Mexico 03:00

Monterey Bay – El Paso 04:00

Oakland Roots – Memphis 04:00

Las Vegas Lights – Indy Eleven 04:30

Phoenix Rising – North Carolina 05:00

Sacramento Republic – San Antonio 05:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Lok. Tashkent – Qizilqum 15:00

Nasaf Qarshi – Andijan 17:00