Elenco delle partite previste per oggi sabato 26 marzo 2022: nella notte Argentina – Venezuela per la qualificazione ai Mondiali. In Italia spazio alle serie minori, si gioca anche in Liga2

Sabato 26 marzo si apre con la partita valida per la qualificazione ai mondiali per l’area Sud America a completare la giornata ovvero Argentina – Venezuela. Le squadre sono già in campo e ricordiamo che la nazionale Albiceleste è già qualificata mentre gli ospiti sono da molto tempo fuori dai giochi ccupando l’ultimo posto in classifica. Sono reduci dalla sconfitta per 4-1 con l’Uruguay mentre i padroni di casa nelle ultime 5 partite hanno ottenuto ben 4 successi. Hanno pareggiato soltanto con il Brasile in casa 0-0. Sarà il calcio italiano protagonista con le serie minori visto che la Serie A Serie B Sono fermi per la pausa delle nazionali. Ci occuperemo nel dettaglio delle partite più significative ma prima ricordiamo che si gioca anche in Liga2 spagnola con bel quattro partite in programma. Alle ore 14 in campo Ibiza e Real Sociedad B mentre le ore 16 Eibar – Lugo con la capolista impegnata tra le mura amiche a difendere il punto di vantaggio sull’Almeria. Alle ore 18 invece il Gijon ospita Cartagena mentre alle ore 21:30 si chiude il quadro con Oviedo – Fuenlabrada. In Australia mattinata all’insegna dell’A-League con quattro incontri, due alle ore 7:05 e due alle 9:45. Sarà impegnata la capolista Melbourne che gioca in trasferta con il Macarthur mentre il Western United in casa del Brisbane Roar. Sono tre le distanze che dividono le due squadre con lo United che però deve recuperare ancora due partite.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

QUALIFICAZIONE MONDIALI

00.30

LEGA PRO

16:00

17:30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

LE PARTITE IN ITALIA

Iniziamo la nostra rassegna dedicata al calcio italiano dove ci sarà la Lega Pro che ricordiamo aperto già ieri con l’anticipo tra Virtus Entella e Pistoiese vinto dalla squadra ligure per 3 a 1. In questo sabato invece sarà in campo il girone A un bel 9 incontri a partire dalle 14:30. Tra quelli più significativi cioè FeralpiSalò – Sudtirol delle ore 16. La capolista sempre più vicino al traguardo ospita in casa della terza forza del campionato che tuttavia attraversa un periodo un po’ difficile di stagione visto che reduce dalla sconfitta fuori casa sia con il Giana Erminio che con la Virtus Verona. Alle 17:30 invece il Padova risponderà ospita di casa in Piacenza prosegue la striscia lunga dei risultati di successi consecutivi mentre gli ospiti sono reduci dalla sconfitta casalinga con il Fiorenzuola che però non ha compromesso la posizione in classifica sempre rientrante nella zona playoff. Ricco programma della Serie D con tutti i gironi impegnati mentre per il settore giovanile ricordiamo che si gioca nel Campionato Primavera 2 con 9 incontri a partire dalle ore 11 dove si disputerà Cesena – Crotone e Ternana – Benevento. Si gioca anche nel calcio femminile di Serie A con tre partite. Il fanalino di coda Verona apre 12:30 ospitando il Pomigliano che è a metà classifica quindi spazio alle romane con la Lazio impegnata in casa contro l’empoli e la Roma seconda in classifica che si reca in casa del Sassuolo terza in classifica e distanza era soltanto in tre lunghezze. Entrambi gli incontri con il fischio d’inizio alle ore 14.30. Grande attesa anche per Viareggio Cup che alle ore 15 propone tutte le partite valide per i quarti di finale. Ricordiamo gli accoppiamenti ovvero Bologna – AFTA, Fiorentina – Sassuolo, Genoa – Atalanta e Inter – Empoli.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 26 MARZO 2022

ALGERIA LIGUE 1

Arba – Oran 15:00

Constantine – Relizane 15:00

Medea – Tlemcen 15:00

Setif – Magra 15:00

USM Alger – Chelghoum 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Brisbane Roar – Western United 07:05

Wellington Phoenix – Perth Glory 07:05

Central Coast Mariners – Adelaide United 09:45

Macarthur FC – Melbourne City 09:45

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA – PLAY OFF

Palmeiras – Bragantino 22:30

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA – TROFÉU INTERIOR – PLAY OFF

Ferroviaria – Inter de Limeira 01:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Bucaramanga – Jaguares de Cordoba 20:00

Envigado – Once Caldas 22:05

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Irlanda U17 – Finlandia U17 12:00

Slovenia U17 – Serbia U17 12:00

Germania U17 – Scozia U17 13:00

Svizzera U17 – Svezia U17 13:00

Estonia U17 – Bosnia-Erzegovina U17 15:00

Spagna U17 – Belgio U17 15:00

Francia U17 – Inghilterra U17 16:00

Turchia U17 – Galles U17 16:00

Bulgaria U17 – Portogallo U17 17:00

Inghilterra U17 – Russia U17 Rinviata

Danimarca U17 – Lettonia U17 19:00

Repubblica Ceca U17 – Georgia U17 19:00

EUROPA EUROPEI U19 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Belgio U19 – Germania U19 10:00

Croazia U19 – Romania U19 12:00

Francia U19 – Repubblica Ceca U19 15:00

Inghilterra U19 – Armenia U19 15:00

Italia U19 – Finlandia U19 15:00

Georgia U19 – Islanda U19 15:30

Turchia U19 – Israele U19 16:00

Austria U19 – Danimarca U19 18:00

Bosnia-Erzegovina U19 – Svezia U19 18:00

Russia U19 – Spagna U19 Rinviata

Ungheria U19 – Scozia U19 19:45

Portogallo U19 – Irlanda U19 20:30

EUROPA EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONE

Cipro U21 – Bielorussia U21 15:00

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Druids – Cardiff Metropolitan 15:30

Haverfordwest – Connah’s Q. 16:00

GALLES CYMRU PREMIER – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Flint – Penybont 15:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coban Imperial – Malacateco 22:00

INDONESIA LIGA 1

Bhayangkara Solo – Persija Jakarta 11:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Cesena U19 – Crotone U19 11:00

Ternana U19 – Benevento U19 11:00

Pisa U19 – Ascoli U19 14:00

Alessandria U19 – Monza U19 14:30

Como U19 – Entella U19 14:30

Perugia U19 – Spezia U19 14:30

Pordenone U19 – Cittadella U19 14:30

Salernitana U19 – Cosenza U19 14:30

Vicenza U19 – Reggiana U19 14:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Verona D – Pomigliano D 12:30

Lazio D – Empoli D 14:30

Sassuolo D – Roma D 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Pro Sesto 14:30

Pro Vercelli – Pergolettese 14:30

Triestina – Legnago Salus 14:30

FeralpiSalò – Südtirol 16:00

Lecco – Trento 17:30

Mantova – Virtus Verona 17:30

Padova – Piacenza 17:30

Renate – Giana Erminio 17:30

Seregno – Pro Patria 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Bra 14:30

Gozzano – Vado 14:30

Lavagnese – Caronnese 14:30

Borgosesia – Sestri Levante 15:00

Chieri – Ticino 15:00

Imperia – Ligorna 15:00

Saluzzo – PDHA 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Breno – Desenzano Calvina 14:30

Franciacorta – Arconatese 15:00

Olginatese – USD Casatese 15:00

Real Calepina – Vis Nova Giussano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Ambrosiana – Montebelluna 14:30

Caldiero Terme – Este 14:30

Cjarlins Muzane – ArzignanoChiampo 14:30

Luparense – Adriese 14:30

Mestre – Cattolica Calcio 14:30

Spinea – Levico Terme 14:30

Delta Porto Tolle – San Martino Speme 15:00

Dolomiti Bellunesi – Union Clodiense 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Alcione Milano – Correggese 14:30

Aglianese Calcio – Fanfulla 15:00

G.S. Bagnolese – Forlì 15:00

Ghivizzano Borgo – San Donnino 15:00

Lentigione – Sammaurese 15:00

Prato – Ravenna 15:00

Rimini – Mezzolara 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Cannara – Lornano Badesse 14:30

Pro Livorno – Montespaccato 14:30

Arezzo – Sangiovannese 15:00

Flaminia – ASD Cascina 15:00

Pianese – Trestina 15:00

San Donato – Foligno 15:00

Tiferno Lerchi – Follonica Gavorrano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Vastese – US Tolentino 14:30

Matese – S. N. Notaresco 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Gladiator – Lanusei Calcio 14:00

Carbonia – Cynthialbalonga 14:30

Latte Dolce – R. Monterotondo 14:30

Vis Artena – Calcio Giugliano 15:00

Aprilia – Insieme Formia 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Mariglianese – A.C Nardò 14:30

San Giorgio – Citta di Fasano 14:30

Virtus Matino – Casertana 14:30

Lavello – Audace Cerignola 15:00

Sorrento – SS Nola 1925 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Rende – Santa Maria Cilento 14:30

LITUANIA A LYGA

Banga – Dziugas Telsiai 14:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Cancun – Pumas Tabasco 02:00

Celaya – Tapatio 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Trinidad e Tobago – Barbados 00:00

Germania U16 – Italia U16 11:00

Angola – Guinea-Bissau 13:00

Cina U23 – Thailandia U23 13:00

Croazia U23 – Vietnam U23 13:00

Iraq U23 – Arabia Saudita U23 13:00

Irlanda del Nord U18 – Belgio U18 13:00

Singapore – Malesia 13:00

Central African Rep. – Sudan 14:00

Croazia – Slovenia 15:00

Francia U18 – Olanda U18 15:00

Bahrain – Burundi 17:00

Bielorussia – India 17:00

Finlandia – Islanda 17:00

Libia – Niger 17:00

Qatar U23 – Giappone U23 17:00

Tanzania – Botswana Rinviata

Uzbekistan U23 – Emirati arabi uniti U23 17:00

Gibilterra – Faerøerne 18:00

Irlanda – Belgio 18:00

Inghilterra – Svizzera 18:30

Qatar – Bulgaria 18:30

Spagna – Albania 19:45

Mauritania – Mozambico 20:00

Germania – Israele 20:45

Olanda – Danimarca 20:45

MONDO VIAREGGIO CUP – PLAY OFF

Bologna U19 – AFTA U19 15:00

Fiorentina U19 – Sassuolo U19 15:00

Genoa U19 – Atalanta U19 15:00

Inter U19 – Empoli U19 15:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Den Bosch – Venlo 16:30

Excelsior – Helmond 18:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Sol De America – Olimpia Asuncion 22:00

SENEGAL LIGUE 1

Casa – Mbour Petite Cote 17:30

Diambars – Teungueth 17:30

Generation F. – Excellence 17:30

SPAGNA LALIGA2

UD Ibiza – R. Sociedad B 14:00

Eibar – Lugo 16:00

Gijon – Cartagena 18:00

R. Oviedo – Fuenlabrada 21:30

SUD AMERICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE

Argentina – Venezuela 00:30

USA MLS

Charlotte – Cincinnati 22:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Mineros – Aragua 22:00