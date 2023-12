Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 28 dicembre 2023: trasferta degli Spurs con il Brigthon, gara casalinga per i Gunners con il West Ham, finale di Supercoppa in Egitto

Sotto il segno del calcio inglese anche questo giovedì 28 dicembre. La Premier League propone due incontri serali validi per la 19esima giornata. Il primo in ordine temporale è Brighton–Tottenham delle ore 20.30. La squadra di casa non appare nel momento migliore in campionato dove ha raccolto un solo successo nelle ultime cinque partite e si trova distante della zone d’Europa, in UEFA Europa League ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria casalinga contro il Marsiglia nell’ultima partita della fase a gironi.

Gli Spurs arrivano da tre successi consecutivi e appaiono tra le squadre più in forma del momento. Ottimo il rendimento fuori casa con 5 vittorie, 3 pareggi e solo una sconfitta. Senza contare questo turno è al terzo posto come rendimento esterno dietro a City e Liverpool di solo una lunghezza mentre complessivamente occupa la 5° piazza con 36 punti. Alle ore 21.15 si gioca Arsenal–West Ham. Il colpo esterno del Liverpool con il Burnley ha consentito ai Reds di portarsi temporaneamente in vetta e solo un successo dei Gunners riporterà la cose come una giornata fa. La recente sconfitta con l’Aston Villa e il pari in casa proprio dell’attuale capolista ha fatto perdere un pò di fiducia a una squadra che sta viaggiando molto forte. Gli avversari sono temibili visto che arrivano da due successi consecutivi e sono a pochi punti da Tottenham e soprattutto United.

In Egitto si giocano le due finali di Supercoppa: alle ore 14 quella per il terzo e quarto posto tra Ceramica Cleopatra e Pyramis mentre alle 18 quella per il primo e secondo posto tra Al Ahly e Future. In Portogallo si gioca alle ore 21.15 Estela-Arouca per la 15esima giornata di Liga Portugal.

PREMIER LEAGUE

20.30

21.15

Arsenal-West Ham

Programma delle partite del 28 dicembre 2023

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – Constantine 19:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Riyadh – Damac 16:00

Al-Ettifaq – Al Hazem 16:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne City – Brisbane Roar 09:45

EGITTO SUPERCOPPA

Ceramica Cleopatra – Pyramids 14:00

Al Ahly – Future FC 18:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Mount Pleasant 01:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Tottenham 20:30

Arsenal – West Ham 21:15

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Gol Gohar – Sepahan 12:30

Persepolis – Nassaji Mazandaran 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FUS Rabat – Youssoufia Berrechid 16:00

Raja Casablanca – Tanger 16:00

Chabab Mohammedia – Berkane 18:00

Moghreb Tetouan – Union Touarga 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Libano – Giordania 12:00

Libano U20 – Siria U20 12:00

Sierra Leone U17 – Liberia U17 17:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Atl. Cajazeirense (Bra) – Sao Paulo Crystal (Bra) 23:30

Globo (Bra) – ABC (Bra) 19:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estrela – Arouca 21:15