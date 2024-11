Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 28 novembre 2024: Lazio, Roma e Fiorentina a caccia di punti decisivi nelle coppe europee

Altro giro e altri punti di “piombo” in palio nelle coppe europee. Archiviata la due giorni di Champions League, quest’oggi giovedì 28 novembre torneranno a rubare la scena altre tre italiane, Lazio, Roma e Fiorentina: in primo piano ci sono infatti rispettivamente il quinto e il quarto turno della nuova fase a gruppo unico dell’Europa e della Conference League. Tutto ciò senza dimenticare il calcio sudamericano e in particolare la seconda ed ultima semifinale valida per la Copa Argentina 2024.

La nostra analisi, per ragioni di importanza, prende il via dal Vecchio continente e dalle gare valide per la quinta giornata della nuova stagione di Europa League. Manifestazione che assieme alla Coppa Campioni e alla Conference League ha cambiato format ed è stata del tutto rivoluzionata. Messi da parte i classici gironi, come ormai noto, si deve affrontare un unico torneo a 36 squadre, prima della vera e propria fase ad eliminazione diretta. Le prime otto classificate accedono agli ottavi e, oltre a queste, le qualificate dai playoff, riservati invece alle piazzate dal nono al 24esimo posto.

A rappresentare il nostro Paese ci penseranno Lazio e Roma, le quali scenderanno in campo in casa e in trasferta, rispettivamente alle 18.45 e alle 21, contro Ludogorets e Tottenham.

I biancocelesti per ipotecare gli ottavi di Europa League

Per quanto riguarda la gara dell’Olimpico, affidata alla direzione del fischietto croato Duje Strukan, non vuole più smettere di sorprendere e di sognare la formazione di Baroni. Dopo la netta affermazione per 3-0 sul Bologna, la quinta di fila in campionato valsa un sorprendente secondo posto in classifica a -1 dalla vetta, i biancocelesti saranno più che mai determinati a mettere le cose in chiaro anche in Europa League.

Competizione in cui, fino a oggi, non hanno conosciuto altro risultato che la vittoria. Un percorso straordinario che ha portato sia il primato incontrastato nel raggruppamento, ma soprattutto la consapevolezza che sarà solo questione di tempo per guadagnarsi ufficialmente il pass per gli ottavi. Il calendario regalerà infatti sfide decisamente abbordabili nelle prossime giornate e già a partire da questo pomeriggio ci sarà possibilità di ipotecare la qualificazione.

Non spaventa affatto la qualità della rosa dei rivali bulgari del Ludogorets, capaci finora di conquistare appena un punto su quattro uscite disponibili. Numeri piuttosto negativi di una squadra in attesa solo dell’eliminazione ufficiale. In ogni caso saranno vietate distrazioni ed è per questo motivo che mister Baroni starebbe pensando ad un leggerissimo turn over. Tra i pali questa volta potrebbe esserci Mandas, mentre in difesa Gigot prenderà il posto dell’infortunato Romagnoli. In zona trequarti spazio ad Isaksen, Dele-Bashiru e Tchaouna, con Dia che tornerà titolare dopo il caso malaria in nazionale. Dall’altra parte il tecnico Jovicevic si sistemerà con l’ormai collaudato 4-3-3, in cui i due pericoli maggiori saranno rappresentati dal bomber Duah e dal centrocampista Yordanov.

Ultima chance di qualificazione europea per la Roma contro il Tottenham

Passando poi alla sfida del Tottenham Hotspur Stadium, che sarà arbitrata dallo svedese Glenn Nyberg, c’è grande attesa in casa Roma di vedere se la cura di mister Ranieri riuscirà finalmente a sortire i propri effetti. La prima in campionato contro il Napoli non è andata proprio come desiderava l’ex Leicester, ma, al di là della sconfitta di misura, sembra quantomeno ritrovato un minimo di spirito di gruppo. In effetti per i giallorossi ci sarà davvero tanto da lavorare per rilanciarsi e mettersi alle spalle il momento durissimo degli ultimi mesi.

Un cammino impervio che li ha visti da un lato scivolare in Serie A a ridosso della zona retrocessione e, dall’altro, compromettere fortemente la qualificazione play off in Europa League con soli 5 punti all’attivo. Servirà una vera e propria impresa per evitare un estromissione dalla fase finale che si fa turno dopo turno sempre più complicata. Ad aspettare i capitolini in quel Londra ci sarà infatti una delle big six del calcio inglese, il Tottenham, già a quota nove e di diritto tra le principali candidate alla vittoria finale del torneo. Dati e considerazioni di per sé preoccupanti a cui si aggiunge pure l’ultimo roboante successo nel weekend di Premier in casa del Manchester City, sconfitto per 4-0. Lo scoglio da superare appare insormontabile.

Motivo in più per cui mister Ranieri deciderà la formazione basandosi, con ogni probabilità, sullo stato fisico e mentale dei suoi. In porta sarà confermato Svilar. Linea di difesa a quattro con Celik e Angelino sulle fasce e Hummels al centro al fianco di Ndicka. In avanti spazio al rientrante Dybala dal primo minuto dietro a Dovbyk. Situazione non proprio ottimale sull’altra sponda per mister Postecoglu, che dovrà fare i conti con diversi infortuni, tra cui quelli di Van de Ven, Romero e Vicario. Via libera dunque al 4-3-3 con Porro, Dragusin, Davies e Udogie a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo, spazio a Sarr, Bissouma e Maddison. Nessun dubbio in attacco dove Kulusevski e Son agiranno a supporto di Solanke.

Il resto del palinsesto di EL

Prendendo poi in considerazione brevemente gli altri numerosi match in palinsesto, dalle 18.45 alle 21.00, troveremo in successione: AZ Alkmaar-Galatasaray, Anderlecht-Porto, Athletic Bilbao-Elfsborg, Besiktas-Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev-Viktoria Plzen, Qarabag-Lione, RFS-PAOK Salonicco, Sporting Braga-Hoffenheim, FCSB-Olympiakos, Ferencvàros-Malmö, Manchester United-Bodø/Glimt, Midtjylland-Eintracht Francoforte, Nizza-Rangers, Real Sociedad-Ajax, Slavia Praga-Fenerbahce e Twente-Real Union SG.

Operazione riscatto in Conference per la Viola

Non solo Europa League. Le attenzioni saranno rivolte pure alla quarta giornata di Conference League, che vedrà scendere in campo squadre di tutto rispetto e blasone come Chelsea e Betis. A catturare le attenzioni e a rubare la scena ci penserà tuttavia l’unica italiana in gara, la Fiorentina, che alle 21 riceverà al Franchi i ciprioti del Paphos. Incontro quello diretto dall’arbitro norvegese Espen Eskås che darà alla Viola la possibilità di rifarsi subito della brutta sconfitta maturata la scorsa giornata contro un’altra squadra cipriota, l’APOEL.

Nonostante i sei punti vantati in graduatoria che permettono di dormire ancora sonni abbastanza tranquilli, brucia tanto il k.o. di misura per 1-2 arrivato alla scorsa in quel di Nicosia. Risultato che non ha assolutamente frenato il morale e la rincorsa dei toscani in campionato, anzi tutt’altro: il termometro è dato dalla settima affermazione di fila raccolta domenica a Como in una stagione che li vede al momento assoluti protagonisti. Non solo. La prossima giornata ci sarà sul piatto l’irripetibile occasione di sfidare l’Inter per il sorpasso in zona Champions con vista sullo Scudetto. Un cammino davvero straordinario, ma prima sarà fondamentale concentrarsi sulla gara odierna e su un avversario non proprio “materasso”.

Sono infatti sei anche i punti racimolati dal Paphos, vittorioso su Petrocub e Astana e sconfitto da ultimo in casa dai tedeschi dell’Heidenheim. Un bottino non da poco che consente di guardare con fiducia al passaggio del turno. Per il resto sarà inevitabile un po’ di turnover da parte di mister Palladino visti i prossimi impegni ravvicinati. Beltran si candida per il ruolo da prima punta con Ikoné e Kouame alle sue spalle. Non convocato Gudmundsson. Sull’altra sponda il tecnico spagnolo Carcedo, si affiderà a Jaja e Correia per supportare Da Silva nel tridente. Occhio poi anche al centrocampo dove Sunjic detterà i tempi.

Boca Juniors-Vélez Sarsfield con vista sulla finale di Copa Argentina

Salto oltreoceano e focus conclusivo della nostra rassegna dedicato come sempre alle partite ufficiali per team sudamericani. Nella notte e in tarda serata si scenderà infatti in campo, oltre che in molti altri campionati panamericani, in Colombia, in Uruguay, in Brasile, ma soprattutto in Argentina, dove alle 01.10 italiane andrà in scena Boca Juniors-Vélez Sarsfield, seconda ed ultima semifinale di coppa nazionale nonché derby di Buenos Aires che decreterà chi affronterà nell’ultimo atto il Central Córdoba.

