Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 29 febbraio 2024: Atlhletic Bilbao ed Atletico Madrid si contendono il pass per la finale della coppa nazionale spagnola, spazio anche alla Cupe de France

E’ un giovedì 29 febbraio all’insegna esclusiva del calcio internazionale. Di scena c’è infatti la coppa nazionale in Francia, ma soprattutto in Spagna dov’è in programma la seconda delle due semifinali di ritorno di Copa del Rey. Penultimo atto del torneo anche in Belgio e Portogallo.

Indice



Iniziamo dunque proprio dal San Mames, dova va in scena, alle 21.30, Athletic Bilbao-Atletico Madrid, partita che mette in palio l’accesso alla finalissima della coppa nazionale spagnola. La vincente affronterà il Maiorca, qualificatasi ai rigori contro la Real Sociedad, nel match conclusivo del torneo. Obiettivo “remuntada” per gli ospiti, che hanno un solo risultato a disposizione, alla luce dello 0-1 incassato in casa nella gara d’andata, decisa in favore dei baschi dalla rete dell’ex Torino Berenguer. Nessuna delle due formazioni arriva a questo prestigioso impegno nel migliore dei modi. I Colchoneros hanno infatti deluso per il pari a domicilio del fanalino di coda Almeria nell’ultima di campionato, sprecando due volte il vantaggio contro una squadra sempre più condannata alla retrocessione diretta. La squadra di Valverde, che in Liga occupa il quinto posto ed è preceduta in graduatoria proprio dai rivali odierni, ha invece incassato un k.o al Benito Villamarin per mano del Betis Siviglia.

Trasferiamoci in Francia. Proseguono i quarti di finale di Coupe de France con le solite gare da dentro o fuori. In palio un posto in semifinale. Alle ore 20.45 il Rouen, club di terza divisione passato incredibilmente contro il Monaco negli ottavi della manifestazione, se la vedrà con il Valenciennes, squadra di Ligue 2. Due formazioni per nulla abituate a vivere grandi palcoscenici, ma che in questa stagione possono sognare un percorso da vere cenerentole.

Semifinali di ritorno, poi, anche in Coppa del Belgio, con Anversa-Oostende in agenda alle ore 20.45. Chi passa affronterà nell’ultimo atto una tra Club Brugge o Royale Union SG.

Capitolo, infine, Taça de Portugal, la coppa nazionale lusitana, con due partite in programma. Santa Clara-Porto scendono in campo alle 17 nel recupero dei quarti di finale, dopo il nubifragio dello scorso 7 febbraio, mentre alle 21.45 va in scena la stracittadina di Lisbona, per la prima semifinale di andata, Sporting-Benfica.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPA DEL REY

21.30

Athletic Bilbao-Atletico Madrid

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 29 febbraio 2024

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Wehda – Al-Taawon 15:00

Al-Raed – Al Feiha 15:00

Al Nassr FC – Al Hazem 18:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

San Lorenzo – Independiente Chivilcoy 01:10

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Gimnasia L.P. – Instituto 23:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Anversa – Oostende 20:45

BRASILE COPPA DEL BRASILE

ASA – Internacional 00:00

Agua Santa – Jacuipense 00:30

GAS – Brusque 00:30

Portuguesa Santista – SER Caxias 00:30

Villa Nova MG – Aparecidense 00:30

Humaita – Sampaio Correa 01:30

Operario MS – Operario 01:30

Operario VG – Criciuma 01:30

Trem – Sport Recife 01:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Sporting San Jose – Grecia 01:30

Herediano – Liberia 03:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Smouha – Future FC 18:00

Zamalek – El Daklyeh 18:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Le Puy-en-Velay – Rennes 20:45

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xinabajul – Xelaju 01:00

Antigua – Municipal 03:00

Deportivo Achuapa – Zacapa 18:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Genesis – Real Espana 00:00

Real Sociedad – Motagua 02:00

Marathon – Victoria 22:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Zacatecas Mineros 02:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Tigres – Juarez 02:00

Tijuana – Monterrey 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Macedonia del Nord U19 – Bosnia-Erzegovina U19 11:30

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Cincinnati – Cavalier 01:00

Nashville SC – Moca 03:15

OLANDA KNVB BEKER

Feyenoord – Groningen 20:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Alianza Atl. – Deportivo Garcilaso 20:15

PORTOGALLO TAÇA DE PORTUGAL

Santa Clara – FC Porto 17:00 (Da finire)

Sporting – Benfica 21:45

ROMANIA LIGA 1

Botosani – Sepsi Sf. Gheorghe 15:15

Petrolul – Univ. Craiova 17:30

FC Voluntari – FCSB 20:00

SPAGNA COPA DEL REY

Ath. Bilbao – Atl. Madrid 21:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Atl. Nacional (Col) – Nacional Asuncion (Par) 01:30

Botafogo RJ (Bra) – Aurora (Bol) 01:30

El Nacional (Ecu) – Sportivo Trinidense (Par) 23:00

SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA

Sion – Young Boys 20:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Galatasaray – Karagumruk 18:45

URUGUAY COPA URUGUAY

Plaza Colonia – Defensor Sp. 01:00