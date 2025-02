Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 7 febbraio 2025: scontro con vista su salvezza e zona Champions in Serie A, “Friday Night” di scena pure in serie B e nei top campionati europei

Altro giro e altra carrellata di sfide calcistiche tutte da gustare nel week end. Già perché a partire da quest’oggi venerdì 7 febbraio saranno in primo piano tante gare di alto spessore, a cominciare da un anticipo di Serie A e uno di Serie B. Non solo perché in programma troveremo anche alcune sfide di Serie C, oltre a quelle immancabili nei restanti top campionati europei. Andiamo dunque a compiere la solita ampia panoramica sulla situazione del calcio nostrano, per poi rivolgere il nostro approfondimento ai tornei esteri.

Indice

La Juve per riscavalcare la Lazio al quarto posto, il Como per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa

Partiamo dunque dalla Serie A e dal “Friday Night” della 24esima giornata che alle 20.45 metterà di fronte al Sinigaglia Como e Juventus. Allontanarsi definitivamente dalla zona rossa e riscavalcare la Lazio al quarto posto. Sono questi i rispettivi obiettivi della squadra lariana e bianconera, due dei club più attivi nella finestra invernale di calciomercato appena trascorsa. Tanti, infatti, sono stati gli innesti per tentare di riparare una situazione di classifica ad oggi per nulla soddisfacente sulla base di quanto programmato ad inizio stagione.

Seppur reduce dai tre punti conquistati contro l’Empoli, una grande iniezione di fiducia in un periodo piuttosto buio in termini di risultati raccolti, sono stati troppi i segni X, ben 13, che finora hanno frenato l’ascesa della Vecchia Signora. Alle prese con un momento di chiara difficoltà è però anche il Como, come evidenziato dai tre k.o incassati nelle ultime quattro, dopo averne persa praticamente solo una delle precedenti sei. Capitolo formazioni.

Sponda lariana, mister Fabregas sembrerebbe orientato a lanciare dal 1′ il neo arrivo Smolcic, in pole sia su Iovine che su Engelhardt. Attenzione poi alle quotazioni in rialzo di Douvikas e Azon, i quali proveranno ad insidiare la titolarità di capitan Cutrone. In casa Juve, invece, dubbi per Thiago Motta sulle corsie difensive, con Savona e McKennie avanti sui nuovi acquisti Costa e Kelly. In avanti intoccabile Kolo Muani, con Vlahovic a scalpitare nuovamente dalla panchina.

In Serie B incrocio tra squadre in ripresa al Rigamonti

Scendendo di categoria, alle 20.30 toccherà poi a Brescia e Salernitana scendere in campo al Rigamonti per dare il via alla 25esima giornata di Serie B. Due formazioni in ripresa grazie ai successi ottenuti ai danni di Carrarese e Cremonese nello scorso turno, ma non ancora del tutto “guarite” dalla serie negativa di risultati costata un netto capitombolo in classifica negli ultimi due mesi. I granata stanno lentamente risalendo la china grazie anche ad un mercato “quasi faraonico”, che permette ora di guardare alla salvezza con speranza. Discorso leggermente diverso per le rondinelle, più avanti dei campani di 4 lunghezze, ma a digiuno di vittorie in casa addirittura dallo scorso 30 settembre. All’orizzionte dunque un incrocio scoppiettante e dalle mille sorprese.

Gli anticipi di Lega Pro e dei tornei minori italiani

Scendendo ancora di più di categoria, passiamo poi alla Serie C e ai due anticipi della 26esima giornata in agenda alle 20.30, Perugia-Vis Pesaro e Latina-Cavese, match validi rispettivamente per il Girone B e per il Girone C. Sempre restando in Italia, si scenderà infine in campo pure nel Campionato Primavera 1, con Sampdoria-Monza in primo piano alle 16.

FA Cup, Psg-Monaco e il resto del programma internazionale

Focus a questo punti sugli altri principali campionati europei in attività. La Premier League osserverà nel week end un turno di riposo, ma in compenso si disputerà l’FA Cup, secondo trofeo britannico per prestigio, e in particolare Manchester United-Leicester, gara delle ore 21 pronta ad inaugurare i sedicesimi di finale della competizione. I Red Devils hanno guadagnato l’accesso alla sfida, superando l’Arsenal per 2-1 in trasferta, a Emirates. Meno impegnativa invece la sfida delle Foxes dell’ex Ruud Van Nistelrooy, qualificate grazie al roboante 6-2 sul meno quotato QPR.

‘Friday night” di scena pure in Francia e in Ligue 1. Alle 19 spazio alla 21esima giornata e a Nantes-Brest, mentre alle 21.05 i riflettori saranno puntati sul sempre suggestivo Paris Saint Germain-Monaco, confronto tra la prima e la terza della classe.

Attenzione anche alla Liga spagnola, con Rayo Vallecano-Real Valladolid delle 21 a fare da apristrada alla 23esima giornata, così come alla 21esima di Bundesliga tedesca, dove alle 20.30 si disputerà Bayern Monaco-Werder Brema.

Rapido cenno in conclusione di rubrica, alle due gare che alle 00.00 e alle 21.45 italiane faranno avanzare la quarta giornata della Fase Apertura di Primera Divisiòn argentina: Sarmiento Junin-San Martin S.J. e Banfield-Belgrano. In evidenza anche la Copa Libertadores e il match di qualificazione delle 01.30 tra Blooming e El Nacional.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20:45

FA CUP

21:00

Manchester United-Leicester

LIGUE 1

21:05

Paris Saint Germain-Monaco

BUNDESLIGA

20:30

Bayern Monaco-Brema

SERIE B

20:30

LEGA PRO

20:30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 7 febbraio 2025

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Orubah – Al Wehda 14:05

Al Nassr FC – Al Feiha 16:20

Al Ahli SC – Al Fateh 18:00

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Sarmiento Junin – San Martin S.J. 00:00

Banfield – Belgrano 21:45

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Melbourne City 09:35

Perth Glory – Central Coast Mariners 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Sturm Graz – Austria Vienna 20:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

KV Mechelen – Gent 20:45

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – Spartak Varna 16:30

CILE COPPA DEL CILE

A. Italiano – U. Espanola 00:00

CINA SUPERCOPPA

Shanghai Port – Shanghai Shenhua 12:35

COLOMBIA SUPERCOPPA

Bucaramanga – Atl. Nacional 01:30

CROAZIA HNL

Din. Zagabria – Sibenik 18:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Haras El Hodood – Enppi 15:00

Smouha – Pyramids 15:00

El Gaish – El Gounah 18:00

Zamalek – Ismaily 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Nantes – Brest 19:00

PSG – Monaco 21:05

FRANCIA LIGUE 2

Grenoble – Red Star 20:00

Laval – Annecy 20:00

Martigues – Troyes 20:00

Paris FC – Pau FC 20:00

Rodez – Bastia 20:00

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Flint – Aberystwyth 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Regensburg 18:30

Munster – Amburgo 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Brema 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Colonia D – Wolfsburg D 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Marquense – Coban Imperial 02:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Motagua – UPNFM 02:30

INDIA I-LEAGUE

Churchill Brothers – Gokulam 11:00

Inter Kashi – Dempo 14:30

INGHILTERRA FA CUP

Manchester Utd – Leicester 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Kheybar Khorramabad – Foolad 12:30

Malavan – Sepahan 13:30

Nassaji Mazandaran – Chadormalu 13:30

Mes Rafsanjan – Esteghlal F.C. 14:15

IRLANDA SUPERCOPPA

Shelbourne – Drogheda 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Sampdoria U20 – Monza U20 16:00

ITALIA SERIE A

Como – Juventus 20:45

ITALIA SERIE B

Brescia – Salernitana 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Perugia – Vis Pesaro 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Cavese 20:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Moghreb Tetouan – Union Touarga 18:00

Jeunesse Sportive Soualem – Chabab Mohammedia 20:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Giamaica – Trinidad e Tobago 01:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ferretti – Diriangen 02:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Cibao – Guadalajara 02:00

Cavalry – U.N.A.M. 04:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Huancayo – Alianza Atl. 21:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Stal Mielec – Jagiellonia 18:00

Pogon Szczecin – Gornik Zabrze 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

FC Porto – Sporting 21:15

ROMANIA SUPERLIGA

Botosani – Din. Bucuresti 19:00

SERBIA SUPER LIGA

Tekstilac Odzaci – Cukaricki 15:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Primorje 15:00

Nafta – Radomlje 17:30

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Valladolid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Albacete – Saragozza 20:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Blooming (Bol) – El Nacional (Ecu) 01:30

SUDAFRICA PREMIERSHIP

AmaZulu – Marumo Gallants 18:30

Stellenbosch – Kaizer Chiefs 18:30

TURCHIA SUPER LIG

Samsunspor – Hatayspor 18:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

MTK Budapest – Debrecen 20:00

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Cerro Largo – Progreso 23:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Estudiantes M. – Monagas 00:30