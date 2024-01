Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 8 gennaio 2024: in serata si gioca Wigan-Manchester United per i 32esimi, big match Padova-Mantova per il girone A

Lunedì 8 gennaio si apre una nuova settimana con la FA Cup. Alle ore 21.15 si gioca Wigan–Manchester United per i 32esimi di finale. La squadra di casa arriva al terzo turno dopo aver superato l’Exeter e lo York dove ha mantenuto la porta inviolata. Nei precedenti ha vinto solo una volta in 19 occasioni e 18 sconfitte. I Red Devils hanno vinto una sola volta questa competizione e nell’ultima hanno perso in finale contro il City.

In Italia spazio alla Serie C con due posticipi, entrambi del girone A. Alle ore 20.30 big match tra Padova e Mantova. La seconda contro la prima della classifica. I padroni di casa sono l’unica squadra imbattuta e in 19 partita ha centrato ben 12 successi. Detiene anche la migliore difesa mentre il miglior attacco è di Mantova e Triestina che però ha già giocato il suo turno. Tra i giocatori con più gol all’attivo troviamo da una parte Mattia Bortolussi con 6 centri e dall’altra. Attesa grande una grande cornice di pubblico con 7.669 biglietti di cui 1.107 per il settore ospite. Alle 20.45 si gioca invece Lumezzane-Pro Vercelli con gli ospiti che sono stati sorpassati al 4° posto in classifica dall’Atalanta U23. Si gioca anche nel campionato Primavera 1 dove sono attesi due incontri ovvero alle ore 14 Genoa-Atalanta e alle 16 Verona-Sampdoria. Ricordiamo che in classifica guida l’Inter con 34 punti seguito da Milan e Roma 30 mentre la Lazio, dopo aver perso lo scontro diretto con i nerazzuri è a 29 punti raggiunta dal Torino.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

FA CUP

21.15

Wigan-Manchester United

SERIE C

20.30

Padova-Mantova

20.45

Lumezzane-Pro Vercelli

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’8 gennaio 2024

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Macarthur FC 09:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Vere United – Molynes 23:00

Montego Bay – Lime Hall Academy 21:00

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Lamia 19:00

INGHILTERRA FA CUP

Wigan – Manchester Utd 21:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Petach Tikva – H. Haifa 18:00

B. Jerusalem – Ashdod 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Genoa U19 – Atalanta U19 14:00

Verona U19 – Sampdoria U19 16:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Padova – Mantova 20:30

Lumezzane – Pro Vercelli 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE I

San Luca – Locri 1909 14:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – Youssoufia Berrechid 16:00

FUS Rabat – FAR Rabat 18:00

MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI – FEMMINILE

Arabia Saudita D – Siria D 16:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Botswana – Mozambico 14:00

Ghana – Botswana Rinviata

Guinea – Nigeria 14:00

Siria – Malesia 14:00

Camerun – Guinea Equatoriale 15:00

Senegal – Niger 19:00

Ghana – Namibia 21:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Lausanne (Sui) – Andorra (And) 11:30

Twente (Ned) – Osnabruck (Ger) 12:30

Zurigo (Sui) – Saarbrucken (Ger) 13:00

Winterthur (Sui) – FC Hermannstadt (Rou) 14:00

Heidenheim (Ger) – Paderborn (Ger) 15:00

Regensburg (Ger) – Zwickau (Ger) 15:00

Winterthur (Sui) – FC Volendam (Ned) 15:30

Dordrecht (Ned) – Dusseldorf (Ger) 16:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Moreirense – Casa Pia 21:15