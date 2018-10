Le partite di oggi 9 ottobre 2018: campionato argentino in primo piano

Elenco delle partite previste per martedì 9 ottobre, in primo piano i posticipi del campionato argentino e le sfide della Coppa Italia Serie C.

CASERTA – Programma piuttosto scarno quest’oggi. In primo piano ci sono i due posticipi del campionato argentino e tre sfide della Coppa Italia Serie C con Catanzaro-Rende, Siracusa-Sicula Leonzio e Casertana-Juve Stabia. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

ARGENTINA: Superliga

00:00 Tigre – Estudiantes

02:00 Colon – Newells Old Boys

CILE: Primera Division

01:00 U. De Concepcion – Deportes Iquique

EUROPA: UEFA Regions’ Cup – Qualificazione

15:00 Toscana (Am) (Ita) – Ialoveni (Am) (Mda)

15:00 Vaud (Am) (Sui) – Dolnoslaski (Am) (Pol)

EUROPA: Campionati Europei U19 – Donne – Prima fase

15:30

Cipro U19 D – Azerbaigian U19 D

Repubblica di Macedonia U19 D – Moldavia U19 D

Turchia U19 D – Svizzera U19 D

Ungheria U19 D – Finlandia U19 D

18:30 Kazakistan U19 D – Israele U19 D

18:30 Slovenia U19 D – Svezia U19 D

19:00 Albania U19 D – Bielorussia U19 D

19:00 Polonia U19 D – Olanda U19 D

EUROPA: Mondiali – Donne – Qualificazione – Terza fase

18:00 Danimarca D – Olanda D

19:00 Svizzera D – Belgio D

INGHILTERRA: FA Cup – Qualificazione

20:45

Bristol MF – Slough

Coalville – St. Neots

Dorking – Gloucester

Guiseley – Cleethorpes

Hanwell Town – Leatherhead

Metropolitan Police – Tiverton

Poole Town – Horsham FC

ITALIA: Coppa Italia Serie C – Play Off

15:00 Catanzaro – Rende

15:00 Siracusa – Sicula Leonzio

21:00 Casertana – Juve Stabia

PARAGUAY – Primera Division

00:30 Libertad – Dep. Capiata

SVEZIA – Superettan

19:00 Orgryte – Degerfors