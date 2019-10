Serie B, Perugia – Pisa: le formazioni ufficiali. Sfida tra Iemmello e Marconi.

Le formazioni ufficiali di Perugia-Pisa: incontro valevole per l’anticipo della settima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CREMONA – Tutto è pronto al Renato Curi per l’inizio di Perugia – Pisa, anticipo della settima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I padroni di casa provengono da una pesante sconfitta esterna sul campo dell’Empoli e sono in cerca di riscatto, mentre i toscani vengono dal pareggio in trasferta contro il Venezia. Il Perugia occupa attualmente la sesta posizione con 11 punti, invece il Pisa occupa la nona posizione con 9 punti guadagnati. Interessante è la sfida tra i due bomber Iemmello e Marconi che occupano la seconda e prima posizione in classifica marcatori.

Le formazioni ufficiali di Perugia-Pisa

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Di Chiara, Falasco; Kouan, Carraro, Falzerano; Fernanes, Buonaiuto; Iemmello. A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nzita, Rodin, Sgarbi, Mazzocchi, Falcinelli, Dragomir, Nicolussi, Balic, Capone, Melchiorri. Allenatore: Oddo

PISA (3-5-2): Gori; Meroni, Aya, Varnier; Di Quinzio, Verna, De Vitis, Gucher, Lisi; Marconi, Masucci. A disposizione: D’Egidio, Perilli, Birindelli, Belli, Siega, Minesso, Marin, Liotti, Pinato, Ingrosso, Fabbro. Allenatore: D’Angelo

