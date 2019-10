Campionato Primavera 1, 4° giornata: orario partite, diretta tv

Si è aperta con il successo per 2-1 della Sampdoria sulla Lazio la 4°giornata del Campionato Primavera1 in programma dal 4 al 7 ottobre 2019

GARRONE DI BOGLIASCO – Si è aperta con il successo casalingo per 2-1 della Sampdoria sulla Lazio la 4° giornata del Campionato Primavera1. La squadra di casa ha rimontato lo svantaggio del 38′ realizzato da Ndrecka grazie a D’Amico al 42′ e a Pompetti al 5′ della ripresa. Il turno proseguirà domani dalle 11 con Roma – Atalanta mentre alle 13 ci sarà Atalanta – Pescara. Chiude il programma della 4 giorni di calcio giovanile Empoli – Napoli alla ore 15. Ricordiamo che tutti i match potranno essere seguiti in diretta su SportItalia 60 DDT e in HD su SI Smart e www.sportitalia.com. Di seguito il riepilogo della giornata di campionato con date orario e campo sportivo.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 4° GIORNATA

VENERDÍ 4 OTTOBRE 2019

SAMPDORIA – LAZIO 2-1 (Ndrecka, D’Amico, Pompetti)

14.30*

GARRONE DI BOGLIASCO

SABATO 5 OTTOBRE 2019

ROMA – BOLOGNA

11.00

TRE FONTANE DI ROMA

ATALANTA – PESCARA

13.00

C.S. BORTOLOTTI DI ZINGONIA

CAGLIARI – SASSUOLO

14.00*

C.S. ASSEMINELLO DI ASSEMINI

TORINO – FIORENTINA

17.00

C.S. CASTELLO DI VINOVO**

DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

INTER –JUVENTUS

10.00

BREDA DI SESTO S. GIOVANNI

CHIEVOVERONA – GENOA

16.00

COMUNALE DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019

EMPOLI – NAPOLI

15.00

C.S. MONTEBORO DI EMPOLI

*ai sensi dell’art. 8 del Regolamento della Competizione **ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Competizione