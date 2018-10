Perugia – Venezia 1-0: gol decisivo di Melchiorri

Cronaca di Perugia – Venezia. 1-0 il risultato finale. Decide un gol di Melchiorri nella ripresa. Veneti rimasti in dieci dopo l’espulsione di Andelkovic

PERUGIA – Finisce 1-0 al Curi tra perugia e Venezia. Il gol decisivo è stato messo a segno da Melchiorri. Venezia rimasto in dieci a seguito dell’espulsione di Andelkovic, da poco entrato, per doppia ammonizione

La cronaca minuto per minuto

La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buona serata a tutti SECONDO TEMPO 45'+4 finisce qui. Vince il Perugia 45+2 conclusione di Vido, palla sul fondo 45' quattro minuti di recupero 45' nel ePrugia dentro El Yamiq per Mustacchio 41' conclusione di destro Di Mariano che sfiora il palo 40' nel Venezia dentro Marsura per Segre 37' conclusione di Dragomir. Gran parata di Vicario 35' cartellino giallo per Andelkovic, che viene espulso per doppia ammonizione 33' mischia nell'area del Perugia. Fallo in attacco 30'ammonito Gyomber 26' nel Perugia dentro Moscati per Verre 23' sugli sviluppi del corner in favore del Veneziala difesa allontana la palla 17' ammonizione per Andelkovic 16' punizione battuta da Garofalo, palla che si infrange sulla barriera 15' Venezia in difficoltà 13' intervento falloso di Litteri 9' nel Venezia dentro Litteri per Zampano 7' GOL PERUGIA! Conclusione di Vido, respinge Vicario e Melchiorri di destro mette a palla nell'angolino! 4' destro secco di Melchiorri, palla a lato almeno di un metro 1' si riparte 1' nel Venezia fuori Modolo e dentro Andelkovic le squadre rientrano in campo PRIMO TEMPO 45+3 finisce qui il primo tempo. Squadre nello spogliatoi sul risultato di 0-0 45+2 ammonito Modolo per intervento falloso 44' due minuti di recupero 43' cambio nel Perugia: fuori Bianco per infortunio e dentro Kouan 40' ammonito Vido per aver simulato un fallo in area 38' conclusione di Verre, palla alta sopra la traversa 36' conclusione di Vido, salvataggio mircoloso di Bruscaggin 34' conclusione di Mustacchio, palla alta sopra la traversa 31' ammonito Bianco per intervento falloso 30' lancio lungo per Vido, anticipato da Zampano 27' conclusione di Di Mariano, respinta di Gabriel in corner 26' prova la conclusione Dragomir che non riesce a inquadrare lo specchio della porta 24' intervento falloso su Domizzi 20' sugli sviluppi del corner prova la conclusione al volo Verre ma Vicario blocca la palla a terra 19' corner per il Perugia per una deviazione di Mogolo su tiro di Vido 16' sugli sviluppi di un corner per il Venezia, allontana Falasco 14' cross di Melchiorri per Vido, libera Domizzi 9' tiro di Vido, deviato in corner da Vicario 8' gioco ripreso 7' gioco fermo per prestare soccorsi a Modolo 6' tiro debole di Verre, comoda la presa di Vicari 5'cross per Zigoni, anticipato da Cremonesi che passa la palla a Gabriel 4' lancio lungo per Mustacchio che viene anticipato da Vicari 3' fuorigioco di Melchiorri 2' sugli sviluppi del corner, destro di Zampano con palla alta sopra la traversa 2' subito un corner in favore del Venezia 1' partiti! prima palla battuta dal Perugia squadre in campo Un cordiale buon sabato pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Perugia-Venezia Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Yves, Cremonesi, Gyomber, Falasco; Bianco (dal 43' st Kouan), Verre (dal 26' st Moscati), Vido; Dragomir; Mustacchio (dal 45' st El Yamiq), Melchiorri. A disposizione: Leali, Perilli, Felicioli, El Yamiq, Mazzocchi, Sgarbi, Ranocchia, Bordin, Bianchimano, Moscati, Terrani Kouan Allenatore: Lorenzo Rubinacci (Nesta è squalificato) Venezia (3-5-2): Vicario; Bruscagnin, Modolo (dal 1' st Modolo), Domizzi; Garofalo, Falzerano, Schiavone, Segre (dal 40' st Marsura), Zampano; Zigoni, Di Mariano. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, Coppolaro, Bentivoglio, Suciu, Fabiano, Marsura, Cernuto, Citro, Litteri, Vioni Allenatore: Stefano Vecchi Reti: al 7' st Melchiorri Ammonizioni:Bianco, Vido, Modolo, Andelkovic Espulsioni:Andelkovic per doppia ammonizione Recupero: 2' nel primo tempo e 4' nella ripresa

PERUGIA – Oggi pomeriggio alle ore 18 si giocherà Perugia – Venezia, incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.

Sfida molto delicata visto il momento che stanno attraversando entrambe le squadre. Da una parte c’è la compagine umbra che, nell’ultimo turno, ha pareggiato in casa del Cosenza. Due sconfitte nelle ultime tre partite per il Grifone che in classifica ha solo cinque punti. Non va affatto meglio alla squadra lagunare che è reduce dal pareggio casalingo contro il Livorno. Sono quattro i punti in classifica della squadra di Vecchi che non vince dalla prima giornata.

QUI PERUGIA – La formazione umbra dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Gyomber Cremonesi e El Yamiq. A centrocampo Verre in regia con Moscati e Kingsley mezze ali mentre sulle fasce spazio a Mazzocchi e Felicioli. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Melchiorri e Vido.

QUI VENEZIA – La compagine lagunare dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare. Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Modolo, Domizzi e Andelkovic. A centrocampo Schiavone in cabina di regia con Pinato e Falzerano mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Bruscagin e Garofalo. In attacco spazio al tandem composto da Di Mariano e Litteri.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Perugia – Venezia, valido per la settima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Perugia – Venezia

PERUGIA (3-5-2): Gabriel; Gyomber, Cremonesi, El Yamiq; Mazzocchi, Moscati, Verre, Kingsley, Felicioli; Vido, Melchiorri. A disposizione: Leali, Falasco, Ngawa, Sgarbi, Bianco, Bordin, Dragomir, Kouan, Ranocchia, Mustacchio, Bianchimano, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta.

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Schiavone, Pinato, Garofalo; Litteri, Di Mariano. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Coppolaro, Cernuto, Zampano, Migliorelli, Bentivoglio, Suciu, Fabiano, Zigoni, Vrioni, Marsura, Geijo, Citro. Allenatore: Stefano Vecchi.

STADIO: Renato Curi