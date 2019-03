Serie B, Perugia – Verona 1-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Perugia – Verona 1-2 il risultato finale, gli Scaligeri salgono momentaneamente al terzo posto in classifica.

PERUGIA – Termina con il risultato di 1-2 il match tra Perugia e Verona che ha inaugurato la ventottesima giornata di Serie B. Match equilibrato nella prima frazione, nella ripresa gli Scaligeri salgono in cattedra e si portano in vantaggio al 54esimo grazie al gol di Bianchetti. Passano sei minuti e la squadra di Grosso trova il raddoppio grazie ad una grande azione corale che porta al tiro Henderson, un rimbalzo frega Gabriel e la palla si insacca in rete. La reazione dei padroni di casa arriva solo negli ultimi cinque minuti, quando Verre si mette in proprio e sigla un grandissimo gol, ma inutile ai fini del risultato.

Il tabellino del match

PERUGIA (4-3-2-1): Gabriel; Rosi (24′ st Falasco), Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Kingsley (21′ st Han), Carraro, Falzerano; Dragomir, Verre; Melchiorri (37′ st Vido). A disposizione: Bizzarri, Perilli, Felicioli, El Yamiq, Bianco, Vido, Ranocchia, Bordin, Moscati, Falasco, Han, Kouan. All.: Nesta.

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Balkovec; Faraoni, Gustafson, Henderson (45’+3′ st Tupta); Lee, Di Carmine (32′ st Pazzini), Laribi (22′ st Danzi). A disposizione: Berardi, Ferrari, Pazzini, Traorè, Colombatto, Danzi, Tupta, Almici. All.: Grosso.

Reti: 8′ st Bianchetti, 14′ st Henderson (V); 40’st Verre (P)

Ammonizioni: Dawidowicz, Balkovec, Gustafson (V); Kingsley, Rosi, Gabriel (P)

Espulsioni: –

Recupero: 1′ pt, 5′ st