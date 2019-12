Primavera 1, Pescara – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Bologna del 9 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1, calcio d’inizio alle 14.30

CITTÁ SANT’ANGELO (PE) – Si disputa nel primo pomeriggio, 9 dicembre 2019 con fischio d’inizio alle ore 14.30 Pescara – Bologna. Il match, che si disputerà presso il campo sportio “De Cecco” a Città Sant’Angelo è valido per l’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Sotto la direzione di Galipò della sezione di Firenze le due squadre si affrontano con stati d’animo differenti. I biancazzurri, attualmente relegati all’ultimo posto in classifica con 7 punti sono a caccia di un riscatto dopo un filotto di quattro sconfitte consecutive. La squadra di Legrottaglie ha pagato a caro prezzo i cali di tensione riscontrati in diverse partite disputate con un buon approccio. Basti ad esempio pensare alla sconfitta in rimonta rimediata nella trasferta di Genova dove ha incassato i gol nei 20 minuti finali. Dall’altra parte troviamo un Bologna che ha una classifica decisamente migliore con 15 punti a ridosso della zona playoff (con un successo supererebbe nuovamente la Juventus riprendendosi il sesto posto) ma reduce da sonora sconfitta per 4-0 contro l’Inter nella gara dello scorso mercoledì valida per il recupero della 6° giornata. Il match lo potrete seguire in diretta grazie alla nostra webcronaca che vi farà vivere i momenti più salienti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 9 dicembre dalle ore 13.45 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la webcronaca della partita.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Perugia, valevole per il posticipo dell’undicesima giornata del campionato Primavera 1 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sportitalia 60 DDT e in HD su Si Smart www.sportitalia.com.

Le probabili formazioni di Pescara – Bologna

PESCARA: Sava, Masella, Quacquarelli, Celli, Manè, Palmucci, Tringali, Diambo, Blanuta, Pina Gomes, Chiarella. A disposizione: Radaelli, Chiacchia, D’Angelo, Renzetti, Cipolletti, Zinno, Camilleri, De Marzo, Mercado, Sarra, Tamboriello, Afri. Allenatore: Nicola Legrottaglie.

BOLOGNA: Molla; Lunghi, Visconti, Mazza, Saputo, Portanova, Ruffo, Koutsoupias, Cangiano, Baldursson, Farinelli. A disposizione: Marconi, Acampora, Agyemang, Pagliuca, Grieco, Boloca, Di Dio, Boriani, Rocchi, Barnaba, Mancuso, Stanzani. Allenatore: Emanuele Troise