Serie B, Pescara – Crotone: le formazioni ufficiali

PESCARA – Dall’esito sulla carta incerto quello tra Pescara e Crotone che questa sera alle 21 si sfideranno per la gara valevole come anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B. Due differenti stati d’animo a confronto con i biancazzurri che vogliono riscattarsi dalla sconfitta di Cittadella e dare un pò di entusiasmo all’ambiente dopo le ultime uscite un pò sottotono dal punto di vista del gioco. Di contro gli ospiti dell’ex Stroppa che hanno vinto l’ultima sfida contro la Juve Stabia e puntano a mantenere una certa continuità di risultato: “I biancazzurri hanno qualità nell’uno contro uno e capacità di palleggio. Non sarà una partita semplice. Noi abbiamo uno spartito ben preciso” ha dichiarato alla vigilia del match.

Dalle ore 20 seguiremo le formazioni ufficiali che al momento possiamo provare a pronosticare. Il match si potrà seguire con la nostra webcronaca in tempo reale dall’ingresso in campo delle squadre, qualche istante prima delle 21. Per Zauri verso la conferma di Zappa vista l’assenza di Balzano mentre sull’altra fascia sembra favorito Masciangelo. Altro dubbio potrebbe essere legato alla presenza di Drudi o Bettella al centro della difesa metre a centrocampo dovrebbe rientrare Memushaj dal primo minuto con Kastanos e Machin. In avanti possibile spazio per il giovane Borrelli anche se dal primo minuto dovrebbe partire Maniero. Tra gli ospiti difesa a tre con Golemic, Marrone e Gigliotti; a centrocampo l’ex Benali con Barberis, Zanellato, Mustacchio e Molina mentre in avanti con Messias potrebbe esserci Maxi Lopez invece di Simy che resta al momento favorito.

Le formazioni ufficiali di Pescara – Crotone

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Bettella, Campagnaro, Del Grosso; Machin, Kastanos, Memushaj; Cisco, Maniero, Galano. Allenatore: Zauri

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Crociata, Benali, Barberis, Mazzotta, Molina; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa