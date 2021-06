Pescara – Hellas Verona 3-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pescara – Hellas Verona di Martedì 8 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Supercoppa di Primavera 2

PESCARA – Oggi pomeriggio, martedì 8 giugno, allo Stadio Adriatico Cornacchia si giocherà il match di Supercoppa di Primavera 2 tra Hellas Verona e Pescara; calcio di inizio fissato per le ore 17 e ingresso gratuito per il pubblico (capienza massima consentiva 1000 spettatori).

La cronaca del match e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA-HELLAS VERONA 3-2 (2'T) SECONDO TEMPO 6' apertura di Brangatini per Terracciano in area ma giocatore fermato in offside 4' punizione sulla trequarti battuta da Bertini, palla verso il secondo palo con Sorrentino che ci mette i pugni per allontanare 1' cross di Terracciano, Sakho intercetta deviando in angolo: sugli sviluppi allontana di testa Blanuta si riparte! Calcio d'avvio questa volta battuto dal Verona novità nella ripresa con Ogliani al posto di Aznar che si era infortunato nel finale di tempo PRIMO TEMPO 48' si chiude un primo tempo pirotecnico tra Pescara e Verona. Biancazzurri che dopo un avvio molto difficile per alcuni tratti dominato dagli scaligeri ha avuto la forza di reagire e perforare la difesa ospite con tre reti di pregevole fattura. Impossibile fare previsioni per il secondo tempo con due squadre che hanno giocato su buoni ritmi senza momenti di pausa. Appuntamento dunque fra pochi minuti per gustarci assieme il secondo tempo 48' CHIARELLLAA!!! 3-2 PER IL PESCARA!!! Azione personale del giocatore che salta un avversario, entra in area e conclude con un preciso rasoterra di sinistro in area, nulla da fare per Aznar 45' 3 minuti di recupero 45' BLANUTAAA!!! PAREGGIO DEL PESCARA!!! Cross dalla destra verso il secondo palo per lo stacco imperioso dell'attaccante a sorprendere la difesa! 45' destro in area di Belloni che entra in area e calcia in diagonale, palla deviata goffamente dal portiere in angolo! 42' cross basso di Chiarella dopo un bel numero in mezzo a due avversari ma nessun compagno pronto a colpire sotto porta 39' punizione conquistata quasi all'altezza della bandierina per il Verona, rapido nella ripartenza: alla battuta Bertini ma Pierobon sul primo palo di testa è impreciso, palla sul fondo 38' uscita di pugni provvidenziale di Aznar ad anticipare Mercado pronto a toccare di testa un cross dalla destra 37' tutto ok per il portiere ospite, si può battere il corner corto allontanato dal 10 in maglia gialla ma Pescara ancora in proiezione offensiva 35' azione del Pescara con Blanuta che supera di testa il portiere in ritardo ma viene murato al momento del tiro nella porta sguarnita da Calabrese! Nell'occasione il portiere ha la peggio, gioco fermo e staff medico in campo 34' conclusione alta da due passi di Bertini al termine di un'azione insistita in area ben murata per due volte dalla difesa 33' primo giallo del match per Longobardi, fallo netto su Bertini a centrocampo. Nell'azione aveva avuto la peggio Tringali dopo un duro contrasto di gioco, botta al fianco per lui, staff medico in campo e giocatore prontamente ristabilito 32' cross molto preciso di Terracciano, anticipato sul primo palo Yeboah 30' BELLONIII!!! ACCORCIA LE DISTANZE IL PESCARA!!! Azione caparbia del giocatore sud americano che da posizione defilata entra in area e a tu per tu con il portiere lo fredda con un diagonale rasoterra che si infila alla sua destra 29' fallo in attacco per Mercado, in ritardo 27' contatto in area tra Sakho e Bertini, l'arbitro lascia giocare 26' cross dal fondo di Agbugui a vuoto sia Veroli che Sakho a sorprendere lo stesso Yeboah che si divora da due passi un gol quasi fatto! 24' BRAGANTINI! RADDOPPIO DEL VERONA!!! Azione avvolgente con il giocatore che riceve palla in area da posizione defilata disorienta Mancini e conclude sul primo palo sorprendendo anche Sorrentino 21' intervento di Tringali quasi al limite dell'area, per l'arbitro ci sono gli estremi per assegnare una punizione da posizione centrale: conclusione a giro di Bertini, Sorrentino vede la sfera all'ultimo e alza con un colpo di reni sopra la traversa! Sugli sviluppi del corner, biancazzurri con Veroli allontanano la minaccia 19' palo clamoroso di Blanuta! Grande apertura dal limite in area per Blanuta che dopo un controllo da posizione defilata conclude e sfera che si stampa sul palo interno e ritorna giocabile 17' prolungato possesso palla del Pescara contro un avversario ben messo in campo, punizione conquistata da Mercado ma battuta troppo rapidamente in verticale, intercetta la difesa al limite dell'area 15' Pierobon in verticale per Yeboah partito in posizione di offside 13' buona circolazione palla del Pescara che prova a sviluppare l'azione sulla destra, Mercado per Chiarella, rasoterra quasi dal limite deviato, palla in angolo: sugli sviluppi allontana la difesa e biancazzurri che ripartono dalle retrovie 11' traversone di Tringali per Longobardi che sul secondo palo non riesce a schiacciare bene il pallone sul fondo 9' COPPOLA! VANTAGGIO DEL VERONA!!! Crossi di Bertini, sponda di Terracciano per il compagno che anticipa tutti a conclude da due passi con Sorrentino che sfiora soltanto il pallone 8' secondo corner per l'Hellas sempre sulla destra d'attacco 6' solo rimprovero verbale per Mancini che ha fermato un'azione sulla destra del Verona: sugli sviluppi Bragantini arriva sul fondo e crossa sul primo palo Kuqi si rifugia in angolo: nulla di fatto sugli sviluppi del corner 5' spinta su Kuqi sulla trequarti, può salire la squadra di Iervese: Tringali scodella in area pre Sakho, ha la meglio la difesa ospite 4' spunto di Mercado che crossa basso in area ma Squarzoni libera 4' pressing molto alto degli ospiti che hanno speventato già due volta il Delfino 3' diagonale in area ancora di Bertini che conclude su primo palo ancora Sorrentino di pugni allontana! 1' grande intervento di Sorrentino su conclusione ravvicianata di Bertini ospite! Azione in verticale con lancio per Yeboah, sponda per il compagno bravo a ricavarsi nello stretto lo spazio per calciare ma ottima chiusura del portiere partiti! Calcio d'avvio battuto dai biancazzurri nella tradizionale maglia biancazzurra, Verona in giallo Ci siamo! Pescara e Verona in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta della Supercoppa Primavera 2, Pescara - Hellas Verona. Dalle ore 17 seguiremo la sfida con il commento in diretta, di seguito il tabellino con le formazioni ufficiali e principali dati del match. TABELLINO PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Mancini, Kuqi, Sakho, Veroli, Chiarella, Tringali, Blanuta, Mercado, Belloni. A disposizione: Recchia, Staver, Palmentieri, Pedicone, D’Aloia, Dieye, De Marzo, Caliò, Sack, Salvatore, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese HELLAS VERONA: Aznar (dal 1' st Ogliani), Terracciano, Agbugui, Coppola, Squarzoni, Calabrese, Bertini, Turra, Yeboah, Pierobon, Bragantini. A disposizione: Fornari, Bracelli, Ilie Matei, Diaby, Bernardi, Astrologo, Ferrarese, Jocic, Kolind, Florio. Allenatore: Nicola Corrent Reti: al 9' pt Coppola, al 24' pt Bragantini, al 30' pt Belloni, al 45' pt Blanuta, al 48' st Chiarella Ammonizioni: Longobardi Recupero: 3 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Mancini, Kuqi, Sakho, Veroli, Chiarella, Tringali, Blanuta, Mercado, Belloni. A disposizione: Recchia, Staver, Palmentieri, Pedicone, D’Aloia, Dieye, De Marzo, Caliò, Sack, Salvatore, Stampella. Allenatore: Pierluigi Iervese

HELLAS VERONA: Aznar, Terracciano, Agbugui, Coppola, Squarzoni, Calabrese, Bertini, Turra, Yeboah, Pierobon, Bragantini. A disposizione: Ogliani, Fornari, Bracelli, Ilie Matei, Diaby, Bernardi, Astrologo, Ferrarese, Jocic, Kolind, Florio. Allenatore: Nicola Corrent

Presentazione della partita

I gialloblù di Corrent, dopo aver meritatamente conquistato il primo posto in campionato e ottenuto la promozione in Primavera 1, sfideranno in gara unica la formazione vincitrice del girone ‘B’ del campionato Primavera 2, ossia il Pescara di mister Pierluigi Iervese. In caso di parità dopo i 90’, le squadre disputeranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità si tireranno i calci di rigore. La sfida, che chiuderà ufficialmente la stagione 2020/21, opporrà i due migliori reparti offensivi dei rispettivi raggruppamenti, con i gialloblù a quota 62 gol totali realizzati, ed il Pescara che di centri ne ha invece messi a segno 58. La Supercoppa Primavera 2, trofeo organizzato dalla Lega Serie B, ritorna dopo un anno di assenza. Infatti l’edizione 2019/20 non si disputò causa Covid, con la squadra attualmente detentrice che rimane il Bologna, che conquistò il trofeo nella stagione 2018/2019 proprio ai danni del Pescara. Nella prima edizione, 2017/18, vinse il Palermo, 1 a 0 al Novara. A dirigere la gara sarà Michele Delrio; assistenti Veronica Martinelli e Simone Biffi. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Alessandria – Albinolleffe e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Le probabili formazioni

Pescara con Klan tra i pali e retroguardia formata al centro da Quacquarelli e Longobardi e ai lati da Chiacchia e Cifardini. In mezzo al campo De Marzo, Mercado e Tringali. In attacco Chiarella, Blanuta e Caliò. Probabile modulo speculare per il Verona con Aznar tra i pali e difesra composta dalla coppia centrale Terracciano – Calabrese e ai lati da Agbugui e Coppola. A centrocampo Astrologo, Turra e Pierobon. Tridente offensivo composto da Bertini, Yeboah e Cancellieri.

PESCARA (4-3-3): Klan, Chiacchia, Quacquarelli, Longobardi, Ciafardini, De Marzo, Mercado, Tringali, Chiarella, Blanuta, Caliò. Allenatore: Iervese.

HELLAS VERONA (4-3-3): Aznar, Agbugui, Terracciano, Calabrese, Coppola, Astrologo, Turra, Pierobon, Bertini, Yeboah, Cancellieri. Allenatore: Corrent.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Pescara U19 – Hellas Verona U19, valido per la Supercoppa di Primavera 2, verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali Facebook ‘Lega B’, ‘Pescara calcio’ ed ‘Hellas Verona FC’.