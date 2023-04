Pescara – Monopoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Monopoli di Domenica 16 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37° giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023

PESCARA – Domenica 16 aprile 2023, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, il Pescara ospiterà il Monopoli per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone C. Calcio di inizio previsto per le ore 17.30. Di fronte due squadre che devono consolidare la propria posizione in zona playoff. Gli abruzzesi nel turno pre-pasquale hanno perso per 3-0 in casa del Taranto. Sono terzi, a +1 dal Foggia e a +3 dalla coppia formata da Picerno e Audace Cerignola, con 59 punti che sono il frutto di quattordici vittorie, sei pareggi e sedici sconfitte, quarantasette reti realizzate e quarantuno incassate. I pugliesi sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro il Potenza. Sono settimi a quota 51, con un cammino di quindici partite vinte, sei pareggiate e quindici perse, quarantatré gol fatti e quarantacinque subiti All’andata finì 1-2 in favore del Pescara. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.70.

Cronaca della partita con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PESCARA – MONOPOLI]

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA - MONOPOLI Domenica 16 aprile dalle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la cronaca della partita con commento in diretta.

I convocati del Pescara

1 Sommariva Daniele, 31 D’aniello Andrea, 18 Boben Matija, 13 Brosco Riccardo, 29 Cancellotti Tommaso, 32 Gozzi Paolo, 28 Ingrosso Gianmarco, 2 Milani Lorenzo, 24 Mesik Ivan, 23 Pelacani Filippo, 8 Aloi Salvatore, 88 Germinario Gianluca, 6 Gyabuaa Emmanuel, 20 Kraja Erdis, 19 Mora Luca, 5 Palmiero Luca, 27 Cuppone Luigi, 11 Delle Monache Marco, 7 Kolaj Aristidi, 21 Desogus Jacopo

I convocati del Monopoli

Portieri: Pisseri, Pisseri

Difensori: Pinto, Falbo, Dibenedetto, Fornasier, Mulè, Radicchio, Drudi, De Santis, Viteritti

Centrocampisti: Piccinni, Giannotti, Vassallo, Hamlili, De Vietro, Piarulli

Attaccanti: Starita, Rolando, Simone, Fella, Manzari

L’arbitro

A dirigere il match sarà Samuele Andreano di Prato, coadiuvato dagli assistenti Matteo Cardona di Catania e Andrea Mastrosimone di Rimini. Quarto ufficiale Mattia Maresca di Napoli.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Out Plizzari, Crescenzi, Rafia e Vergani. Sarà sicuramente modulo 4-3-3 con in porta Sommariva, con Cancellotti, Brosco, Mesik e Milani pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Mora, Palmiero e Gyabuaa. Tridente offensivo composto da Merola, Lescano e Kolaj.

QUI MONOPOLI – Assenti lo squalificato Bizzotto e l’infortunato Bussaglia. Ferrari dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Vettorel tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Mulé e De Santis e sulle fasce da Viteritti e Pinto. In mediana Vassallo e De Risio. Unica punta Starita, supportata da Rolando, Manzari e Giannotti.

Le probabili formazioni di Taranto – Pescara

PESCARA (4-3-3): 1 Sommariva; 29 Cancellotti, 18 Brosco, 24 Mesik, 2 Milani; 19 Mora, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa; 30 Merola, 10 Lescano, 7 Kolaj. Allenatore: Zeman.

MONOPOLI (4-2-3-1): 22 Vettorel; 77 Viteritti, 13 Mulè, 26 De Santis, 2 Pinto; 25 Vassallo, 19 De Risio; 10 Rolando, 28 Manzari, 24 Giannotti; 7 Starita. Allenatore: Ferrari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su: