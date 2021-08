RISULTATO FINALE: PESCARA - OLBIA 2-0

2° TEMPO

48' è finita! Netto successo per il Pescara che dopo un primo tempo più combattuto nella ripresa schiaccia l'avversario e realizza i gol che decidono il match di Coppa Italia Serie C. Decidono Galano e Cancellotti e due assist per Pompetti. La squadra di Auteri affronterà nel prossimo turno la vincente tra Grosseto e Campobasso. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live.

48' conclusione in area di Busellato alzata sopra la traversa dalla difesa

45' 3 minuti di recupero

45' giallo a Cancellotti che ha fermato un'azione di ripartenza

39' dentro Veroli per Nzita; dentro Belloni e Glino per Biancu e Lella

39' bello uno due di Pompetti che dal limite in area calcia con l'esterno sinistro di poco a lato!

37' prima chance per Marilungo che in area da posizione defilata calcia alto

33' due cambi per parte Memushaj lascia il campo a Busellato e D'Ursi a Marilungo; nell'Olbia nOcchioni per Giandonato e Pisano per Travaglini

32' RADDOPPIO DEL PESCARA!!! CANCELLOTTI!!! Su corner molto ben calibrato dalla sinistra di Pompetti, interviene con i tempi giusti di testa indisturbato il compagno e nulla da fare per Ciocci!

31' Ragatzu e Frascatore ammoniti, i due hanno avuto qualcosa da dirsi

30' rasoterra dalla distanza velenoso di D'Ursi, si deve distendere sulla sua destra per deviare in angolo Ciocci!

27' giallo a Emerson

26' GALANO!!! PESCARA IN VANTAGGIO!!! Palla in area per Pompetti intelligente a vedere centralmente il compagno che complice un'uscita non perfetta di Ciocci deposita da due passi nella porta sguarnita!

25' secondo tempo di marca esclusivamente biancazzurra con grande pressione sugli avversari e diverse potenziali occasioni gol collezionate

20' cross delizioso dalla sinistra di Pompetti per il colpo di testa sul secondo palo di Zappella, palla sull'esterno della rete

17' spazio a Galano che prende il posto di Bocic, fuori anche De Marchi per Di Grazia; nell'Olbia invece c'è La Rosa per Chierico

15' intervento falloso in area su De Marchi servito in profondità da Memushaj ma il giocatore era stato precedentemente fermato in offside

14' conclusione a centroarea di Pompetti, deviazione della difesa e palla di poco a lato! Nell'occasione bella palla lavorata in area da Nzita e sponda per il compagno che ha provato con l'esterno di prima intenzione

12' angolo di Pompetti, buon tempo di inserimento di De Marchi verso il primo palo ma palla di poco a lato!

10' contropiede Olbia con Di Gennaro costretto a uscire di piedi fuori dall'area

8' Bocic! Sponda in area di Pompetti per la conclusione rasoterra sul primo palo del compagno ma Ciocci appare reattivo e respinge anche in questa circostanza!

7' primo giallo della partita per Drudi

3' prova con il mancino dal limite Pompetti ma sfera sopra la traversa

Si riparte con il calcio d'avvio battuto dall'Olbia, nessun cambio nell'intervallo

1' TEMPO

Al 18' primo squillo per il Delfino con una conclusione di Bocic deviata in angolo da Ciocci quindi la risposta tre minuti dopo degli ospiti con Ragatzu che davanti a Di Gennaro si fa respingere il tentativo in area. Al 22' adriatici pericolosi con De Marchi che impegna il portiere sardo in due tempi, prima sul colpo di testa su cross dalla destra quindi su tentativo di tap in dello stesso attaccante da due passi. Al 26' azione di rimessa Olbia con Ragatzu che si vede annullare la rete per offside. Ciocci al 44' devia un colpo di testa di De Marchi. Senza recupero si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Ricordiamo che in caso di parità dal 90mo si andrà avanti con i supplementari.

TABELLINO

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Frascatore, Drudi, Cancellotti; Nzita (dal 39' st Veroli), Pompetti, Memushaj (dal 33' st Busellato), Zappella; D'Ursi (dal 33' st Marilungo), De Marchi (dal 17' st Di Grazia), Bocic (dal 17' st Galano). A disposizione: Sorrentino, Rasi, Illanes, Valdifiori, Ferrari, Ingrosso, Chiarella. Allenatore: Gaetano Auteri

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Boccia, Emerson, Travaglini; Lella (dal 39' st Glino), Giandonato, Chierico (dal 28' st La Rosa); Biancu (dal 39' st Belloni); Udoh, Ragatzu. A disposizione: Van der Want, Demarcus, Renault, Pisano, Occhioni, Pinna. Allenatore: Massimiliano Canzi

Reti: al 26' st Galano, al 32' st Cancellotti

Ammonizioni: Drudi, Emerson, Ragatzu, Frascatore, Cancellotti

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa

NOTA: al 26' pt annullata una rete a Ragatzu per fuorigioco