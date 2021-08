Trabzonspor – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Trabzonspor – Roma del 19 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’andata dei play-off di Conference League

TREBISONDA – Giovedì 19 agosto alle ore 19.30 si giocherà Trabzonspor – Roma, incontro valido per l’andata dei play-off di Conference League, la nuova competizione della UEFA. Da una parte c’è la squadra di Avci che ha staccato il pass per questo turno eliminando il Molde nel doppio confronto. Dall’altra parte troviamo la squadra di Mourinho che fa il suo esordio nella competizione ed è reduce dalla netta vittoria, in amichevole, contro il Raja Casablanca.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 19 agosto alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI TRABZONSPOR – Avci dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Cakir in porta, pacchetto difensivo composto da Asan e Bruno Peres sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Edgar Ie e De Souza. A centrocampo Odzemir in cabina di regia con Hamsik e Bakasetas mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Gervinho, Cornelius e Nwakaeme.

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, reparto difensivo composto da Karsdorp e Vina sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio a Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov.

Le probabili formazioni di Trabzonspor – Roma

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ié, De Souza, Bruno Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. Allenatore: Avci

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho

STADIO: Senol Gunes

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Trabzonspor – Roma, valido per l’andata dei play-off di Conference League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) e Sky Sport Calcio. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. L’incontro dovrebbe essere disponibile in streaming anche per gli abbonati DAZN tramite app.