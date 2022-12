Pescara – Picerno 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pescara – Picerno di Domenica 18 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

PESCARA – Domenica 18 dicembre, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, il Pescara ospiterà il Picerno nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie C 2022-2023, Girone C; calcio di inizio previsto per le ore 12.30. Il Pescara, dopo tre k.o. consecutivi in otto giorni, ha ritrovato il successo in quel di Monopoli; é terzo, a -10 dalla capolista Catanzaro e a -4 dal Crotone, a quota 38 con un percorso di dodici partite vinte, due pareggiate e quattro perse, trentuno reti realizzate e diciannove incassate. Il Picerno é reduce dal successo casalingo per 2-1 contro la Virtus Francavilla; é ottavo con 24 punti, frutto di sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, diciotto gol fatti e diciannove subiti. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Maurizio Barbiero di Campobasso e Marco Pilleri di Cagliari; quarto ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro.

Cronaca della partita in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PESCARA - PICERNO 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 44' 1 minuto di recupero 41' contropiede del Pescara da Vergani a Desogus che in area dopo un controllo alza la mira con il destro 38' gioco fermo per alcuni istanti per consentire le cure mediche a Diop dopo uno scontro con un avversario 35' conclusione strozzata dal limite per D'Angelo che non inquadra lo specchio della porta 27' punizione dalla destra di Dettori, in area allontana di testa la difesa 25' lancio in area per Setola, uscita un pò incerta di Sommariva tradito probabilmente da un rimbalzo ma l'attaccante non ne approfitta. Rimessa dal fondo per il Pescara 22' dall'altra parte non arriva a un cross De Franco in spaccata e rimessa dal fondo per la difesa 20' fischiato un fallo in attacco a Brosco nell'area avversaria in occasione di un lancio in area su schema di punizione 16' verticalizzazione per Setola ma in area viene anticipato dall'uscita di Sommariva 11' lancio di Desogus in area per Milani ma De Franco è abile a intercettare il pallone 9' ricordiamo che tra gli incontri live potete seguire anche Catanzaro - Picerno 8' possesso palla prolungato degli ospiti che con personalità provano a trovare un pertugio per colpire ma il cross dalla destra di Setola è un passaggio per Sommariva 6' sventagliata per Milani che all'altezza della bandierina scivola e non riesce a controllare la sfera 3' verticalizzazione per Cuppone che sulla trequarti non legge bene la traiettoria e palla che sfila e diventa comoda preda di Crespi Si parte con circa 3 minuti di ritardo, calcio d'avvio battuto dal Picerno in maglia scura, Pescara nella tradizionale biancazzurra Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihailovic Siamo pronti a seguire il match, squadre che fanno il loro ingresso in campo. Diverse defezioni in casa del Picerno Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Pescara - Picerno. Si gioca nell'insolito orario delle 12.30 la partita valida per la 19esima giornata del campionato Lega Pro. TABELLINO PESCARA: 1 Sommariva, 2 Milani, 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 9 Vergani, 13 Brosco, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 27 Cuppone, 29 Cancellotti. A disposizione: 31 D’Aniello, 41 Barretta, 3 Crescenzi, 7 Kolaj, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 14 D’Aloia, 17 De Marino, 20 Kraja, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 39 Tupta, 72 Saccani, 88 Germinario. Allenatore: Colombo Alberto AZ PICERNO: 22 Crespi, 4 De Cristofaro, 8 Kouda, 10 D’Angelo, 14 Dettori, 18 Garcia Rodriguez, 20 Pagliai, 25 Guerra, 28 De Franco, 29 Diop, 99 Setola. A disposizione: 1 Albertazzi, 2 Finizio, 3 Ferrani, 6 Allegretto, 11 Esposito, 16 Santarcangelo, 17 Gerardi, 19 Reginaldo, 21 Monti, 35 Novella. Allenatore: Longo Emilio Reti: Ammonizioni: Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali di Pescara – Picerno

PESCARA: 1 Sommariva, 2 Milani, 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 9 Vergani, 13 Brosco, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 27 Cuppone, 29 Cancellotti. A disposizione: 31 D’Aniello, 41 Barretta, 3 Crescenzi, 7 Kolaj, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 14 D’Aloia, 17 De Marino, 20 Kraja, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 39 Tupta, 72 Saccani, 88 Germinario. Allenatore: Colombo Alberto

AZ PICERNO: 22 Crespi, 4 De Cristofaro, 8 Kouda, 10 D’Angelo, 14 Dettori, 18 Garcia Rodriguez, 20 Pagliai, 25 Guerra, 28 De Franco, 29 Diop, 99 Setola. A disposizione: 1 Albertazzi, 2 Finizio, 3 Ferrani, 6 Allegretto, 11 Esposito, 16 Santarcangelo, 17 Gerardi, 19 Reginaldo, 21 Monti, 35 Novella. Allenatore: Longo Emilio

La presentazione del match

QUI PESCARA – Colombo deve fare a meno dell’infortunato Plizzari, al suo posto giocherà Sommariva. Con tutta probabilità il tecnico del Pescara riconfermerà la squadra che ha battuto il Monopoli. Sulla linea centrale difensiva agirà la coppia Brosco – Boben, Cancellotti a destra e Milani a sinistra. A centrocampo Aloi regista con Mora e Gybaua mezze ali , anche se Kraja scalpita dopo aver scontato un turno di squalifica. Il tridente d’attacco sarà formato da Cuppone – Vergani e Desogus.

QUI PICERNO – Longo schiererà la seguente formazione. D’Angelo sostituirà il bomber dei lucani Esposito che salterà la gara per infortunio. In difesa De Franco sostituirà Ferrani altro infortunato. A centrocampo, con l’ex Dettori c’è De Cristofaro, che rimpiazza lo squalificato De Ciancio. Indisponibili Finizio, Albadoro e Gerardi , mentre Liurni ha rescisso il contratto e ha trovato l’intesa con la Casertana.

Le probabili formazioni di Pescara – Picerno

PESCARA (4-3-2-1) 1 Sommariva; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Milani; 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 9 Vergani. Allenatore: Colombo.

PICERNO (4-2-3-1): 22 Crespi; 20 Pagliai, 28 De Franco, 18 Garcia, 25 Guerra; 14 Dettori, 4 De Cristofaro; 24 Golfo, 19 Reginaldo, 10 D’Angelo; 29 Abu Diop. Allenatore: Longo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.