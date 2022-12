Catanzaro – Potenza 3-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Catanzaro – Potenza di Domenica 18 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la 19° giornata del girone C di Lega Pro

CATANZARO – Domenica 18 dicembre alle ore 12.30, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospita il Potenza di Giuseppe Raffaele nel match valido per la diciannovesima giornata del girone C di Lega Pro 2022/23.

Cronaca della partita

1′ TEMPO

Pronti e via con il Catanzaro in vantaggio al primo minuto grazie a una rete di Katseris pronto sul secondo palo a toccare da due passi nella porta sguarnita dopo una bell’azione in area di Ghion che dopo uno dribbling lo ha pescato sul palo più distante. Al 5′ provano gli ospiti a rispondere direttamente su punizione quasi dal limite dell’area ma Di Grazia calcia di poco a lato alla sinistra di Fulignani. Al 7′ pareggia il Potenza con Di Grazia su rinvio corto errato della difesa trova un bello scambio a tre che libera in area il giocatore, diagonale preciso alla sinistra del portiere. Al 16′ rigore per il Catanzaro per il fallo di Gasperini su Biasci in area, il giocatore lo stava aggirando e viene travolto dal portiere. Dal dischetto lo stesso Biasci trasforma concludendo basso centralmente alla destra del portiere che si era tuffato sulla sua sinistra. Al 22′ altro errore in impostazione per il Catanzaro questa volta Di Grazia non ne approfitta calciando a lato dal limite dell’area con un rasoterra. Al 27′ ci prova Katseris in ara ma alza la mira. Al 33′ palla gol in area per Biasci che imbeccato da Martinelli controlla la sfera, supera il portiere in uscita ma finisce per scivolare perdendo l’attimo per colpire. Al 37′ tris del Catanzaro con Sounas: lungo lancio di Fulignati, stop delizioso di Vandaputte che scarica per il compagno libero a centro area e piazzato con il destro sotto l’incrocio dei pali. Dopo 1 minuto di recupero si chiude la prima frazione di gioco sul 3-1 per la squadra di casa.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CATANZARO: Biasci T., Brighenti N., Fulignati A. (Portiere), Ghion A., Iemmello P., Katseris P., Martinelli L., Scognamillo S., Sounas D., Vandeputte J., Verna L.. A disposizione: Bombagi F., Cianci P., Cinelli A., Curcio A., Fazio P., Gatti R., Megna G., Mule E., Pontisso S., Rizzuto A. (Portiere), Rolando G., Sala A. (Portiere), Welbeck N.



POTENZA: Armini N., Caturano S., Di Grazia A., Gasparini M. (Portiere), Gyamfi B., Logoluso G., Matino E., Sandri M., Talia A., Verrengia B., Volpe G.. A disposizione: Alastra F. (Portiere), Belloni N., Celesia C., Del Pinto L., Del Sole F., Laaribi M., Polito V., Rillo F., Schimmenti E., Steffe D.



Reti: al 1' pt Katseris P. (Catanzaro) , al 17' pt Biasci T. (Catanzaro) , al 37' pt Sounas D. (Catanzaro) al 7' pt Di Grazia A. (Potenza) .



Ammonizioni: al 6' pt Brighenti N. (Catanzaro), al 33' pt Martinelli L. (Catanzaro), al 39' pt Sounas D. (Catanzaro) al 9' pt Sandri M. (Potenza), al 31' pt Matino E. (Potenza), al 43' pt Volpe G. (Potenza).

Formazioni ufficiali di Catanzaro – Potenza

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Verna, Sounas, Ghion, Katseris, Vandeputte; Iemmello, Biasci. A disposizione: Sala, Rizzuto, Fazio, Gatti, Megna, Mulè, Welbeck, Rolando, Pontisso, Cinelli, Curcio, Bombagi, Cianci. Allenatore: Vivarini.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Armini, Matino, Verrengia; Gyamfi, Logoluso, Sandri, Talia, Volpe; Di Grazia, Caturano. A disposizione: Alastra, Celesia, Polito, Rillo, Del Pinto, Laaribi, Steffè, Belloni, Del Sole, Schimmenti. Allenatore: Raffaele

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Rizzuto, Sala;

Difensori: Brighenti, Lombardi, Ozawje, Gatti, Mulè, Megna;

Centrocampisti: Welbeck, Pontisso, Vandeputte, Rizzo, Belpanno, Scavone, Katseris, Cinelli;

Attaccanti: Iemmello, Biasci, Tedesco, Russi, Maltese, Cianci.

I convocati del Potenza

Portieri: 46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

Difensori: 13 Armini Nicolò – 3 Celesia Christian – 4 Gyamfi Bright – 5 Matino Emmanuele – 17 Polito Vincenzo – 2 Rillo Francesco

Centrocampisti: 6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

Attaccanti: 19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Andrea – 10 Del Sole Ferdinando – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

Presentazione del match

Le Aquile del Sud arrivano a questa diciannovesima partita stagionale da prima della classe e con tutta la consapevolezza di essere ormai la squadra più forte del girone C, come dimostrano il fatto che sia ancora imbattuta in stagione, con quindici vittorie e tre pareggi, e i sei punti di vantaggio sul Crotone secondo in classifica. Il pareggio di Foggia non è piaciuto all’allenatore che sicuramente vorrà ricominciare la marcia verso la vittoria finale del campionato che sembra quasi scontata vista la superiorità dimostrata finora e vorrà cercare di aumentare il divario in classifica con le inseguitrici. Per continuare la serie positiva senza sconfitte, mister Vivarini si affiderà alla clamorosa potenza distruttiva dimostrata dai suoi due attaccanti di punta: Pietro Iemmello, vecchia conoscenza della serie A che si sta dimostrando ancora decisivo e che con undici reti comanda la classifica cannonieri del girone C, e Tommaso Biasci, che con otto reti insegue il compagno nella classifica dei bomber, e che avrà voglia di provare a raggiungerlo.

I Leoni arrivano invece a questo match dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, ma con una grande ripresa nelle ultime otto partite, dove sono arrivati otto risultati utili consecutivi con due vittorie e sei pareggi, che hanno dimostrato come la squadra di Potenza stia cercando di trovare la giusta maturità per provare a puntare a un posto nei play off per la promozione in Serie B, che al momento dista solamente due punti, con il trenino di testa formato da un pacchetto di undici squadre compresse in solamente quattro punti, dalla sesta posizione alla sedicesima. Sicuramente mister Raffaele vorrà provare dunque ad attaccare le altre squadre o per lo meno non perdere troppi punti, anche se la partita di domenica si prospetta molto difficile, dato che il Catanzaro sembra essere veramente inarrestabile quest’anno. Per farlo si affiderà ai suoi migliori giocatori: Salvatore Caturano, attaccante classe ’90 a quota sette gol in campionato e attualmente capocannoniere della squadra, e Andrea Di Grazia, attaccante classe ’96, a quota quattro gol e con tanta voglia di aumentare il proprio score.

QUI CATANZARO – Mister Vivarini si affiderà al suo 3-5-2. In porta ci sarà Fulignati, difesa a tre composta da Martinelli, Brighenti e Scognamillo, a centrocampo Verna e Vandeputte faranno gli esterni a tutta fascia, mentre a gestire il gioco ci saranno Bombagi, Ghion e Situm. In attacco agirà la coppia perfetta Iemmello – Biasci.

QUI POTENZA – Mister Raffaele si affiderà invece al suo classico 3-5-2. In porta Gasparini, difesa a tre con Girasole, Matino e Rillo, centrocampo con il trio Talia, Del Sole e Steffe, mentre sugli esterni ci saranno Gyamfi e Del Pinto. In attacco spazio alla coppia Caturano – Di Grazia.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Potenza

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Verna, Bombagi, Ghion, Situm, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Girasole, Matino, Rillo; Gyamfi, Talia, Del Sole, Steffe, Del Pinto; Caturano, Di Grazia. Allenatore: Raffaele.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il match Catanzaro – Potenza valido per la diciannovesima giornata del girone C di Lega Pro 2022/23 in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma a cui si può accedere, attraverso abbonamento, scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi da pc, e in diretta TV su Sky Sport al canale 254, con l’opzione di poterla guardare anche su SkyGo se siete fuori casa.