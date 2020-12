Piacenza – Novara: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Piacenza – Novara di Mercoledì 9 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Girone A di Serie C

PIACENZA – Piacenza – Novara è la sfida valida per la dodicesima giornata del Girone A di Serie C. Fischio d’inizio in orario alle ore 15:00 di Mercoledì 9 dicembre 2020. 0-0 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre, datato 3 febbraio 2019. Nelle ultime 5 sfide il Piacenza ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, realizzando 3 reti e subendone 10. Il Novara invece ha ottenuto 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, realizzando 2 reti e subendone 7. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Piacenza – Novara anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Sguardo alla classifica del Girone A di Serie C dove attualmente é in testa il Renate con 31 punti, seguita dal Como con 27 e Pro Vercelli con 26.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Probabili formazioni

Probabile modulo 4-3-3 per il Piacenza con Vettorel tra i pali e retroguardia formata al centro da Saputo e Battistini e sulle fasce a Simonetti e Visconti. A centrocampo Corbari, Palma e Galazzi. Tridente offensivo compostoda Gonzi, Corradi e Villanova. Il Novara dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Lanni tra i pali e pacchetto difensivo a tre formato da Migliorini con Bove e Sbraga ai suoi lati. A centrocampo Buzzegoli, Firenze e Collodel in cabina di regia con Lamanna e Bianchi sulle fasce. Davanti, invece, spazio al tandem formato da Cisco e Zigoni.

PIACENZA (4-3-3): Vettorel, Simonetti, Saputo, Battistini, Visconti; Corbari, Palma, Galazzi; Gonzi, Corradi, Villanova. Allenatore: Manzo.

NOVARA (3-5-2): Lanni; Sbraga, Migliorini, Bove; Bianchi, Buzzegoli, Firenze, Collodel, Lamanna; Cisco, Zigoni. Allenatore: Banchieri.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Piacenza – Novara, valida per la dodicesima giornata del Girone A di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS, che detiene i diritti di Serie C.