Piacenza – Vicenza: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Piacenza – Vicenza del 13 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata del Girone B di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17.30

PIACENZA – Domenica 13 ottobre alle ore 17.30 andrà in scena Piacenza – Vicenza, incontro valevole per la nona giornata del Girone B di Serie C. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Sambenedettese ed in classifica occupano la sesta posizione con 14 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine veneta che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Cesena ed in classifica occupa il secondo posto con 18 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 13 ottobre alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PIACENZA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Delfavero in porta, pacchetto difensivo composto da Della Latta Millesi e Pergreffi. A centrocampo Nicco in cabina di regia con Giandonato e Corradi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zappella e Imperiale. In attacco tandem offensivo composto da Cacia e Sestu.

QUI VICENZA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-3-1-2 con Grandi tra i pali, reparto difensivo composto da Bruscagin e Barlocco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Padella e Cappelletti. A centrocampo Rigoni in cabina di regia con Zonta e Vandeputte mezze ali mentre davanti Giacomelli alle spalle del tandem offensivo composto da Guerra e Marotta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Piacenza – Vicenza, valido per la nona giornata del campionato di Serie C Girone B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Piacenza – Vicenza

PIACENZA (3-5-2): Delfavero, Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Giandonato, Nicco, Corradi, Imperiale; Cacia, Sestu. Allenatore: Franzini

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Zonta, Rigoni, Vandeputte; Giacomelli; Guerra, Marotta. Allenatore: Di Carlo

STADIO: Garilli di Piacenza