Bari – Ternana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bari – Ternana del 13 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C, calcio d’inizio alle ore 17.30

BARI – Domenica 13 ottobre alle ore 17.30 andrà in scena Bari – Ternana, match clou della nona giornata del campionato di Serie C Girone C. Da una parte c’è la formazione pugliese che è reduce dal netto successo casalingo contro la Cavese ed in classifica occupa la sesta posizione con 14 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra umbra che è reduce dall’importante vittoria casalinga contro il Catania ed in classifica occupa la prima posizione con 19 punti.

Domenica 13 ottobre alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Marfella in porta, pacchetto difensivo composto da Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo Bianco in cabina di regia con Scavone e Hamlili mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Kupisz e Costa. In attacco tandem offensivo composto da Simeri e Antenucci.

QUI TERNANA – La squadra di Gallo dovrebbe rispondere col 4-3-1-2 con Iannarilli in porta, pacchetto arretrato formato da Parodi e Mammarella sulle corsie laterali mentre nel mezzo Suagher e Bergamelli. A centrocampo Paghera in cabina di regia con Salzano e Palumbo mezze ali mentre davanti Furlan alle spalle del tandem offensivo composto da Marilungo ed uno tra Ferrante e Vantaggiato.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match clou della nona giornata del campionato di Serie C Girone C Bari – Ternana, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Bari – Ternana

BARI (3-5-2): Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Hamlili, Bianco, Scavone, Costa; Simeri, Antenucci. Allenatore: Vivarini

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Paghera, Palumbo; Furlan; Marilungo Ferrante/ Vantaggiato. Allenatore: Gallo

STADIO: San Nicola