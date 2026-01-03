Pianese-Ascoli 4-2: Bellini devastante

Diretta Pianese-Ascoli di Sabato 3 gennaio 2026: Bellini firma una tripletta, Sodero chiude i conti. Marchigiani in dieci dal 28’

PIANCASTAGNAIO – La Pianese conquista una vittoria di enorme prestigio superando l’Ascoli per 4‑2 in una gara ricca di emozioni, gol e colpi di scena. Protagonista assoluto Lorenzo Bellini, autore di una tripletta che ha indirizzato il match già nel primo tempo. L’Ascoli, rimasto in dieci al 28’ per l’espulsione di Curado, ha comunque trovato la forza di reagire con Milanese e Silipo, ma nella ripresa la superiorità numerica e la qualità offensiva dei toscani hanno fatto la differenza. Nel finale è arrivato anche il sigillo di Sodero, che ha chiuso definitivamente la sfida.

Tabellino

PIANESE: Filippis E., Ercolani L., Gorelli M., Chesti F., Sussi C., Proietto F., Bertini M., Martey C. (dal 17′ st Amey W.), Tirelli M. (dal 45’+4 st Peli L.), Puletto F. (dal 16′ st Sodero A.), Bellini L.3. A disposizione: Amey W., Balde M., Bertini T., Bigiarini D., Chiavarino M., Fabrizi L., Nicastro M., Peli L., Reali A., Simeoni L., Sodero A., Spinosa L., Xhani K.

ASCOLI: Vitale S., Alagna M., Rizzo N., Curado M., Guiebre A., Corradini G. (dal 31′ st Bando A.), Milanese T. (dal 35′ st Ndoj E.), Silipo A. (dal 31′ st Oviszach E.), Rizzo Pinna A. (dal 31′ pt Pagliai G.), D’Uffizi S., Chakir M. A. (dal 31′ st Gori G.). A disposizione: Bando A., Barosi D., Brzan R., Corazza S., Cozzoli F., Gori G., Menna D., Ndoj E., Nicoletti M., Oviszach E., Pagliai G., Palazzino F., Zagari R.

Reti: al 30′ pt Bellini L. (Pianese) , al 45’+4 pt Bellini L. (Pianese) , al 36′ st Bellini L. (Pianese) , al 45’+1 st Sodero A. (Pianese) al 35′ pt Milanese T. (Ascoli) , al 43′ pt Silipo A. (Ascoli) .

Ammonizioni: al 45’+1 st Sodero A. (Pianese) al 5′ pt Curado M. (Ascoli), al 16′ st Guiebre A. (Ascoli), al 35′ st D’Uffizi S. (Ascoli).

Espulsioni: al 28′ pt Curado M. (Ascoli).

La presentazione del match

Sabato 3 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle 14:30, allo Stadio Comunale di Piancastagnaio, andrà in scena Pianese-Ascoli, match valido per la ventesima giornata del girone B di Serie C.

La Pianese arriva alla prossima giornata dopo lo 0‑0 contro la Ternana. La squadra toscana occupa l’undicesimo posto con 23 punti, frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Il bilancio reti parla di 16 gol fatti e 17 subiti, numeri che raccontano una formazione equilibrata, capace di restare in partita ma ancora alla ricerca di maggiore incisività offensiva.

Dall’altra parte l’Ascoli arriva dal pari esterno per 0‑0 contro l’Ascoli, risultato che ha permesso ai molisani di consolidare il terzo posto con 34 punti. La squadra ha messo insieme 9 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte, con 27 gol realizzati e appena 7 incassati, una delle migliori difese del campionato. L’Ascoli si trova a –6 dall’Arezzo capolista e a +6 sul Pineto, margini che rendono la prossima gara particolarmente importante per restare agganciati alla zona altissima della classifica.

La gara di andata si é conclusa a reti inviolate.

A dirigere la sfida sarà Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate. Gli assistenti designati sono Sebastian Petrov della sezione di Roma 1 e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale. Il Quarto Uomo sarà Nicolò Dorillo di Torino, mentre l’operatore FVS sarà Federico Linari della sezione di Firenze.

COME ARRIVA LA PIANESE – La Pianese di Alessandro Birindelli si prepara alla sfida schierandosi con il consueto 3‑4‑2‑1. Tra i pali ci sarà Filippis, protetto dal terzetto difensivo composto da Masetti, Ercolani e Chesti. Sulle corsie esterne spazio a Coccia e Sussi, mentre in mezzo al campo agiranno Tirelli e Bertini. Sulla trequarti toccherà a Simeoni e Proietto supportare l’unica punta Bellini.

COME ARRIVA L’ASCOLI – L’Ascoli di Tomei risponde con un 4‑2‑3‑1 ricco di qualità tra le linee. In porta ci sarà Vitale, con una difesa formata da Damiani, Ndoj, D’Uffizi e Guiebre. Davanti alla difesa agirà la coppia composta da Alagna e Curado. Sulla trequarti spazio a Rizzo, Gori e Milanese. In avanti, il ruolo di terminale offensivo sarà affidato a Corradini

Le probabili formazioni di Pianese-Ascoli

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Masetti, Ercolani, Chesti; Coccia, Tirelli, Bertini, Sussi; Simeoni, Proietto; Bellini. Allenatore: Birindelli.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale, Damiani, Ndoj, D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Curado, Rizzo, Gori, Milanese, Corradini. Allenatore: Tomei.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253 satellite) e in streaming su SkyGo e NOW.