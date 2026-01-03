Como-Udinese 1-0: Da Cunha decisivo, i lariani volano ancora

Diretta Como-Udinese di Sabato 3 gennaio 2026: decide Da Cunha su rigore. Friulani pericolosi nella ripresa ma gol annullato a Zaniolo

COMO – Il Como apre il 2026 con un successo pesante al Sinigaglia: 1‑0 sull’Udinese, grazie al rigore trasformato da Lucas Da Cunha al 18’ del primo tempo. Una partita intensa, con i lariani più brillanti nella prima frazione e i friulani più aggressivi nella ripresa, dove hanno anche trovato il pari con Zaniolo, poi annullato dal VAR per fuorigioco millimetrico. La squadra di Fabregas consolida così la sua posizione in zona europea, confermandosi una delle difese più solide del campionato, mentre l’Udinese incappa in un’altra sconfitta dopo un periodo già complicato.

Indice:

Cronaca della partita

Il Como parte con buon ritmo, cercando subito di imporre il proprio gioco. Al 18’ arriva l’episodio che sblocca il match: Piotrowski trattiene Moreno in area, l’arbitro indica il dischetto e Da Cunha trasforma con freddezza, portando i lariani sull’1‑0. L’Udinese fatica a reagire, mentre il Como controlla bene il campo con Caqueret e Perrone in cabina di regia. Nel finale di tempo Rodriguez crea un paio di situazioni interessanti, ma Padelli è attento. I friulani si affacciano raramente dalle parti di Butez, chiudendo la prima frazione sotto di un gol.

Runjaic cambia subito: dentro Miller per Kamara. L’Udinese rientra in campo con un piglio diverso e al 10’ sfiora il pari con Ekkelenkamp, che da buona posizione non trova la porta. Pochi minuti dopo, all’11’, arriva il momento più discusso: Zaniolo segna, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico dell’attaccante friulano. Il Como trema, ma resta in vantaggio.

Fabregas inserisce forze fresche (Valle, Kuhn, Paz, Posch, Smolcic) per contenere la spinta bianconera. I lariani rispondono con una clamorosa traversa di Douvikas al 15’, che avrebbe potuto chiudere la partita. Nel finale l’Udinese prova l’assalto, ma il Como difende con ordine. L’ultima occasione è di Kuhn al 41’, tiro alto di poco. Dopo 4 minuti di recupero, il Sinigaglia può festeggiare: Como‑Udinese 1‑0.

Tabellino

COMO: Butez J., Van der Brempt I. (dal 44′ st Smolcic I.), Ramon J., Kempf M. O., Moreno A. (dal 34′ st Valle A.), Perrone M., Caqueret M. (dal 24′ st Paz N.), Vojvoda M. (dal 44′ st Posch S.), Da Cunha L., Rodriguez J. (dal 34′ st Kuhn N.), Douvikas A.. A disposizione: Baturina M., Cavlina N., Cerri A., Dossena A., Kuhn N., Le Borgne A., Paz N., Posch S., Roberto S., Smolcic I., Valle A., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..

UDINESE: Padelli D., Kristensen T., Kabasele C. (dal 30′ st Solet O.), Bertola N., Zanoli A. (dal 35′ st Bravo I.), Piotrowski J. (dal 29′ st Ehizibue K.), Karlstrom J., Ekkelenkamp J. (dal 40′ st Gueye I.), Kamara H. (dal 1′ st Miller L.), Zaniolo N., Davis K.. A disposizione: Bravo I., Camara A., Ehizibue K., Gueye I., Lovric S., Miller L., Nunziante A., Okoye M., Sava R., Solet O., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..

Reti: al 18′ pt Da Cunha L. (Como) .

Ammonizioni: al 22′ st Rodriguez J. (Como) al 32′ pt Kamara H. (Udinese), al 25′ st Kabasele C. (Udinese), al 41′ st Ehizibue K. (Udinese).

Gol annullati: al 11′ st Zaniolo N. per fuorigioco (Udinese).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Presentazione del match

Sabato 3 gennaio, alle ore 12.30, allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como, i padroni di casa ospiteranno l’Udinese nel lunch match della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Como arriva all’appuntamento con il morale alto. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Fabregas ha ritrovato brillantezza e risultati, imponendosi con un netto 3-0 sul Lecce nell’ultimo turno. Un successo che ha riportato i lariani in piena zona Europa: sesti con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, con 22 gol segnati e appena 12 subiti, una delle migliori difese del campionato.

Dall’altra parte c’è un’Udinese che sta vivendo una stagione altalenante. I friulani arrivano dall’1-1 casalingo contro la Lazio occupano l’undicesimo posto con 22 punti. Il loro percorso racconta di sei vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, con 18 reti realizzate e 28 incassate.

Nelle ultime cinque sfide il Como ha racculto nove punti, l’Udinese quattro. Nella passata stagione fini 1-0 per l’Udinese all’andata e 41 per il Como al ritorno.

L’arbitro

A dirigere Como‑Udinese sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Mondin e dal Quarto uomo Sozza. Al VAR ci sarà Di Bello mentre l’AVAR sarà Volpi. Per l’Udinese si tratta del secondo incrocio con Arena: il precedente risale al 5 ottobre, nel pareggio 1-1 contro il Cagliari. Il Como, invece, ha un rapporto decisamente positivo con il fischietto campano: sei precedenti, sei vittorie. Una statistica che, pur non avendo valore tecnico, alimenta curiosità e fiducia nell’ambiente lariano.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL COMO – Fabregas dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Butez, protetto dalla linea difensiva composta da Smolcic, Ramon, Kempf e Moreno. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Perrone e Da Cunha, mentre sulla trequarti agiranno Vojvoda, Nico Paz e Rodriguez, a supporto dell’unica punta Douvikas. Il Como dovrà fare a meno dello squalificato Diego Carlos e degli indisponibili Addai, Diao, Goldaniga e Morata.

COME ARRIVA L’UDINESE – Runjaic dovrebbe presentarsi con il 3-5-2. In porta confermato Okoye, mentre il terzetto difensivo sarà formato da Kristensen, Kabasele e Solet. Sulle fasce agiranno Zanoli e Kamara, con un centrocampo molto dinamico composto da Ekkelenkamp, Karlstrom e Piotrowski. In attacco, la coppia formata da Davis e Zaniolo. L’Udinese arriva al match senza squalificati, ma con una lista di indisponibili che comprende Atta, Bayo, Rui Modesto e Zemura.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: