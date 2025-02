Pianese-Lucchese 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pianese-Lucchese di Domenica 2 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PIANCASTAGNAIO – Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 17.30, allo stadio “Comunale di Piancastagnaio”, la Pianese affronterà la Lucchese nella gara valida per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro l’Entella. Neopromossi, sono ottavi con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e otto sconfitte, trentuno gol fatti e trentadue subiti. Gli ospiti sono reduci dall’1-1 casalingo contro la SPAL e sono sedicesimi a quota 20.

Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, undici pareggiate e nove perse, ventiquattro reti realizzate e quaranta incassate. Nelle ultime cinque sfide la Pianese ha ottenuto otto punti, la Lucchese cinque. All’andata finì 3-3. Questa volta viene dato favorito anche questa volta con il segno “1” quotato mediamente 1.90. A dirigere l’incontro ci sarà Simone Gavini di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Thomas Storgato e Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Tabellino in tempo reale

PIANESE: Boer P. (Portiere), Polidori M. (dal 6' st Ercolani L.), Masetti L., Indragoli G., Da Pozzo L. (dal 38' st Bacchin L.), Proietto F., Simeoni L., Nicoli S., Frey D. (dal 16' st Colombo M.), Mastropietro F. (dal 38' st Falleni A.), Mignani G.. A disposizione: Bacchin L., Barbetti F., Chesti F., Colombo M., Ercolani L., Falleni A., Filippis E. (Portiere), Nardi N., Pacciardi F., Pallante G., Reali A. (Portiere), Spinosa L.



LUCCHESE: Melgrati R. (Portiere), Sabbione A., Gucher R., Gasbarro A., Gemignani A., Fazzi N. (dal 18' st Salomaa H.), Tumbarello G., Visconti E., Antoni E., Selvini A., Magnaghi S. (dal 31' st Rizzo N.). A disposizione: Allegrucci L. (Portiere), Cartano R., Coletta J. (Portiere), Fedato F., Frison F., Gheza F., Giacchino G., Rizzo N., Salomaa H., Sasanelli L.



Reti: al 24' pt Nicoli S. (Pianese) , al 20' st Mignani G. (Pianese) .



Ammonizioni: al 39' pt Simeoni L. (Pianese) al 12' st Fazzi N. (Lucchese), al 22' st Magnaghi S. (Lucchese).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA PIANESE – Formisano dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Boer in porta e con una difesa a tre formata da Polidorì , Masetti e Ercolani. In mezzo Proietto e Colombo mentre Da Pozzo e Nicoli dovrebbero agire sulle corsie esterne. Tra le linee Mastropietro, di supporto alla coppia di attacco composto da Colombo e Mignani.

COME ARRIVA LA LUCCHESE – Gorgone dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Palmisani in porta e con una difesa a tre formata al centro da Gucher, Gasbarro e Sabbione. In cabina di regia Tumbarello con Ctanese e Visconti mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Gemignani e Antoni. Coppia di attacco composta da Saporiti e Magnaghi.

Probabili formazioni di Pianese-Lucchese

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Masetti, Ercolani; Da Pozzo, Proietto, Colombo, Nicoli; Simeoni, Frey; Mignani. Allenatore: Formisano

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Gemignani, Catanese, Tumbarello, Visconti, Antoni; Saporiti, Magnaghi. Allenatore: Gorgone

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (canale 255 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.