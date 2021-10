Picerno – Catania: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Picerno – Catania del 4 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la settima giornata del Girone C di Serie C

PICERNO – Lunedì 4 ottobre alle ore 15:00 andrà in scena Picerno–Catania, incontro valevole per la settima giornata del Girone C di Serie C. Di contro due squadre che navigano nella parte destra della classifica: il Picerno è attualmente dodicesimo a quota 8 punti, più attardato il Catania che insegue a 4. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Monopoli per 2-0: nelle precedenti due gare di campionato, però, sono arrivati due successi contro Messina e Turris, sintomo di una squadra viva che può dire la sua in questo torneo. I siciliani, invece, sono partiti decisamente a rilento e nell’ultimo turno hanno ceduto il passo in casa alla Turris per 3-4, tra numerose polemiche arbitrali. Dopo tante gare disputate al “Viviani” di Potenza, inoltre, il Picerno torna a casa. La sfida infatti si disputerà proprio al Curcio di Picerno, fattore da non trascurare nell’economia della gara. Riuscirà il Catania a risollevarsi o saranno i locali a prevalere?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI PICERNO – 4-2-3-1 per mister Palo. Albertazzi in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Setola, Allegretti, Ferrani e Guerra. A centrocampo Dettori e Pitarresi, sulla trequarti Terranova, Vivacqua e D’Angelo alle spalle di Reginaldo.

QUI CATANIA – Baldini risponde con il 4-3-3. Sala fra i pali, davanti a lui Calapai, Ercolani, Claiton e Zanchi. A centrocampo Greco, Maldonado e Provenzano. In attacco Piccolo, Moro e Russotto.

Le probabili formazioni di Picerno – Catania

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola, Allegretti, Ferrani, Guerra; Dettori, Pitarresi; Terranova, Vivacqua, D’Angelo; Reginaldo. Allenatore: Palo

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Claiton, Zanchi; Greco, Maldonado, Provenzano; Piccolo, Moro, Russotto. Allenatore: Baldini

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per lunedì 4 ottobre alle ore 15:00, non sarà trasmessa in diretta televisiva, ma sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.