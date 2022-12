Picerno – Catanzaro: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita AZ Picerno – Catanzaro di venerdì 23 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata del campionato di Lega Pro girone C

PICERNO – Venerdì 23 dicembre allo stadio Donato Curcio, andrà di scena la sfida tra AZ Picerno e Catanzaro, valevole per la ventesima giornata del campionato di Lega Pro. Calcio d’inizio alle ore 14:30, con la capolista Catanzaro chiamata a chiudere il bellezza questo 2022 dopo essersi laureato campione d’inverno a suon di record. I giallorossi, vogliono aprire al meglio il girone di ritorno, per consolidare la loro leadership e aumentare il distacco dalle inseguitrici. La squadra di mister Vivarini, dovrà vedersela con un Picerno che vive un ottimo momento di forma. Lucani imbattuti da cinque turni tra le mura amiche e reduci dall’importante successo di Pescara, che ha consentito ai ragazzi di Longo di posizionarsi in piena zona play off. In casa Picerno, la sfida con il Catanzaro è vissuta con grande entusiasmo, perciò si proverà a compiere un’altra impresa. Dalla Calabria ci sarà un grosso esodo di tifosi giallorossi, pronti a sostenere i propri beniamini. Picerno e Catanzaro si affronteranno per la prima volta al Curcio, visto che l’unico incontro in terra Lucana fu al Viviani di Potenza, dove le due formazioni si divisero la posta in palio a reti bianche. A dirigere il match, sarà Enrico Maggio della Sezione di Lodi, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Lazzaroni e Marco Toce rispettivamente delle Sezioni di Udine e Firenze. Quarto uomo, Gianluca Grasso, della Sezione di Ariano Irpino.

Cronaca della partita con tabellino

Venerdì 23 dicembre dalle 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Rizzuto, Sala

Difensori: Fazio, Scognamillo, Brighenti, Gatti, Mulé, Megna

Centrocampisti: Tentardini, Welbeck, Rolando, Verna, Ghion, Pontisso, Sounas, Vandeputte, Katseris, Cinelli

Attaccanti: Iemmello, Bombagi, Curcio, Biasci, Cianci

Le parole di Vivarini alla vigilia

“Il Catanzaro ha una grande maturità. Gli atteggiamenti e le difficoltà che incontri nelle partite sono diverse . Se la squadra gioca di squadra diventa tutto più semplice. Complimenti ai ragazzi per questa prima parte di stagione. I numeri del girone d’andata non sono una cosa scontata. Merito a loro per la concentrazione e la motivazione. Ne approfitto anche per fare i complimenti al mio staff, che lavorano su ogni dettaglio e mettono i giocatori in grande condizione. Dobbiamo continuare per la nostra strada e pensare solo a noi stessi”.

Presentazione del match

QUI AZ PICERNO – La formazione di mister Longo dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Tra i pali Albertazzi, difesa a quattro con Guerra, Ferrani, Garcia, Pagliai. A centrocampo, la mediana dovrebbe essere formata da De Ciancio e Dettori, i quali saranno chiamati a proteggere il tridente sulla trequarti composto da Reginaldo, Esposito e Golfo. A guidare l’attacco dovrebbe esserci Diaw.

QUI CATANZARO – Vivarini mantiene fede al suo consueto 3-5-2. Tra i pali Andrea Fulignati, protetto dal trio difensivo composto da Scognamillo, Brighenti e Fazio. A centrocampo, Ghion in cabina di regia insieme alla coppia Verna–Sounas. Sulle corsie esterne, dovrebbero essere confermati Vandeputte a sinistra e Katseris sulla destra. Attacco affidato al tandem Iemmello e Biasci.

Le probabili formazioni di AZ Picerno – Catanzaro

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi, Guerra, Ferrani, Garcia, Pagliai, Dettori, De Ciancio, Reginaldo, Esposito, Golfo, Diop. Allenatore: Emilio Longo

CATANZARO (3-5-2): Fulignati, Scognamillo, Brighenti, Fazio, Verna, Sounas, Ghion, Katseris, Vandeputte, Iemello, Biasci. Allenatore: Vincenzo Vivarini

Dove vedere la partita

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.