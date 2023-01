La partita Picerno – Giugliano di domenica 15 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 22° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

PICERNO – Domenica 15 gennaio allo stadio Donato Curcio andrà in scena Picerno–Giugliano, gara valida per la ventiduesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione di Emilio Longo che viene dalla ritrovata vittoria esterna con il Foggia (2-3) dopo il ko casalingo col Catanzaro (0-1) a fine 2023 che aveva posto fine a una serie di quattro successi di fila. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Raffaele Di Napoli che vengono da un pareggio interno con l’Audace Cerignola (1-1) dopo due sconfitte consecutive contro Viterbese (2-1) e Crotone (2-3). Sfida tra due squadre in piena corsa ai play-off: i rossoblù sesti a 30 punti frutto di otto vittorie, sei pareggi e sette ko mentre i gialloblù sono noni a quota 28 grazie a sette vittorie, sette pareggi e altrettante sconfitte. Giugliano che lontano dalla Campania ha guadagnato soli nove punti frutto di due vittorie, tre pareggi e cinque ko mentre il Picerno tra le mura amiche ha portato a casa cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Michele Rispoli di Locri.

Tabellino

PICERNO: Albertazzi M., D’Angelo M., De Ciancio R., De Cristofaro A., Ferrani M., Garcia R., Golfo F. (dal 13′ st Setola C.), Guerra W., Kouda R. (dal 15′ st Ceccarelli T.), Novella M. (dal 35′ st Pagliai G.), Santarcangelo A. (dal 14′ st Emmausso M.). A disposizione: Crespi G. M., Albadoro D., Allegretto A., Ceccarelli T., De F. C., Emmausso M., Gammone A., Monti N., Pagliai G., Setola C.

GIUGLIANO: Sassi J., Biasiol E., Felippe Martello L. (dal 42′ st Rondinella G.), Ghisolfi M. (dal 2′ st Ceparano G.), Gladestony, Iglio G. (dal 2′ st Di Dio F.), Nocciolini M. (dal 20′ st Salvemini F.), Oyewale S., Piovaccari F. (dal 20′ st Sorrentino L.), Poziello C., Zullo W.. A disposizione: Coprean R., Viscovo A., Ceparano G., D’Alessio L., Di Dio F., Eyango S., Felici M., Gomez O., Poziello R., Rondinella G., Salvemini F., Scanagatta E., Scognamiglio G., Sorrentino L.

Reti: al 5′ pt Santarcangelo A. (Picerno) al 32′ st Poziello C. (Giugliano) .

Ammonizioni: al 5′ st Ferrani M. (Picerno), al 15′ st Ceccarelli T. (Picerno), al 26′ st Albertazzi M. (Picerno), al 36′ st D’Angelo M. (Picerno) al 20′ pt Piovaccari F. (Giugliano), al 24′ pt Ghisolfi M. (Giugliano), al 38′ st Oyewale S. (Giugliano), al 40′ st Sorrentino L. (Giugliano).

Formazioni ufficiali della partita

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Novella, Ferrani, Garcia, Guerra; De Ciancio, De Cristofaro; Golfo, Kouda, D’Angelo; Santarcangelo. A disposizione: Crespi, Gammone, Allegretto, Ceccarelli, Albadoro, Pagliai, Monti, De Franco, Emmausso, Setola. Allenatore: Longo

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo, C. Poziello; Iglio, Ghisolfi, Felippe, Gladestony, Oyewale; Piovaccari, Nocciolini. A disposizione: Viscovo, Coprean, D’Alessio, Scanagatta, Rondinella, Scognamiglio, Ceparano, R. Poziello, Gomez, Di Dio, Eyango. Allenatore: Di Napoli.

Presentazione del match

QUI PICERNO – Tra i pali Crespi con Novella, Garcia, De Franco e Guerra a comporre la linea difensiva. Sulla mediana Dettori e De Ciancio mentre in avanti De Cristofaro, Kouda e D’Angelo a supporto dell’unica punta Diop.

QUI GIUGLIANO – A difesa di Sassi spazio a Ciro Poziello, Zullo e Berman. Sulle fasce Gomez e Rondinella mentre a centrocampo Ceparano, Felippe e Gladestony. In avanti il tandem offensivo composto da Salvemini e Piovaccari.

Le probabili formazioni di Picerno – Giugliano

PICERNO (4-2-3-1): Crespi; Novella, Garcia, De Franco, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristofaro, Kouda, D’Angelo; Diop. Allenatore. Emilio Longo

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Poziello C, Zullo, Berman; Gomez, Ceparano, Felippe, Gladestony, Rondinella; Piovaccari, Salvemini. Allenatore. Raffaele Di Napoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari.