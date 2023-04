Picerno – Pescara 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Picerno – Pescara di Domenica 23 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Serie C, girone B

PICERNO – Domenica 23 aprile 2023, allo Stadio “Donato Curcio”, andrà in scena il big match Picerno – Pescara, valido per la trentottesima e ultima giornata della regular season del campionato di Serie C 2022-2023, Girone C. Calcio di inizio previsto per le ore 14.30.

Indice

In palio c’é il terzo posto. Il Picerno viene dal successo esterno per 0-1 contro la Virtus Francavilla. É quarto con 59 punti, frutto di quindici vittorie, quattordici pareggi e otto sconfitte (mai nel 2023) con quaranta gol fatti e trentuno subiti. Il Pescara reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Monopoli. Sono terzi a quota . Sono terzi, a quota 62 con un percorso di diciotto partite vinte, otto pareggiate e undici perse, cinquantacinque reti realizzate e quarantadue incassate. Vincendo contro gli abruzzesi, i lucani conquisterebbero il terzo posto; perdendo, potrebbero scendere in sesta posizione. Perdendo, la squadra di Zeman, rischierebbe di finire al quinto posto. All’andata finì 0-1 in favore del Picerno. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 2.40. A dirigere il match sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Edoardo Federico Cleopazzo della sezione di Lecce e Marco Colaianni della sezione di Bari. Quarto uomo Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PICERNO – PESCARA]

RISULTATO IN DIRETTA: PICERNO - PESCARA 0-1 (2'T) SECONDO TEMPO 10' nel Pescara c'è Rafia per Palmiero e Aloi per Germinario 9' dentro Emmausso per Santarcangelo, in campo anche Diop per Albadoro 6' conclusione dalla distanza da dimenticare per Gallo, volitiva la squadra di Longo che in avvio di ripresa a sfiorato il pari 2' settimo angolo per il Picerno, sponda di Ferrani ma la difesa allontana quindi Golfo per Guerra nuovamente in area per il colpo di testa di Santarcangelo con palla che si stampa sul palo! 1' pescato in posizione di fuorigioco Santarcangelo si riparte con il primo pallone mosso dal Picerno nel Picerno c'è Novella per Pagliai Picerno e Pescara in campo per il secondo tempo. Al momento in chiave playoff Pescara terzo, Foggia quarto, Picerno quinto e Cerignola sesto PRIMO TEMPO 46' duplice fischio del direttore di gara, Picerno e Pescara agli spogliatoi con il vantaggio pre 1-0 dei biancazzurri grazie a un rigore trasformato da Lescano al 31'. Ci fermiamo alcuni istanti e torniamo per il secondo tempo, ricordiamo che è disponibile anche la diretta di Juve Stabia-Cerignola con i pugliesi interessati alla corsa per il 3°-4° posto 46' chiude in avanti il Picerno che conquista un nuovo angolo, buona copertura sul primo palo in ripiegamento di Merola 45' 1 minuto di recupero 44' intervento falloso di Delle Monache a centrocampo, il giocatore già ammonito ha corso qualche rischio quindi sportivamente va a chiedere scusa all'avversario, stretta di mano tra i due 42' cross basso dal fondo, anticipo della difesa in area su Santarcangelo 39' angolo di Golfo per Santarcangelo impreciso nella conclusione ma resta unn pericolo costante nelle palle inattive 37' bella conclusione rasoterra di Lescano al limite dell'area, palla di poco a lato! 36' doppia occasione per il Picerno in area prima Albadoro quindi Garcia per il tap in da due passi! 35' cartellino giallo per Milani, punito un fallo su Ceccarelli 34' conclusione in area di Merola respinta da Guerra in scivolata 31' FACUNDOOO LESCANOOO!!! IL PESCARA PASSA IN VANTAGGIO! Dal dischetto conclusione bassa centrale con Albertazzi che sceglie l'angolo alla sua sinistra 30' RIGORE PER IL PESCARA! Palmiero imbuca Merola che da dietro viene steso in area da Guerra e cartellino giallo 28' punizione ai 25 metri per Palmiero, sul secondo palo colpisce di testa Brosco e grande riflesso di Albertazzi in tuffo! 25' terzo corner per il Picerno, palla sul primo palo dove la difesa alza sopra la traversa. Riprova Ceccarelli dalla bandierina, cercato Garcia sul secondo palo ma tocca sul fondo 24' angolo dalla destra di Ceccarelli, sul secondo palo tocca Garcia ma c'è una deviazione della difesa in angolo. Batte Golfo, con i pugni allontana Sommariva 23' sventolato un giallo per Delle Monache, fallo su Pagliai 22' da Albadoro a Ceccarelli che da due passi prova in diagonale di un soffio a lato! 20' primo ammonito della partita Santarcangelo per intervento in gioco pericoloso a centrocampo 18' angolo dalla sinistra per il Pescara, sugli sviluppi da Milani palla sul primo palo per Merola. Conclusione rapida in porta e trova una deviazione della difesa sul fondo! Sul corner colpo di testa di Lescano di poco a lato! 17' contrasto tra Ceccarelli e Milani in area con il giocatore del Picerno che forse si lascia un pò andare, l'arbitro dice che si può proseguire 16' altro cross con un nuovo colpo di testa di Santarcangelo un pò centrale e blocca a terra Sommariva 15' bolide di Ceccarelli dal vertice destro dell'area verso il primo palo, Sommariva si oppone con i pugni! 12' cross di Ceccarelli per Santarcangelo che da due passi colpisce a lato! 12' punizione di Ceccarelli quasi dal limite dell'area ma mira alta 8' gioco fermo, terra Brosco dopo un contrasto di gioco 7' palla scodellata in area da Palmiero con Albertazzi che anticipa tutti in uscita 6' pressione alta del Pescara in questi primi minuti, Picerno con un pò difficoltà prova a impostare il gioco 4' punizione conquistata al limite dell'area da Merola, lo stesso giocatore conclude basso sulla barriera 3' traversone dalla sinistra di Palmiero, si fa spazio irregolarmente Merola, punita la sua spinta 1' fallo di Santarcangelo su Palmiero a centrocampo partiti! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia biancazzurra, Picerno in quella a fondo scuro Picerno e Pescara in campo, siamo pronti al fischio d'inizio Un saluto a tutti i lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews, atto finale della regular season per Picerno e Pescara che giocheranno per conquistare il 3° posto. Abruzzesi con due risultati su tre a disposizione. Dalle ore 17.30 seguiremo la diretta di questa decisiva sfida. TABELLINO PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai (dal 1' st Novella), Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli, Albadoro (dal 9' st Diop), Golfo; Santarcangelo (dal 9' st Emmausso). A disposizione: Rossi, Gammone, Allegretto, Kouda, D'Angelo, Esposito, Reginaldo, Gonnelli, Monti, Diop, Novella, Emmausso. Allenatore: Emilio Longo PESCARA (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Germinaro, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache. A disposizione: D'Aniello, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Rafia, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Cancellotti. Allenatore: Zdenek Zeman Reti: al 31' st Lescano (rigore) Ammonizioni: Santarcangelo, Delle Monache, Guerra, Milani Recupero: 1 minuto nel primo tempo

Formazioni ufficiali di Picerno – Pescara

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli, Albadoro, Golfo; Santarcangelo. A disposizione: Rossi, Gammone, Allegretto, Kouda, D’Angelo, Esposito, Reginaldo, Gonnelli, Monti, Diop, Novella, Emmausso. Allenatore: Emilio Longo

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Germinaro, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache. A disposizione: D’Aniello, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Rafia, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Cancellotti. Allenatore: Zdenek Zeman

La presentazione del match

QUI PICERNO – Longo dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Albertazzi in porta e difesa a quattro formato da Ferrani e Garcia e sulle fasce da Guerra e Pagliai. In mediana Gallo e De Cristofaro. Unica punta Santarcangelo, davanti ai trequartisti D’Angelo, Albadoro e Golfo.

QUI PESCARA – Out Plizzari, Mora, Grosso, Ingrosso e Vergani. Sarà sicuramente modulo 4-3-3 con in porta Sommariva, con Cancellotti, Brosco, Mesik e Milani pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Kraja, Palmiero e Rafia. Tridente offensivo composto da Delle Monache, Lescano e Merola.

Le probabili formazioni di Picerno – Pescara

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Guerra, Ferrani, Garcia, Pagliai; Gallo, De Cristofaro; D’Angelo, Albadoro, Golfo; Santarcangelo. Allenatore: Emilio Longo

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Milani, Mesik, Brosco, Cancellotti; Kraja, Palmiero, Rafia; Delle Monache, Lescano, Merola. Allenatore: Zdenek Zeman

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su: