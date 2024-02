Picerno – Turris: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Picerno-Turris di venerdì 2 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

PICERNO – Venerdì 2 febbraio allo stadio Donato Curcio andrà in scena Picerno–Turris, gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Emilio Longo reduce dal secondo pareggio di fila sul campo del Giugliano (1-1) dopo la trasferta di Taranto (conclusa 1-1) e la vittoria interna con la Virtus Francavilla (3-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Leonardo Menichini che vengono dal pareggio con il Messina (2-2) dopo tre sconfitte consecutive.

Picerno quarto in classifica con una gara in meno (assieme a Crotone e Casertana con un margine di -9 dalla vetta) a quota 39 con dieci vittorie, nove pareggi e tre sconfitte mentre la Turris è in piena lotta per non retrocedere al quartultimo posto con 21 punti frutto di cinque successi, sei pareggi e dodici ko (-4 dalla salvezza). Tra le mura amiche, i rossoblu hanno portato a casa cinque vittorie, quattro pareggi e una sconfitta mentre la Turris non vince in trasferta da ottobre: in totale due successi esterni, tre pareggi e sei ko.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale Alessandro Recchia di Brindisi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PICERNO-TURRIS]

PICERNO:. A disposizione:



TURRIS:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI PICERNO – Tra i pali Summa con Pagliai, Gilli, Allegretto e Novella a comporre la linea difensiva. Sulla mediana Gallo e De Ciancio con Vitali, Maiorino ed Esposito in avanti a supporto dell’unica punta Murano.

QUI TURRIS – A difesa di Marcone ci saranno Cocetta, Maestrelli ed Esempio. Sugli esterni Contessa a sinistra e Cum a destra con Scaccabarozzi, Franco e Casarini in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo Giannone-Jallow.

Le probabili formazioni di Picerno-Turris

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Novella; Gallo, De Ciancio; Vitali, Maiorino, Esposito; Murano. Allenatore: Longo

TURRIS (3-5-2): Marcone; Cocetta, Maestrelli, Esempio; Contessa, Scaccabarozzi, Franco, Casarini, Cum; Giannone, Jallow. Allenatore: Menichini

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.