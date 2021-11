Pisa – Benevento: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pisa – Benevento di Domenica 21 novembre 2021 in diretta: formazioni, risultato in tempo reale con tabellino. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 13a giornata di Serie B 2021/2022

PISA – Domenica 21 novembre 2021, alle ore 20:30, si giocherà la partita Pisa – Benevento valida per la giornata 13a del campionato di Serie B. Ricordiamo che nell’ultima partita, che si è giocata lo scorso 19 gennaio 2020, la stessa era finita con il risultato di 1-1. Appuntamento allo stadio Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, dove il match sarà diretto dell’arbitro Mariani. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Benevento, quotando la vittoria a 2.68. Negli ultimi cinque incontri il Pisa ha conseguito 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 7. Il Benevento invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 6. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale della partita su questo stesso sito anche dal proprio tablet o smartphone. Dalle ore 20:30 sarà disponibile la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa si potranno consultare le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Attualmente in vetta alla classifica di Serie B c’è il Brescia con 24 punti; alle sue spalle ci sono Lecce e Pisa rispettivamente con 23 e 22 punti.

La presentazione del match

QUI PISA – La formazione toscana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2, con Hermannsson, Caracciolo, Leverbe e Beruatto in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ la cerniera composta da Marin, De Vitis e Di Quinzio, alle spalle di Mastinu sulla trequarti. Coppia d’attacco Cohen-Sibilli.

QUI BENEVENTO – I campani di mister Caserta potrebbero affidarsi invece al modulo 4-2-3-1, con Letizia, Vogliacco, Barba e Masciangelo a formare il reparto difensivo. A centrocampo la coppia Acampora-Viviani, alle spalle dei trequartisti Elia, Moncini ed Insigne. Unica punta Lapadula.

Le probabili formazioni di Pisa – Benevento

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Marin, De Vitis, Di Quinzio; Mastinu; Cohen, Sibilli. Allenatore: D’Angelo

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Acampora, Viviani; Elia, Moncini, Insigne; Lapadula. Allenatore: Caserta

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Pisa – Benevento, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Pisa – Benevento in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.