Pisa – Brescia 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pisa – Brescia di mercoledì 6 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33a giornata di Serie B

PISA – Allo stadio Romeo Anconetani (Arena Garibaldi), mercoledì 6 marzo, alle ore 19:00, si disputerà Pisa – Brescia, match valido per la trentatreesima giornata di campionato di Serie B. É una partita estremamente equilibrata tra le due formazioni: il Pisa è a quota 58 punti in classifica, mentre il Brescia gli resta dietro di un solo punto. La squadra toscana, tuttavia, vive un momento di alti e bassi: alla sconfitta contro l’Ascoli, è seguita la vittoria contro il Cittadella, per poi ricadere nuovamente e rovinosamente contro il Benevento, altra squadra che la pedina in questo playoff. Il Brescia, invece, sembra abbia ritrovato la serenità: a seguito della sconfitta contro la Cremonese e i tre pareggi consecutivi, ha ritrovata la vittoria contro il Vicenza, in una gara terminata senza subire reti. In un match così equilibrato, diventa fondamentale guardare ai precedenti: l’ultimo scontro diretto, ossia la gara d’andata, è terminato con la vittoria del Pisa. Sui novi scontri diretti avvenuti in Serie B, però, è il Brescia ad essere in vantaggio, con cinque vittorie conquistate.

Tabellino in tempo reale

PISA: Benali A. (dal 24' st Cohen Y.), Beruatto P., Birindelli S., Caracciolo Ant., Gucher R. (dal 16' st Mastinu G.), Leverbe M., Marin M., Nagy A., Nicolas A. (Portiere), Puscas G. (dal 24' st Sibilli G.), Torregrossa E. (dal 15' st Lucca L.). A disposizione: Berra F., Cohen Y., De Vitis A., Hermannsson H., Livieri A. (Portiere), Lucca L., Marsura D., Mastinu G., Masucci G., Sibilli G., Siega N., Toure I. Allenatore: D'Angelo L..



BRESCIA: Adorni D., Aye F., Bisoli D., Cistana A., Joronen J. (Portiere), Leris M., Moreo S., Pajac M., Proia F. (dal 1' st Bertagnoli M.), Sabelli S., Van de Looi T.. A disposizione: Andrenacci L. (Portiere), Bajic R., Behrami V., Bertagnoli M., Bianchi F., Huard M., Jagiello F., Karacic F., Mangraviti M., Papetti A., Perilli S. (Portiere), Tramoni M. Allenatore: Corini E..



Reti:



Ammonizioni: al 1' st Beruatto P. (Pisa) al 26' pt Moreo S. (Brescia), al 21' st Cistana A. (Brescia).

L’arbitro del match

Sarà Alberto Santoro di Messina a dirigere il match tra Pisa e Brescia, valido per la trentatreesima giornata di campionato d Serie B. A coadiuvarlo ci saranno come assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Gaetano Massara di Reggio Calabria. Il IV uomo sarà Alessandro Di Graci di Como. La sala Var è stata affidata a Marco Piccinini di Forlì e Luca Mondin di Treviso.

La presentazione del match

QUI PISA – D’Angelo sceglie un 4-3-1-2 per il match contro il Brescia. Sarà una difesa a quattro a difendere la porta di Nicolas: Birindelli, Leverbe, Caracciolo e Beruatto gli interpreti. Il reparto offensivo sarà a due: coppia fissa con Torregrossa e Puscas.

QUI BRESCIA – Giocherà a specchio la squadra di Corini, optando per lo stesso modulo degli avversari. Nella sponda lombarda, l’attacco sarà guidato dalla coppia Moreo e Bajic; dietro di loro, agirà come trequartista Leris.

Le probabili formazioni di Pisa – Brescia

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Puscas. Allenatore: D’Angelo

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli, Van De Looi, Proia; Leris; Moreo, Bajic. Allenatore: Corini

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Pisa e Brescia, valida per la trentatreesima giornata di Serie B 2021/2022, verrà trasmessa mercoledì 6 aprile alle ore 19:00 da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now