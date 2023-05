Pisa – Frosinone: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pisa – Frosinone di sabato 6 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36a giornata di Serie B

PISA – Sabato 6 maggio 2023, alle ore 14:0, andrà in scena il match Pisa – Frosinone, partita valida per la 36a del campionato di Serie B 2022/2023. I nerazzuri sono in caduta libera, non vincono da cinque gare e sono stati risucchiati nella bagarre dei play-off. La squadra toscana infatti, non vincendo dal 18 marzo, è scivolata in settima posizione con 46 punti, solo quattro in più rispetto alla Reggina quattordicesima. All’Arena Garibaldi arriverà il Frosinone già sicuro della Serie A, ma comunque con l’obbiettivo di vincere il campionato tenendo a debita distanza il Genoa con quattro punti di vantaggio. Per la squadra di D’Angelo, superato lo scoglio ciociaro, resteranno le gare da giocare contro il Brescia, in trasferta, e contro la SPAL, tra le mura amiche, due gare molto insidiose contro due squadre che si trovano in piena lotta per non retrocedere in Serie C. La gara sarà affidata al sig. Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria coadiuvato da Dario Cecconi e da Giuseppe Di Giacinto, il quarto uomo sarà Mattia Pascarella, mentre al VAR andranno Federico Dioniosi e Lorenzo Maggoni. Nella gara di andata giocata al Benito Stirpe di Frosinone le due squadre si divisero la posta in pali con uno scialbo 0-0.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PISA – FROSINONE]

PISA:. A disposizione:



FROSINONE:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI PISA – D’Angelo si affiderà al suo 4-3-2-1. In porta per i toscani ci sarà Nicolas, i terzini saranno Rus e Marin con Hermansson e Barba che completeranno il reparto centralmente. In regia ci sarà Beruatto con Tramoni e Calabresi ai suoi fianchi. Alle spalle di Moreo, unica punta, agiranno Mastinu e Morutan.

QUI FROSISONE – 4-3-3 per la capolista allenata da Grosso. Tra i pali andrà Turati, la difesa a quattro sarà composta da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali. La cerniera di centrocampo sarà formata da Galli, Mazzitelli e Boloca con Insigne e Caso che si muoveranno ai lati di Borrelli al quale sarà affidata la parte centrale dell’attacco ciociaro.

Le probabili formazioni di Pisa – Frosinone

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Rus, Hermansson, Barba, Marin; Tramoni, Beruatto, Calabresi; Mastinu, Morutan; Moreo. Allenatore: D’Angelo

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Galli, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Borrelli, Caso. Allenatore: Grosso.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Pisa – Frosinone, valido per la trentaseiesima giornata di Serie B 2022/2023, verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite,) e Sky Sport (251 del satellite) e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.