Diretta Pisa-Juve Stabia di Sabato 22 febbraio 2025: sotto dell’autogol di Marin vanno a segno con Tramoni, Morutan e Moreo

PISA – Sabato 22 febbraio 2025, lo Stadio Romeo Anconetani ospiterà la partita Pisa-Juve Stabia, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. Pisa contro Juve Stabia è una delle partite più attese di questa giornata.

Il Pisa è infatti la seconda forza del campionato, ma ultimamente ha rallentato la sua corsa verso il primo posto. La Juve Stabia è invece sesta, ma sta andando a mille all’ora per risalire la classifica.Visto quindi il momento di forma tra le due squadre, le vespe potrebbero realizzare il colpaccio in Toscana. Non la pensa in questo modo la maggior parte delle ricevitorie che, osservando la classifica e il fattore campo, vedono favorito il Pisa. Il successo della Juve Stabia è così quotato alla cifra di 4.45.

Il fischietto Gianluca Aureliano appartenente alla Sezione di Bologna dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Fabrizio Lombardo proveniente da Cinisello Balsamo, mentre il secondo assistente sarà Thomas Miniutti di Maniago. Il Quarto Ufficiale sarà Enrico Gemelli di Messina. L’addetto al VAR sarà Aleandro Di Paolo della Sezione di Avezzano, supportato dall’Assistente VAR Salvatore Longo di Paola.

Tabellino

PISA: Semper A., Rus A. (dal 39′ st Calabresi A.), Caracciolo Ant., Canestrelli S., Toure I. (dal 1′ st Morutan O.), Hojholt M. (dal 1′ st Piccinini G.), Marin M., Angori S., Moreo S. (dal 39′ st Meister H.), Tramoni M. (dal 42′ st Sernicola L.), Lind A.. A disposizione: Abildgaard O., Arena A., Bonfanti G., Calabresi A., Castellini A., Loria L., Meister H., Morutan O., Nicolas Andrade, Piccinini G., Sernicola L., Sussi C. Allenatore: Inzaghi F..

JUVE STABIA: Thiam D., Ruggero M., Bellich M., Quaranta D. (dal 23′ st Rocchetti Y.), Floriani R., Pierobon C. (dal 24′ st Leone G.), Buglio D. (dal 24′ st Meli M.), Fortini N. (dal 31′ st Maistro F.), Adorante A., Candellone L., Piscopo K. (dal 42′ st Dubickas E.). A disposizione: Baldi M., Dubickas E., Gerbo A., Leone G., Louati A., Maistro F., Matosevic K., Meli M., Morachioli G., Mosti N., Peda P., Rocchetti Y. Allenatore: Pagliuca G..

Reti: al 19′ st Tramoni M. (Pisa) , al 21′ st Morutan O. (Pisa) , al 32′ st Moreo S. (Pisa) al 12′ st Marin M. (Juve Stabia) autogol.

Ammonizioni: al 34′ st Rus A. (Pisa), al 42′ st Sernicola L. (Pisa) al 42′ pt Quaranta D. (Juve Stabia), al 14′ st Floriani R. (Juve Stabia).

Espulsioni: al 36′ pt Candellone L. (Juve Stabia).

L’arbitro

La presentazione del match

QUI PISA – Il tecnico Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Semper in porta e con Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Marin e Piccinini mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Toure e Angori. Unica punta Lind, supportata da Tramoni e Moreo.

QUI JUVE STABIA – Il tecnico in seconda Nazzareno Tarantino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2. L’estremo difensore Thiam tra i pali e retroguardia a quattro formata al centro da Ruggero, Peda e Quaranta. In mezzo al campo ci saranno Andreoni, Leone, Buglio e Rocchetti. Tra le linee Piscopo in supporto a Candellone e Adorante.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: Filippo Inzaghi.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Quaranta; Andreoni, Leone, Buglio, Rocchetti; Piscopo; Candellone, Adorante. Allenatore: Nazzareno Tarantino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

