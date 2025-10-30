Pisa-Lazio 0-0: pareggio a reti bianche in toscana

Diretta Pisa-Lazio di giovedì 30 ottobre 2025: pareggio a reti bianche in toscana, protagonisti i portieri che blindano il risultato

PISA – Finisce in parità all’Arena Garibaldi di Pisa dove Pisa e Lazio hanno dato vita a una gara molto fisica con diverse occasioni da gol. Protagonisti Provedel e Semper che hanno blindato le porte concludendo la partita con un clean sheet per parte. Il Pisa pareggia la quinta volta in questo campionato e si porta a 5 punti, la Lazio invece sale a 12.

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla vittoria casalinga arrivata contro la Juventus nel posticipo di domenica sera. La Lazio nelle ultime quattro gare ha raccolto due pareggi e due vittorie riportandosi nella parte centrale della classifica con 11 punti.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Pisa. La squadra di Gilardino è al secondo big match nel giro di una settimana, i toscani infatti sono reduci dal pareggio per 2-2 arrivato sul campo del Milan dove il Pisa è stato raggiunto negli ultimi secondi di gara dopo aver rimontato l’iniziale vantaggio di Leao.

La gara sarà affidata al sig. Davide Massa della sezione di Imperia coadiuvato da Dei Giudici e Trinchieri, il quarto uomo sarà Fabbri, mentre al VAR andranno Maggioni e Ghersini.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: PISA-LAZIO 0-0 94' Finisce qui 0-0 tra Pisa e Lazio. Le due squadre si dividono la posta in palio dopo una partita molta fisica e con diverse emozioni per parte. 90' 4 minuti di recupero. 85' Ci prova Vecino che stoppa la palla in area e gira da posizione centrale, la palla non esce di molto. 81' Fuori Isaksen dentro Noslin. 80' Spinge ancora il Pisa, Tourè serve Moreo che controlla e calcia a botta sicura verso la porta da dentro l'area, scivola Romagnoli che salva la Lazio. 75' Giallo per Guendouzi. 73' Miracolo di Provedel che con un grande riflesso leva dalla porta il colpo di testa di Moreo sugli sviluppi di un calcio d'angolo 65' Fuori Marin Cuadrado, Tramoni per Akinsamiro, Leris, Moreo 60' Esce anche Gila, al suo posto Provstgaard. 57' Escono Basic e Pellegrini, entrano Vecino e Lazzari. 53' Attacca forte il Pisa in apertura di ripresa, cross di Cuadrado per Canestrelli che stacca in area ma non trova l'impatto giusto con la palla. 45' Riparte la sfida, nella Lazio fuori Dia per Pedro, nel Pisa dentro Calabresi per Denoon. INIZIO SECONDO TEMPO 46' Finisce qui il primo tempo. 45' 1 minuti di recupero. 41' Giallo per Denoon che stende Zaccagni. 39' Ci prova di nuovo Basic dalla distanza, questa volta la conclusione è imprecisa con la palla che termina larga. 36' Palo clamoroso di Toma Basic, che prende la palla e spara un siluro verso l'angolino, bravissimo Semper a distendersi e a mandare la palla sul palo. 32' Pericolosissima la Lazio! Cataldi imbuca per Zaccagni che si accentra e allarga la palla per Isaksen che a tu per tu con Semper tira male e debolmente, raettivo Semper che respinge la conclusione. 30' Guizzo di Isaksen sulla destra che sterza due volte su Angori e cerca la conclusione forte sul primo palo, para Semper. 25' Cross tagliato dalla trequarti di Cuadrado che pesca Tourè davanti a Provedel, l'esterno del Pisa colpisce malissimo col piattone e manda la palla larga. 22' Cataldi imbuca per l'inserimento di Basic che stoppa e cerca la conclusione a incrociare da posizione defilatissima, si tuffa e blocca senza troppi problemi Semper. 15' Passato il primo quarto d'ora di gara, poche emozioni, la gara è bloccata. 7' Pericoloso il Pisa con Tramoni che dal limite in posizione centrale cerca la conclusione di controbalzo ma colpisce male la palla graziando la Lazio 4' Piove copiosamente, il campo è molto pesante. 0' Parte la sfida a Pisa! INIZIO PARTITA Inizio ritardato della gara a causa di un problema al microfono di Massa. Ore 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Pisa-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A. TABELLINO PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (dal 1'st Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (dal 20'st Akinsanmiro), Angori; Cuadrado (dal 20'st Leris), Tramoni (dal 20'st Moreo); Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Jojholt, Meister, Buffon, Vural, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (dal 15'st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (dal 12'st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Basic (dal 12'st Vecino); Isaksen (dal 36'st Noslin), Dia (dal 1'st Pedro), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane. Allenatore: Maurizio Sarri. Reti: Ammoniti: Denoon (P), Cuadrado (P), Guendouzi (L), Pedro (L) Espulsi: Recupero: 1'pt, 4'st

Le formazioni ufficiali di Pisa-Lazio

PISA – Giovedì 30 ottobre, nella cornice dello Stadio Romeo Anconetani di Pisa andrà in scena Pisa-Lazio, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

L’arbitro

Sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Pisa-Lazio, match valido match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 20:45. Con la Lazio sono 34 i precedenti con questo direttore di gara: dodici vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte. Tre invece i precedenti con il Pisa: una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

I precedenti tra Lazio e Pisa

Sarà la volta numero 11 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei toscani che per quanttro volte hanno trovato la vittoria, cinque invece sono stati i pareggi, mentre la Lazio ha vinto solo una volta. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al lontano 5 maggio 1991 quando la Lazio si impose in terra toscana grazie alla rete di Ruben Sosa.

Presentazione del match

QUI PISA – Gilardini schiererà i suoi con il consueto 3-5-2. Tra i pali andrà Semper con Caracciolo, Canestrelli e Bonfatti a formare il reparto difensivo. Larghi a centrocampo ci saranno Tourè e Leris con Marin, Aebischer e Akinsanmiro che completeranno il reparto centralmente. I due riferimenti offensivi saranno Moreo e Nzola.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Marusic e Hysaj con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Guendouzi, Cataldi e Basic con Zaccagni, Dia e Isaksen a formare il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Pisa-Lazio

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Pisa-Lazio valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Juventus in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.