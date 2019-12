Serie B, Pisa – Pordenone: toscani dati favoriti

Serie B, Pisa – Pordenone: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma lunedì 2 dicembre dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti i giallorossi

PISA – Lunedì 2 dicembre si gioca Pisa – Pordenone, posticipo della quattordicesima giornata di Serie B; calcio d’inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa provengono dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Cittadella e in classifica sono dodicesimi con 17 punti. Cinque lunghezze in più per i friulani, secondi a pari merito con il Crotone e reduci dalla vittoria casalinga contro il Perugia.

Pisa – Pordenone: per i bookmakers favoriti i rossoblu

Il segno 1 è quotato in media a 2,50, il segno X a 3,00 mentre il segno 2 è dato da 3,05 a 3,10.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 1,35 a 1,36, l’X/2 è offerto da 1,50 a 1,52 mentre l’1/2 vale da 1,36 a 1,38.

I bookmakers credono che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 vale mediamente 1,72, l’Over 2,5 2,00. Pensano che potrebbero non andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale in media 1,72, il goal oscilla da 1,95 a 2,00.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,25 a 5,50) seguito dall’1-0 (da 7,50 a 8,00) e dal 2-1 (da 9,50 a 10.00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale in media 4,50.