Coppa Italia, Pisa – Potenza 3-0: cronaca e tabellino

PISA – Successo per 3-0 del Pisa che senza troppi patemi passa il turno di Coppa Italia contro il Potenza. La squadra toscana da una prova convincente alla sua prima uscita ufficiale stagionale. Una vittoria che gli consentirà di vedersela nel prossimo turno contro il Bologna. Gara per larghi tratti dominata nel primo tempo con Marconi che coglie subito una traversa quindi lo stesso atteccante e Masucci sciupano una palla gol. Prima dell’intervallo però Marconi è bravo a liberarsi nello stretto di Sales e a colpire con una conclusione angolata. In avvio di ripresa Masucci mette al sicuro il risultato che beffa Ioime autore di un rinvio errato con un tiro molto preciso. C’è un sorriso anche per Aya che colpisce di testa su assist di Minesso festeggiando così anche la sua prima marcatura in nerazzurro.

Il tabellino di Pisa – Potenza

PISA: Gori; Belli, Verna, Minesso, Aya, Lisi, Masucci (58′ Pesenti), Gucher, De Vitis (74′ Liotti), Marconi (68′ Moscardelli), Benedetti. All.: D’Angelo. A disposizione: D’Egidio, Birindelli, Siega, Izzillo, Meroni, Marin, Pinato, Asencio, Fischer.

POTENZA: Ioime; Viteritti, Iuliano, Dettori, Sepe, Arcidiacono (77′ Ricci), Giosa, Sales, Isgrò (70′ Coppola), Emerson, Ferri Marini (63′ Murano). All.: Raffaele. A disposizione: Breza, Brescia, Panico, Piccinni, Nembot, Di Somma, Silvestri, Longo, Souare.

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze.

Assistenti: Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Alessio Berti di Prato.

Quarto uomo: Marco Ricci di Firenze.

Reti: Marconi (Pi) 43′, Masucci (Pi) 53′, Aya (Pi) 71′.

Ammoniti: Sales (Po).

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa