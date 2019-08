Espugnato il Picchi e terzo turno conquistato, prossima sfida contro il Cittadella. Amaranto fermi al palo di Raicevic

LIVORNO – Una rete di Vano a venti minuti dalla fine della partita consegna il passaggio del turno al Carpi che espugna il Picchio. Nel terzo turno se la vedrà con il Cittadella. Un buon colpo considerando la differenza di categoria tra le due squadre. Piuttosto grigia la prova della squadra di casa che tuttavia ha avuto con Raicevic nella ripresa l’occasione per sbloccarla ma il palo gli nega la gioa del gol. Gara condotta dagli amaranto che nel primo tempo impegnano con una punizione di Murillo il portiere Rossini quindi Raicevic si vede annullare una rete per fallo in attacco e Gasbarro divora un’occasione da favorevole posizione. E così gli ospiti sono cinici a sfruttare nel finale un contropiede dalla sinistra con un traversone molto preciso che trova pronto Vano di testa, in anticipo su Zima.

Tabellino di Livorno-Carpi 0-1

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli (27’ st Bogdan), Di Gennaro, Boben; Morelli (10’ st Rizzo A.), Agazzi, Luci, Gasbarro; Murilo (18’ st D’Angelo); Marsura, Raicevic. A disp.: Plizzari, Marie Sainte, Coppola, Del Prato, Porcino, Morganella, Rocca, Rizzo L., Pallecchi. All.: Roberto Breda

CARPI (4-3-1-2): Rossini; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi (30’ st Lomolino); Carta, Pezzi, Hraiech (37’ st Fofana); Maurizi (23’ st Saric); Jelenic, Vano. A disp.: Mascolo, Rossoni, Varoli, Rolfini, Carletti, Romairone, Arrighini, Maroni, Grieco. All.: Giancarlo Riolfo

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Reti: st 24’ Vano

Ammoniti Sabotic, Vano, Agazzi, Raicevic, Carta

Recupero tempo: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa