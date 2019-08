Trapani – Piacenza 3-1, il tabellino della partita di Coppa Italia

La doppietta di Evacuo ribalta il vantaggio iniziale degli ospiti con Cacia, nel finale arriva anche il sigillo di Nzola. Prossimo turno in campo contro l’Ascoli

TRAPANI – Successo casalingo per il Trapani che nel secondo turno di Coppa Italia ha la meglio per 3-1 sul Piacenza e passa il turno dove affronteranno l’Ascoli. E pensare che la serata si era aperta bene per la squadra di Franzini che aveva sbloccato all’11’ con Cacia: traversone di Nannini per il suo colpo di testa che non lascia scampo al portiere. Due minuti prima l’ex Taugourdeau aveva centratro la traversa. Cacia è scatenato e al quarto d’ora si rende ancora minaccioso. Dobbiamo aspettare la mezzora per vedere un intervento di Del Favero su bolide di Colpani. Lo stesso giocatore propizia il gol del pareggio quando su una sua conclusione non trattenuta dal portiere arriva Evacuo più lesto di tutti a insaccare. Nella ripresa Marotta al posto di Corradi e Cacia spreca un assist per Paponi in area proprio in avvio. Quindi al 14′ ancora Evacuo in gol di testa sugli sviluppi di un corner, poco dopo l’occasione sempre di testa sventata dal portiere. Quest’ultimo in evidenza su Nzola e pochi istanti dopo su Da Silva salvando sulla linea di porta. Il Piacenza al 24′ si trova con l’uomo in più per il rosso diretto a Scognamillo ma sono i ragazzi di Italiano a trovare il gol che chiude la partita con Nzola in una classica azione di contropiede. Prima della conclusione rete annullata per fuorigioco a Cacia e intervento di Carnesecchi a negare la doppietta all’attaccante.

Il tabellino di Trapani-Piacenza 3-1

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Taugourdeau (85′ Martina), Scognamillo, Silva, Luperini; Colpani, Aloi, Cauz; Jakimovski (67′ Ferretti), Nzola, Evacuo (73′ Pagliarulo). A disposizione: Dambros, D’Anca, Golfo, Dini, Valenti, Stancampiano, Tolomello, Culcasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

PIACENZA (4-4-2): Del Favero; Pergreffi, Nicco, Nannini, Zappella; Corradi (46′ Marotta), Cattaneo, Della Latta, Giandonato (80′ Bolis); Cacia, Paponi (60′ Sestu). A disposizione: Ansaldi, Silva, Sylla, Bertozzi. Allenatore: Arnaldo Franzini.

Arbitro: Valerio Marini

Reti: 11′ Cacia (P), 44′ Evacuo (T), 59′ Evacuo (T), 82′ Nzola (T).

Ammoniti: 25′ Giandonato (P); 41′ Colpani (T); 45′ Jakimovski (T); 78′ Nannini (P); 79′ Della Latta (P).

Espulsi: 69′ Scognamillo (P).