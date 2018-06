Play-off serie C, tutto pronto per le semifinali di andata

Prendono il via mercoledì 5 giugno le semifinali dei Playoff di Serie C- Per Siena, Catania, Sudtirol e Cosenza 180′ a disposizione per poi giocarsi tutto nella finalissima

Voglia di risorgere e voglia di far diventare il sogno realtà. Questi sono i sentimenti che sono nella testa di squadra e tifosi di Catania, Siena, Sudtirol e Cosenza, le quattro semifinaliste dei play-off di serie C.

Siena – Catania

Per le prime due, la voglia di tornare dei campionati nazionali è molta, viste le varie vicende che le hanno viste coinvolte negli ultimi anni. Le due squadre si ritroveranno l’una di fronte all’altra in quella che poteva essere a tutti gli effetti una finale. I rossazzuri mancano dalla serie B dalla stagione 2014-2015, mentre la Robur non vede la serie cadetta dal 2013-2014, anno prima del fallimento societario che ha visto i rossoneri ripartire dalla serie D. La gara di andata si giocherà a Siena il 6 Giugno, mentre il ritorno in Sicilia avrà luogo il 10 giugno.

Sudtirol – Cosenza

La seconda semifinale vede protagoniste Sudtirol e Cosenza. Differentemente dalle altre due, sia la squadra trentina che quella calabrese, non hanno di recente calcato i campi della serie B. Il Sudtirol si trova per la terza volta nella sua storia nelle semifinali dei Play-off della serie C, la prima ne è uscito sconfitto contro il Carpi, mentre nella seconda ha vinto per poi essere fermato in finale dalla Pro Vercelli. Per il Cosenza, che non vede la serie B dal 2002-2003, sono stati anni complicati dovendo affrontare 3 fallimenti e ripartendo sempre dalla serie D. Dopo una grande cavalcata, la squadra rossublù è stata protagonista di una grande cavalcata in questa fase di play-off partendo dal lontano primo turno, essendosi classificata quinta nel girone C. La gara di andata tra Sudtirol e Cosenza si svolgerà si a Bolzano in contemporanea con l’altra semifinale, così come il ritorno sarà nel medesimo orario di Siena-Catania.

Il regolamento

Per le semifinali sono previste gare di andata e ritorno e, in caso di parità, si proseguirà con i tempi supplementari e successivamente, in caso il pareggio persistesse, ai calci di rigore. I gol in trasferta non verranno calcolati come “doppi”, nel doppio confronto conterà solamente la somma dei gol fatti.