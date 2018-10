UEFA Nations League, Polonia-Italia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Polonia-Italia: incontro valido per la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega di UEFA Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45.

CHORZOW – Tra poco scenderanno in campo Polonia e Italia nel match valido per la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per la Polonia con Zielinski a supporto del tandem offensivo composto da Milik e Lewandowski mentre l’Italia risponde col 4-3-3 con Bernardeschi, Insigne e Chiesa a comporre il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Polonia-Italia

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralski, Linetty; Zielinski; Milik, Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa.