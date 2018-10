Polonia – Italia: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta di Polonia – Italia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League, fischio d’inizio alle ore 20.45

CHORZOW – Domani sera alle ore 20.45 si giocherà Polonia – Italia, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte ci sono i padroni di casa che, nello scorso turno, hanno perso in casa col Portogallo dicendo definitivamente addio alle speranze di primo posto. Un solo punto in classifica per i polacchi che devono assolutamente fare risultato per evitare l’ultima posizione. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale Italiana che, al pari dei bianco-rossi, ha raccolto un punto in due partite. La squadra di Mancini potrebbe ancora salire in prima posizione ma ha bisogno di vincere questa e la prossima partita.

Domenica 14 ottobre alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la webcronaca in diretta.

La presentazione del match

QUI POLONIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 Szczesny in porta, pacchetto arretrato composto da Bereszynski e Kedziora sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Glik e Bednarek. A centrocampo Krychowiak e Zielinski in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Kurzawa e Błaszczykowski. In attacco tandem offensivo composto da Lewandowski e Piatek.

QUI ITALIA – Mancini dovrebbe schierare i suoi col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, reparto difensivo composto da Florenzi e Criscito sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Verratti e Barella mezze ali mentre davanti spazio al trio composto da Bernardeschi, Immobile e Insigne.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su Rai 1 alle ore 20.45, con il collegamento pre-partita che inizierà alle ore 20.30. Sarà inoltre possibile seguire il match in live streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Le probabili formazioni di Polonia – Italia

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Kedziora; Błaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Kurzawa; Lewandowski, Piatek. Allenatore: Brzeczek

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

STADIO: Silesian Stadium