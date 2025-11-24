Pool Sci Italia: materiali ufficiali per Milano Cortina 2026

Il Pool Sci Italia presenta gli accasamenti materiali per la stagione 2025/2026, verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

MILANO – Il Pool Sci Italia, Consorzio fornitore ufficiale delle Squadre Nazionali di Sci Alpino, presenta gli accasamenti materiali degli atleti per la stagione 2025/2026, un’annata particolarmente significativa che conduce verso il traguardo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Con oltre cinquant’anni di storia, il Pool Sci Italia è partner tecnico strategico della FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, mettendo a disposizione delle Squadre Nazionali un patrimonio di competenze, innovazione e ricerca tecnologica nato dalla collaborazione di 27 aziende leader nei settori sci, scarponi, attacchi, bastoncini, caschi, maschere, guanti e protezioni.

Missione e valori

Materiali e soluzioni hi-tech sono concepiti per garantire prestazioni di alto livello, sicurezza e affidabilità, affinché gli atleti possano esprimere al meglio il proprio talento, sia in gara sia in allenamento.

Il sostegno del Pool Sci Italia va oltre l’aspetto tecnico: rappresenta un impegno costante nel favorire un percorso di crescita sportiva solido e orientato all’eccellenza. L’obiettivo condiviso è contribuire al raggiungimento di risultati sempre più ambiziosi, promuovendo innovazione e attenzione alle esigenze del singolo atleta.

Dichiarazione del Presidente

“Come Pool Sci Italia siamo orgogliosi di confermare il nostro impegno come partner tecnico strategico delle Squadre Nazionali, fornendo materiali all’avanguardia e un supporto costante in ogni fase della preparazione. Il lavoro condiviso con aziende, tecnici e atleti nasce da una collaborazione solida, costruita su fiducia reciproca e valori comuni, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per esprimere talento e determinazione. Siamo certi che questa stagione porterà emozioni e risultati importanti: ogni successo degli azzurri è anche il successo della filiera tecnica che li sostiene, e siamo fieri di farne parte.” — Alessio Meda, Presidente Pool Sci Italia

Un lavoro di squadra

Nell’anno olimpico, il lavoro di squadra assume un valore ancora più rilevante: l’intera filiera si muove compatta verso un obiettivo comune. Il legame tra gli atleti azzurri e il Pool Sci Italia si esprime attraverso un dialogo continuo e una collaborazione tecnica che consente di mettere a punto materiali sempre più innovativi e performanti.

I prodotti utilizzati dagli atleti rappresentano il vertice della ricerca industriale applicata allo sci alpino, un sapere tecnologico che successivamente viene trasferito nelle collezioni destinate al pubblico, contribuendo allo sviluppo di tutto il settore.

Documenti disponibili

Sono disponibili file PDF scaricabili contenenti gli accasamenti per le squadre, con il dettaglio degli abbinamenti tra atleti e materiali tecnici, suddivisi per categorie di prodotto:

sci

scarponi

attacchi

caschi

maschere

bastoncini

guanti

protezioni

Sostegno alla filiera agonistica

Oltre alle squadre di Coppa del Mondo e Coppa Europa, il Pool Sci Italia sostiene con dedizione anche il vivaio giovanile. Dai giovanissimi ai ragazzi più talentuosi, il Consorzio accompagna ogni fase della crescita sportiva con materiali all’avanguardia, fondamentali per migliorare performance e sicurezza.

Il confronto costante tra aziende, tecnici, skimen e allenatori consente di perfezionare continuamente le soluzioni tecniche, affinché ogni giovane atleta possa contare su materiali adeguati al proprio stile e livello competitivo.

Profilo del Consorzio

Il Pool Sci Italia vanta oltre 50 anni di storia e ha contribuito in maniera significativa ai successi dello sci italiano a livello internazionale. Oggi riunisce 27 marchi che forniscono le attrezzature tecniche per le Squadre Nazionali di Sci Alpino.

Le aziende consorziate, leader nei rispettivi settori, investono costantemente in ricerca e sviluppo per offrire attrezzature sempre più performanti e sicure, dimostrando come il Pool Sci Italia rappresenti un modello di collaborazione virtuosa tra imprese unite dalla stessa passione per lo sci e l’innovazione.

CATEGORIA MERCEOLOGICA – BRAND

• SCI. Atomic – Blizzard – Dynastar – Fischer – Head – Nordica – Rossignol – Salomon – Võlkl

• SCARPONI. Atomic – Dalbello – Fischer – Head – Lange – Nordica – Rossignol – Salomon – Tecnica

• ATTACCHI. Atomic – Fischer – Head – Look – Marker – Salomon

• BASTONCINI. Rossignol – Gabel – Leki – Komperdell – Vola

• CASCHI. Atomic – Bollé – Briko – Dainese – Head – Oakley – Rossignol – Salomon – Smith – Uvex

• MASCHERE. Atomic – Bollé – Briko – Dainese – Head – Oakley – Rossignol – Salomon – Smith – Uvex

• GUANTI. Dainese – Energiapura – Leki – Level – Ziener

• PROTEZIONI. Dainese – Energiapura – Gabel – Leki